Guia da vacinação: veja imunização por cidade, grupos e horários

Vacinação contra Covid-19 de pessoas de 55 a 59 anos sem comorbidades, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

No feriado de Corpus Christi, celebrado nesta quinta-feira (3), as prefeituras da Região Metropolitana realizam mutirões de vacinação contra a Covid-19 . A imunização está em curso para os grupos de pessoas com comorbidades, idosos, profissionais da saúde, por faixa etária, pessoas em situação de rua e profissionais da educação.

Vila Velha, Serra, Cariacica, Viana e Guarapari, A Gazeta reuniu informações sobre agendamento de novos públicos, além de indicar os dias, horários e locais onde as pessoas serão vacinadas durante o feriado. Para auxiliar os moradores de Vitória reuniu informações sobre agendamento de novos públicos, além de indicar os dias, horários e locais onde as pessoas serão vacinadas durante o feriado.

Em Guarapari, por exemplo, será aberto agendamento às 15h desta quinta-feira (3) para aplicação da primeira dose da vacina contra o novo coronavírus no grupo de pessoas com comorbidades, de 18 a 59 anos. O serviço pode ser feito neste link

Vitória, a prefeitura informou que já aplicou 208.505 doses da vacina contra a Covid-19, sendo 140.508 da primeira dose, o que representa 38,40% da população vacinada, e 67.997 da segunda dose.

INCENTIVO A MUTIRÕES

O governo do Estado informou que enviou mais de 130 mil doses de vacinas contra o novo coronavírus aos municípios nesta quarta-feira (02). Por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o governo estadual incentiva as campanhas que resultam em um maior volume de pessoas imunizadas.

As ações ocorrerão de Norte a Sul do Estado e terão a participação do governador Renato Casagrande e do secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes. O objetivo é dar mais celeridade à aplicação das doses, seguindo à diretriz estadual de ter doses aplicadas no menor intervalo de tempo em cada município, além de garantir a ampliação da cobertura vacinal nos públicos prioritários.

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VITÓRIA

Vacinação : de quinta (3) a sexta-feira (4), Vitória deve vacinar 3.900 pessoas com idade entre 55 e 59 anos sem comorbidades.





: de quinta (3) a sexta-feira (4), Vitória deve vacinar 3.900 pessoas com idade entre 55 e 59 anos sem comorbidades. Local : as vacinações acontecerão, nesta quinta, nas unidades de saúde dos bairros Ilha de Santa Maria, Vitória, Conquista e Santo Antônio e na quadra da Associação de Moradores de Bairro República, e, na sexta-feira (4), na Igreja Batista de Jardim da Penha e no ginásio do Salesiano.





: as vacinações acontecerão, nesta quinta, nas unidades de saúde dos bairros Ilha de Santa Maria, Vitória, Conquista e Santo Antônio e na quadra da Associação de Moradores de Bairro República, e, na sexta-feira (4), na Igreja Batista de Jardim da Penha e no ginásio do Salesiano. Agendamento: nesta quinta-feira (3), Vitória abriu 2.898 vagas para idosos a partir dos 60 anos, profissionais de saúde e acadêmicos que atuam na área, professores de escolas públicas e privadas, crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes e puérperas. A vacinação será realizada na sexta (4), segunda (7) e terça (8), nas unidades de saúde de Fonte Grande, São Cristóvão, Santa Martha, Resistência, Santo André, Conquista, Ilha das Caieiras, Grande Vitória, Andorinhas, Itararé, Bairro do Quadro, Alagoano, Ilha do Príncipe, Jardim Camburi, Santa Luiza, Centro (US Vitória), Praia do Suá, Santo Antônio e Maruípe. Dois novos agendamentos serão abertos nesta sexta-feira (4), às 12h e às 15h. Veja mais detalhes aqui.

Vacinação contra Covid-19 de pessoas de 55 a 59 anos sem comorbidades, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

CARIACICA

Vacinação: um mutirão de vacinação contra a Covid-19 em Cariacica vai imunizar 9.500 pessoas entre esta quinta-feira (03) e domingo (6) no município. Os agendamentos para esse serviço já foram feitos durante a semana.





um mutirão de vacinação contra a Covid-19 em Cariacica vai imunizar 9.500 pessoas entre esta quinta-feira (03) e domingo (6) no município. Os agendamentos para esse serviço já foram feitos durante a semana. Quem será vacinado: o mutirão de Corpus Christi atenderá os seguintes públicos - segunda dose para idosos 65 anos ou mais; segunda dose para trabalhadores da saúde e primeira dose para pessoas com comorbidades de 18 a 59 anos. Também serão aplicadas a primeira dose da AstraZeneca para pessoas de 55 a 59 anos que não tenham comorbidade, para trabalhadores da saúde, para professores entre 18 e 59 anos que atuam no ensino infantil, fundamental, médio e técnico, residentes em Cariacica ou que atuam no município (é necessário comprovar o vínculo de emprego). Haverá, também, a primeira dose da Pfizer, para gestantes e puérperas (mulheres que tiveram filhos nos últimos 45 dias).





o mutirão de Corpus Christi atenderá os seguintes públicos - segunda dose para idosos 65 anos ou mais; segunda dose para trabalhadores da saúde e primeira dose para pessoas com comorbidades de 18 a 59 anos. Também serão aplicadas a primeira dose da AstraZeneca para pessoas de 55 a 59 anos que não tenham comorbidade, para trabalhadores da saúde, para professores entre 18 e 59 anos que atuam no ensino infantil, fundamental, médio e técnico, residentes em Cariacica ou que atuam no município (é necessário comprovar o vínculo de emprego). Haverá, também, a primeira dose da Pfizer, para gestantes e puérperas (mulheres que tiveram filhos nos últimos 45 dias). Local de vacinação : a prefeitura disponibilizou 66 salas de vacina em Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Flexal, Campo Verde, Oriente, Nova Brasília, Morada de Santa Fé, Itaquari, Bela Aurora, Jardim Botânico, Nova Rosa da Penha, Cariacica Sede, Mucuri, Novo Brasil, Operário, Santa Bárbara, Rio Marinho; além do Sesi de Porto de Santana, Maanaim de São Francisco, e Centro de Referência em IST/Aids, em Alto Lage, e Caps-i , em Rosa da Penha.





: a prefeitura disponibilizou 66 salas de vacina em Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Flexal, Campo Verde, Oriente, Nova Brasília, Morada de Santa Fé, Itaquari, Bela Aurora, Jardim Botânico, Nova Rosa da Penha, Cariacica Sede, Mucuri, Novo Brasil, Operário, Santa Bárbara, Rio Marinho; além do Sesi de Porto de Santana, Maanaim de São Francisco, e Centro de Referência em IST/Aids, em Alto Lage, e Caps-i , em Rosa da Penha. Agendamento: a Secretaria de Saúde de Cariacica abrirá agendamento de 7 mil doses às 14h desta sexta-feira (4) neste link, no site da prefeitura. As vacinas serão aplicadas na próxima semana. O serviço estará disponível para idosos 65 anos ou mais (2ª dose); trabalhadores da saúde (2ª dose); pessoas com comorbidades de 18 a 59 anos (1ª dose); pessoas de 55 a 59 anos que não tenham comorbidade (1ª dose); trabalhadores da saúde, para professores entre 18 e 59 anos que atuam no ensino infantil, fundamental, médio e técnico, residentes em Cariacica ou que atuam no município; gestantes e puérperas (1ª dose Pfizer). Veja todos os detalhes nesta matéria.

VILA VELHA

Vacinação : nesta quinta (3), sexta (4) e sábado (5) os trabalhadores da educação, pessoas de 55 a 59 anos sem comorbidade, pessoas com comorbidades de 18 a 58 anos e rodoviários poderão receber a primeira dose da vacina. Já para segunda dose, as vagas serão para profissionais da saúde e pessoas acima de 70 anos. Nesta quinta e sexta-feira, de 9h às 16h, os moradores que tomaram a Coronavac até o dia 10 de abril serão vacinados. O município disponibilizou 2 mil vagas para este público por meio de agendamento realizado nesta quarta-feira (2).





: nesta quinta (3), sexta (4) e sábado (5) os trabalhadores da educação, pessoas de 55 a 59 anos sem comorbidade, pessoas com comorbidades de 18 a 58 anos e rodoviários poderão receber a primeira dose da vacina. Já para segunda dose, as vagas serão para profissionais da saúde e pessoas acima de 70 anos. Nesta quinta e sexta-feira, de 9h às 16h, os moradores que tomaram a Coronavac até o dia 10 de abril serão vacinados. O município disponibilizou 2 mil vagas para este público por meio de agendamento realizado nesta quarta-feira (2). Documentos : para receber o imunizante, será necessário comparecer ao local da imunização portando documento com foto, comprovante de residência e comprovante da primeira dose. Em Vila Velha, cerca de 11 mil pessoas aguardam para tomar a segunda dose da Coronavac.





: para receber o imunizante, será necessário comparecer ao local da imunização portando documento com foto, comprovante de residência e comprovante da primeira dose. Em Vila Velha, cerca de 11 mil pessoas aguardam para tomar a segunda dose da Coronavac. Agendamento: à medida em que o município receber novas doses da vacina, mais vagas serão disponibilizadas. No total, 169.270 doses foram aplicadas em Vila Velha, sendo que 122.942 receberam a primeira dose e 46.328 a segunda.

Prefeitura de Vila Velha organizou mutirão de vacinação contra o coronavírus Crédito: Letícia Siqueira / Secom PMVV

SERRA

Vacinação : a prefeitura realiza mutirão de vacinação contra a novo coronavírus nesta quinta (3) e sexta-feira (4). Podem tomar a primeira dose as pessoas entre 55 e 59 anos, pessoas com comorbidades da fase 1 (síndrome de down, deficiência mental/intelectual, obesidade mórbida, doenças neurológicas crônicas, doença renal crônica em diálise, fibrose cística) e demais comorbidades da fase 2 que tenham idade entre 18 e 59 anos. Também podem ser imunizadas as pessoas com deficiências permanentes cadastradas ou não no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC), de 18 a 59 anos. Também estão incluídos os idosos com mais de 75 anos que precisam tomar a segunda dose AstraZeneca, os trabalhadores da saúde que precisam tomar a segunda dose da Coronavac e da Astrazeneca. Trabalhadores da Educação acima de 18 anos, da Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Ensino Técnico e Ensino Superior, podem se vacinar contra a Covid-19.





: a prefeitura realiza mutirão de vacinação contra a novo coronavírus nesta quinta (3) e sexta-feira (4). Podem tomar a primeira dose as pessoas entre 55 e 59 anos, pessoas com comorbidades da fase 1 (síndrome de down, deficiência mental/intelectual, obesidade mórbida, doenças neurológicas crônicas, doença renal crônica em diálise, fibrose cística) e demais comorbidades da fase 2 que tenham idade entre 18 e 59 anos. Também podem ser imunizadas as pessoas com deficiências permanentes cadastradas ou não no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC), de 18 a 59 anos. Também estão incluídos os idosos com mais de 75 anos que precisam tomar a segunda dose AstraZeneca, os trabalhadores da saúde que precisam tomar a segunda dose da Coronavac e da Astrazeneca. Trabalhadores da Educação acima de 18 anos, da Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Ensino Técnico e Ensino Superior, podem se vacinar contra a Covid-19. Local : nas seis Unidades Regionais de Saúde, em Boa Vista, Jacaraípe, Serra Sede, Serra Dourada, Novo Horizonte e Feu Rosa. Também haverá pontos de vacinação nas Unidades Básicas de José de Anchieta, Central Carapina, Jardim Tropical, São Diogo, Manguinhos, Planalto Serrano A, São Marcos, Taquara II e Eldorado. Outro ponto de imunização será no drive-thru do Parque da Cidade.





: nas seis Unidades Regionais de Saúde, em Boa Vista, Jacaraípe, Serra Sede, Serra Dourada, Novo Horizonte e Feu Rosa. Também haverá pontos de vacinação nas Unidades Básicas de José de Anchieta, Central Carapina, Jardim Tropical, São Diogo, Manguinhos, Planalto Serrano A, São Marcos, Taquara II e Eldorado. Outro ponto de imunização será no drive-thru do Parque da Cidade. Documentos : o morador deve levar documento com foto e cartão de vacina. Os trabalhadores da educação devem levar a declaração emitida pela escola, conforme padronização pela Secretaria Estadual de Educação (Sedu). Quem tem comorbidades deverá apresentar o laudo médico ou a declaração do enfermeiro do serviço de saúde onde o usuário faz o tratamento ou a prescrição médica contendo a descrição da comorbidade. A receita de medicamentos não será aceita. As pessoas com deficiências permanentes cadastradas ou não no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC) deverão apresentar documento com foto. Os laudos/declarações ficarão retidos na sala de vacinação e precisam ser de 2018 em diante. Por isso, é necessário que a pessoa leve o original do documento e a cópia.





: o morador deve levar documento com foto e cartão de vacina. Os trabalhadores da educação devem levar a declaração emitida pela escola, conforme padronização pela Secretaria Estadual de Educação (Sedu). Quem tem comorbidades deverá apresentar o laudo médico ou a declaração do enfermeiro do serviço de saúde onde o usuário faz o tratamento ou a prescrição médica contendo a descrição da comorbidade. A receita de medicamentos não será aceita. As pessoas com deficiências permanentes cadastradas ou não no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC) deverão apresentar documento com foto. Os laudos/declarações ficarão retidos na sala de vacinação e precisam ser de 2018 em diante. Por isso, é necessário que a pessoa leve o original do documento e a cópia. Motoristas e cobradores : os motoristas e cobradores da ativa, serão vacinados nas garagens das empresas localizadas no município da Serra, nesta quinta (03) e sexta-feira (04), mediante listas nominais encaminhadas pelas empresas de Transporte Coletivo Rodoviário, à Secretaria de Saúde da Serra (Sesa).





: os motoristas e cobradores da ativa, serão vacinados nas garagens das empresas localizadas no município da Serra, nesta quinta (03) e sexta-feira (04), mediante listas nominais encaminhadas pelas empresas de Transporte Coletivo Rodoviário, à Secretaria de Saúde da Serra (Sesa). Portuários: os trabalhadores portuários serão vacinados na Arcelor, nesta quinta-feira (03), mediante lista nominal encaminhada pelas empresas, à Secretaria de Saúde da Serra (Sesa). Agendamento: o município abrirá mais vagas nesta sexta-feira (4), às 14h. Veja mais detalhes clicando aqui.

GUARAPARI

Vacinação : nesta sexta-feira (04), de 8h às 14h, a prefeitura fará uma ação de vacinação para atender as gestantes, no Complexo Esportivo "Maurice Santos", em Muquiçaba. Será utilizada a vacina Pfizer. As gestantes serão atendidas independente do tempo de gravidez e não é necessário fazer agendamento. Para receber a vacina, é preciso levar a caderneta de gestante, o cartão de vacina, o CPF, cartão SUS, documento identidade e comprovante de residência, em nome do vacinada ou do responsável.





: nesta sexta-feira (04), de 8h às 14h, a prefeitura fará uma ação de vacinação para atender as gestantes, no Complexo Esportivo "Maurice Santos", em Muquiçaba. Será utilizada a vacina Pfizer. As gestantes serão atendidas independente do tempo de gravidez e não é necessário fazer agendamento. Para receber a vacina, é preciso levar a caderneta de gestante, o cartão de vacina, o CPF, cartão SUS, documento identidade e comprovante de residência, em nome do vacinada ou do responsável. Agendamento : o município fez agendamento às 15h desta quinta-feira (3) para aplicar a primeira dose da vacina contra a Covid-19 nas pessoas com comorbidades, de 18 a 59 anos. Serão disponibilizadas 1.500 doses da vacina Astrazeneca. O agendamento é feito no site da Prefeitura de Guarapari ou aqui neste link.





: o município fez agendamento às 15h desta quinta-feira (3) para aplicar a primeira dose da vacina contra a Covid-19 nas pessoas com comorbidades, de 18 a 59 anos. Serão disponibilizadas 1.500 doses da vacina Astrazeneca. O agendamento é feito no site da Prefeitura de Guarapari ou aqui neste link. Local : a vacinação deste agendamento será nesta sexta-feira (04) no Complexo Esportivo "Maurice Santos", Muquiçaba.





: a vacinação deste agendamento será nesta sexta-feira (04) no Complexo Esportivo "Maurice Santos", Muquiçaba. Documentos: as pessoas com comorbidades precisam levar o comprovante de agendamento fornecido pelo sistema de agendamento (impresso), o CPF, cartão SUS, documento identidade, comprovante de residência, em nome do vacinado ou do responsável e o laudo médico conforme ou declaração do enfermeiro/ ou a prescrição médica que comprove a comorbidade.

VIANA