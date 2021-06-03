Covid: veja cidades que abrem agendamento de vacina nesta sexta (4)

É por meio da vacina que especialistas apontam que será possível dar fim à pandemia da Covid-19 Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Não é porque é emenda do feriado de Corpus Christi que a vacinação contra a Covid-19 será paralisada. Pelo contrário, três municípios da Grande Vitória abrirão novos agendamentos nesta sexta-feira (4), enquanto outras três cidades de fora da Região Metropolitana aplicarão as doses por demanda espontânea.

Aliás, o governo do Espírito Santo orientou que as prefeituras fizessem ações visando acelerar a imunização dos capixabas , entre esta quinta-feira (3) e o próximo domingo (6). Só na última quarta-feira (2), mais de 130 mil doses foram distribuídas no Estado. A orientação é aplicá-las o mais rápido possível.

A Gazeta entrou em contato com três das principais cidades do interior. De todos os municípios acionados, apenas Viana e Além da Grande Vitória, a reportagem deentrou em contato com três das principais cidades do interior. De todos os municípios acionados, apenas Vila Velha Colatina não têm agendamento ou vacinação por demanda previsto. Fundão ainda não enviou as informações solicitadas.

VEJA COMO SERÁ A VACINAÇÃO NESTA SEXTA-FEIRA (4):

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Na "capital secreta" não haverá agendamento, mas haverá vacinação espontânea nesta sexta-feira (4), na Policlínica Bolívar de Abreu (Centro Municipal de Saúde), das 8h às 12h. Poderão comparecer gestantes, puérperas, pessoas com comorbidades e trabalhadores do transporte público rodoviário.

As gestantes precisam apresentar cartão de pré-natal ou exame que comprove a gestação.



As puérperas devem levar a certidão de nascimento do bebê ou a declaração de nascidos vivos dada pelo hospital.



Quem tem comorbidade deve portar o laudo médico (de 2018 ou mais recente) que comprove a condição prevista no Plano Nacional de Operacionalização.



Trabalhadores rodoviários precisam apresentar declaração da empresa em que trabalham.



Vale ressaltar que a imunização nesta data é destinada àqueles que ainda não tomaram a primeira dose de qualquer imunizante e possuam idade entre 18 e 59 anos. Todos devem apresentar documento de identificação (CPF, RG ou Cartão SUS) e o cartão de vacina no momento da vacinação.

CARIACICA

às 14h. A reserva da vaga poderá ser feita através do Novo agendamento será aberto na tarde desta sexta-feira (4),A reserva da vaga poderá ser feita através do site da prefeitura . Ao todo, serão ofertadas 7 mil vagas, para a aplicação de duas vacinas. A Pfizer será reservada para a primeira dose em gestantes e puérperas (mulheres que pariram nos últimos 45 dias).

Já a AstraZeneza será usada para segunda dose em trabalhadores da saúde e idosos com mais de 65 anos, além de primeira dose para quem tem comorbidade e idade entre 18 e 59 anos; professores que residem ou atuam no município, da mesma faixa etária; e pessoas com idade entre 55 e 59 anos, sem comorbidades.

GUARAPARI

No município não haverá agendamento, mas as grávidas poderão se vacinar nesta sexta-feira (4), das 8h às 18h, no Complexo Esportivo Maurice Santos, em Muquiçaba. Para receber a vacina Pfizer será necessário levar caderneta de gestante, cartão de vacina, CPF, Cartão SUS, documento de identidade e comprovante de residência.

LINHARES

A cidade do Norte do Espírito Santo não terá agendamento nesta sexta-feira (4), mas aproveitará a data para imunizar integrantes de quatro grupos. Todos serão atendidos conforme a ordem de chagada nos respectivos locais de vacinação, que funcionarão das 8h às 17h.

Profissionais da educação com mais de 18 anos e profissionais do transporte coletivo deverão comparecer na Unidade Sanitária de Linhares (antigo Hospital Talma), no bairro Colina. Já quem tem comorbidade ou idade entre 55 e 59 anos poderá se vacinar em uma das 20 unidades de saúde do município.

SERRA

agendamento será aberto nesta sexta-feira (4) a partir das 18h, por uma por uma página específica criada pela prefeitura. Ao todo, serão mais de 8 mil vagas, destinadas a sete grupos. São eles:

Pessoas com mais de 55 anos sem comorbidades;

Gestantes e puérperas (mulheres que tiveram filhos nos últimos 45 dias);



Pessoas com comorbidades da fase 1 e 2 com idade entre 18 e 59 anos;



Quem tem deficiência permanente e idade entre 18 e 59 anos;

Idosos com mais de 75 anos para segunda dose da Coronavac e AstraZeneca;



Trabalhadores da saúde para segunda dose da Coronvac e AstraZeneca;



Profissionais da educação com mais de 18 anos de idade.



A vacinação acontecerá na próxima segunda-feira (7) e quinta-feira (10), nas seis unidades regionais de saúde – Boa Vista, Jacaraípe, Serra Sede, Serra Dourada, Novo Horizonte e Feu Rosa – e em 13 pontos nas unidades básicas de saúde. Além do drive-thru localizado no Parque da Cidade.

Na hora de se vacinar, todos devem levar documento com foto e o cartão de vacinação. Quem tem comorbidade deverá portar laudo médico ou declaração médica com data de 2018 ou mais recente (cópia e original). Já os profissionais da educação devem apresentar a declaração emitida pela escola.

VITÓRIA

O primeiro será às 12h, com 1.200 vagas destinadas aos trabalhadores da educação, pelo A Capital abrirá dois agendamentos., com 1.200 vagas destinadas aos trabalhadores da educação, pelo site ou pelo aplicativo Vitória Online. Poderão se imunizar profissionais da rede pública e privada, que atuam na pré-escola, no ensino fundamental, médio, técnico ou superior.

A vacinação será realizada neste sábado (5), na Unidade de Saúde de Jardim Camburi e na Igreja Evangélica Batista de Jardim da Penha. Na hora da vacinação, será preciso apresentar documento oficial com foto e declaração padronizada emitida pela direção da unidade escolar, certificando o vínculo funcional ativo.

Já o segundo agendamento será aberto às 15h, com um total de 200 vagas destinadas para a aplicação da segunda dose da vacina AstraZeneca para pessoas com 80 anos ou mais e trabalhadores da saúde que tomaram a primeira dose do imunizante entre os dias 26 de fevereiro e 8 de março.