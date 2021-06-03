No Brasil, a principal falha vacinal é a falta de vacinas

Vacinação: nos EUA, foram relatados 10.262 casos (0,01%) de falha vacinal, muitos assintomáticos Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Seguimos com riscos de novas ondas de Covid-19 frente ao lento andar da imunização entre nós. Já circulam relatos de pessoas vacinadas que adoeceram, ou mesmo morreram, e aí todos se assustam. O que isso significa?

Ao final de maio, o CDC (Centro de Controle de Doenças) publicou uma avaliação dos casos de falha vacinal lá nos EUA . Neste país, em 30 abril, cerca de 101 milhões de pessoas haviam recebido as duas doses, a imensa maioria de vacinas de RNA mensageiro, Pfizer ou Moderna.

Lá, no mesmo período, foram relatados 10.262 casos (0,01%) de falha vacinal, muitos assintomáticos. Do total, 995 pacientes foram hospitalizados e 132 mortes foram causadas por Covid-19. A mediana de idade das pessoas que morreram mesmo vacinadas foi de 82 anos. Em princípio, tudo indica que as novas variantes não foram determinantes para a falha vacinal, mas sim a imunossupressão própria da idade.

Quais lições podemos tirar dessas informações? Em primeiro lugar a proteção das vacinas de RNA é brutal, afinal, pouco mais de 100 óbitos em 100 milhões de vacinados é dramaticamente menor do que na população não vacinada. Segundo, nenhuma vacina é perfeita, e as pessoas mais idosas, em especial acima de 80, precisam manter cuidados restritivos de contato, pelo menos até reduzir de modo significativo a taxa de transmissão no meio em que vivem.

Qual risco que ainda permanece nos idosos vacinados entre nós com a Coronavac ou mesmo com a AstraZeneca? Precisarão de mais uma dose? Outra vacina? Não sabemos ainda. É óbvio que as vacinas estão funcionando, pois estamos vendo queda significativa de hospitalizações e mortes nos grupos vacinados. Mas toda vacina tem falhas e precisamos estudá-las.

A vigilância genômica tem que ser ágil. É necessário aumentar o portfólio de vacinas e discutir como viver com precauções possíveis, já que a taxa de transmissão segue alta.