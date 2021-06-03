Covid: veja cidades que abrem agendamento de vacina nesta sexta (4)

Não é porque é emenda do feriado de Corpus Christi que a vacinação contra a Covid-19 será paralisada. Pelo contrário, três municípios da Grande Vitória abrirão novos agendamentos nesta sexta-feira (4), enquanto outras três cidades de fora da Região Metropolitana aplicarão as doses por demanda espontânea.
Aliás, o governo do Espírito Santo orientou que as prefeituras fizessem ações visando acelerar a imunização dos capixabas, entre esta quinta-feira (3) e o próximo domingo (6). Só na última quarta-feira (2), mais de 130 mil doses foram distribuídas no Estado. A orientação é aplicá-las o mais rápido possível.
Além da Grande Vitória, a reportagem de A Gazeta entrou em contato com três das principais cidades do interior. De todos os municípios acionados, apenas Vila Velha, Viana e Colatina não têm agendamento ou vacinação por demanda previsto. Fundão ainda não enviou as informações solicitadas.
VEJA COMO SERÁ A VACINAÇÃO NESTA SEXTA-FEIRA (4):
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Na "capital secreta" não haverá agendamento, mas haverá vacinação espontânea nesta sexta-feira (4), na Policlínica Bolívar de Abreu (Centro Municipal de Saúde), das 8h às 12h. Poderão comparecer gestantes, puérperas, pessoas com comorbidades e trabalhadores do transporte público rodoviário.
- As gestantes precisam apresentar cartão de pré-natal ou exame que comprove a gestação.
- As puérperas devem levar a certidão de nascimento do bebê ou a declaração de nascidos vivos dada pelo hospital.
- Quem tem comorbidade deve portar o laudo médico (de 2018 ou mais recente) que comprove a condição prevista no Plano Nacional de Operacionalização.
- Trabalhadores rodoviários precisam apresentar declaração da empresa em que trabalham.
Vale ressaltar que a imunização nesta data é destinada àqueles que ainda não tomaram a primeira dose de qualquer imunizante e possuam idade entre 18 e 59 anos. Todos devem apresentar documento de identificação (CPF, RG ou Cartão SUS) e o cartão de vacina no momento da vacinação.
CARIACICA
Novo agendamento será aberto na tarde desta sexta-feira (4), às 14h. A reserva da vaga poderá ser feita através do site da prefeitura. Ao todo, serão ofertadas 7 mil vagas, para a aplicação de duas vacinas. A Pfizer será reservada para a primeira dose em gestantes e puérperas (mulheres que pariram nos últimos 45 dias).
Já a AstraZeneza será usada para segunda dose em trabalhadores da saúde e idosos com mais de 65 anos, além de primeira dose para quem tem comorbidade e idade entre 18 e 59 anos; professores que residem ou atuam no município, da mesma faixa etária; e pessoas com idade entre 55 e 59 anos, sem comorbidades.
GUARAPARI
No município não haverá agendamento, mas as grávidas poderão se vacinar nesta sexta-feira (4), das 8h às 18h, no Complexo Esportivo Maurice Santos, em Muquiçaba. Para receber a vacina Pfizer será necessário levar caderneta de gestante, cartão de vacina, CPF, Cartão SUS, documento de identidade e comprovante de residência.
LINHARES
A cidade do Norte do Espírito Santo não terá agendamento nesta sexta-feira (4), mas aproveitará a data para imunizar integrantes de quatro grupos. Todos serão atendidos conforme a ordem de chagada nos respectivos locais de vacinação, que funcionarão das 8h às 17h.
Profissionais da educação com mais de 18 anos e profissionais do transporte coletivo deverão comparecer na Unidade Sanitária de Linhares (antigo Hospital Talma), no bairro Colina. Já quem tem comorbidade ou idade entre 55 e 59 anos poderá se vacinar em uma das 20 unidades de saúde do município.
SERRA
O agendamento será aberto nesta sexta-feira (4) a partir das 18h, por uma página específica criada pela prefeitura. Ao todo, serão mais de 8 mil vagas, destinadas a sete grupos. São eles:
- Pessoas com mais de 55 anos sem comorbidades;
- Gestantes e puérperas (mulheres que tiveram filhos nos últimos 45 dias);
- Pessoas com comorbidades da fase 1 e 2 com idade entre 18 e 59 anos;
- Quem tem deficiência permanente e idade entre 18 e 59 anos;
- Idosos com mais de 75 anos para segunda dose da Coronavac e AstraZeneca;
- Trabalhadores da saúde para segunda dose da Coronvac e AstraZeneca;
- Profissionais da educação com mais de 18 anos de idade.
A vacinação acontecerá na próxima segunda-feira (7) e quinta-feira (10), nas seis unidades regionais de saúde – Boa Vista, Jacaraípe, Serra Sede, Serra Dourada, Novo Horizonte e Feu Rosa – e em 13 pontos nas unidades básicas de saúde. Além do drive-thru localizado no Parque da Cidade.
Na hora de se vacinar, todos devem levar documento com foto e o cartão de vacinação. Quem tem comorbidade deverá portar laudo médico ou declaração médica com data de 2018 ou mais recente (cópia e original). Já os profissionais da educação devem apresentar a declaração emitida pela escola.
VITÓRIA
A Capital abrirá dois agendamentos. O primeiro será às 12h, com 1.200 vagas destinadas aos trabalhadores da educação, pelo site ou pelo aplicativo Vitória Online. Poderão se imunizar profissionais da rede pública e privada, que atuam na pré-escola, no ensino fundamental, médio, técnico ou superior.
A vacinação será realizada neste sábado (5), na Unidade de Saúde de Jardim Camburi e na Igreja Evangélica Batista de Jardim da Penha. Na hora da vacinação, será preciso apresentar documento oficial com foto e declaração padronizada emitida pela direção da unidade escolar, certificando o vínculo funcional ativo.
Já o segundo agendamento será aberto às 15h, com um total de 200 vagas destinadas para a aplicação da segunda dose da vacina AstraZeneca para pessoas com 80 anos ou mais e trabalhadores da saúde que tomaram a primeira dose do imunizante entre os dias 26 de fevereiro e 8 de março.
Da mesma forma que os anteriores, as vagas poderão ser selecionadas por meio do site da prefeitura e pelo aplicativo Vitória Online. A vacinação também será feita neste sábado (5), na Unidade de Saúde da Ilha de Santa Maria. Neste caso, só precisa levar o documento de identificação e o comprovante da primeira dose.