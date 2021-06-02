Leitos exclusivos para o atendimento de pacientes com Covid-19 no Hospital Estadual Dório Silva, na Serra. Crédito: Secom-ES/Divulgação

Os governos do Mato Grosso do Sul e do Espírito Santo discutem a transferência de 10 a 20 pacientes com Covid-19 do Estado do Centro-Oeste para leitos capixabas. A informação foi divulgada pelo secretário Estadual de Saúde do Mato Grosso do Sul, Geraldo Resende. No entanto, a Secretaria Estadual de Saúde do Espírito Santo (Sesa) disse que ainda não há nada formalizado sobre essa possibilidade e que não possui previsão de receber esses doentes.

O sistema de saúde do Mato Grosso do Sul está em estágio de colapso devido à superlotação de leitos de contaminados pelo coronavírus . A sobrecarga de doentes levou o Executivo a transferir um paciente para Rondônia, em avião próprio do governo estadual, e discutir a proposta de outros nove pacientes para o Norte.

Your browser does not support the audio element. Sesa diz que ainda não há previsão de receber pacientes do Mato Grosso do Sul

Já em relação ao Espírito Santo, o secretário sul-mato-grossense disse que foi a secretaria capixaba quem ofereceu os leitos. "Recebemos a oferta do governo do Espírito Santo de que podemos usar imediatamente até 20 leitos. Vamos verificar todos os encaminhamentos e essa ajuda humanitária será de grande valia para nosso estado", pontuou.

A assessoria de comunicação da pasta informou que não há ainda definições de quais pacientes seriam transferidos, de qual localidade ou mesmo de que forma seria a transferência (quais aviões seriam utilizados).

GOVERNO DO ESPÍRITO SANTO CONFIRMA CONTATO

Por meio de nota, o Governo do Espírito Santo confirmou que houve contato telefônico entre as secretarias de Saúde do Espírito Santo e do Mato Grosso do Sul para tratar da possibilidade de acolhimento de pacientes graves.

No entanto, ressaltou que até o momento não recebeu nenhuma solicitação formal para que procedimentos de transferência fossem realizados. A Sesa observou que o Espírito Santo ainda vive um momento de recuperação da curva de casos e uma estabilização muito alta do número de pacientes internados com Covid-19 em Unidades de Tratamento Intensivo.

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