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Covid-19

Sesa diz que ainda não há previsão de receber pacientes do Mato Grosso do Sul

Por meio de nota, o governo do ES confirmou que houve contato telefônico entre as secretarias de Saúde dos dois Estados para tratar da possibilidade de acolhimento de pacientes graves
Glacieri Carraretto

Glacieri Carraretto

Publicado em 

02 jun 2021 às 20:14

Publicado em 02 de Junho de 2021 às 20:14

Leitos leitos exclusivos para o atendimento de pacientes com novo Coronavírus (Covid-19) no Hospital Estadual Dório Silva, na Serra.
Leitos exclusivos para o atendimento de pacientes com Covid-19 no Hospital Estadual Dório Silva, na Serra. Crédito: Secom-ES/Divulgação
Os governos do Mato Grosso do Sul e do Espírito Santo discutem a transferência de 10 a 20 pacientes com Covid-19 do Estado do Centro-Oeste para leitos capixabas. A informação foi divulgada pelo secretário Estadual de Saúde do Mato Grosso do Sul, Geraldo Resende. No entanto, a Secretaria Estadual de Saúde do Espírito Santo (Sesa) disse que ainda não há nada formalizado sobre essa possibilidade e que não possui previsão de receber esses doentes.
O sistema de saúde do Mato Grosso do Sul  está em estágio de colapso devido à superlotação de leitos de contaminados pelo coronavírus. A sobrecarga de doentes levou o Executivo a transferir um paciente para Rondônia, em avião próprio do governo estadual,  e discutir a proposta de outros nove pacientes para o Norte.  
Sesa diz que ainda não há previsão de receber pacientes do Mato Grosso do Sul
Já em relação ao Espírito Santo, o secretário sul-mato-grossense disse que foi a secretaria capixaba quem ofereceu os leitos. "Recebemos a oferta do governo do Espírito Santo de que podemos usar imediatamente até 20 leitos. Vamos verificar todos os encaminhamentos e essa ajuda humanitária será de grande valia para nosso estado", pontuou. 
A assessoria de comunicação da pasta informou que não há ainda  definições de quais pacientes seriam transferidos, de qual localidade ou mesmo de que forma seria a transferência (quais aviões seriam utilizados). 

GOVERNO DO ESPÍRITO SANTO CONFIRMA CONTATO

Por meio de nota, o Governo do Espírito Santo confirmou que houve contato telefônico entre as secretarias de Saúde do Espírito Santo e do Mato Grosso do Sul para tratar da possibilidade de acolhimento de pacientes graves. 
No entanto, ressaltou que até o momento não recebeu nenhuma solicitação formal para que procedimentos de transferência fossem realizados. A Sesa observou que o Espírito Santo ainda vive um momento de recuperação da curva de casos e uma estabilização muito alta do número de pacientes internados com Covid-19 em Unidades de Tratamento Intensivo. 
Leia nota na íntegra:
"O Governo do Estado confirma que houve contato telefônico entre as secretarias de Saúde do Espírito Santo e do Mato Grosso do Sul para tratar da possibilidade de acolhimento de pacientes graves, devido ao colapso vivido pelo sistema de saúde daquela região que não está tendo condições de atender a todos os sul-mato-grossenses contaminados pela Covid-19. Até o presente momento não foi formalizada a solicitação de procedimento de transferência. Mas adiantamos que o Estado ainda vive um momento de recuperação da curva de casos e uma estabilização muito alta do número de pacientes internados em UTIs/Covid."

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