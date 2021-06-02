Coronavírus: ES registra 10.875 mortes e passa de 485 mil casos

Mais 37 mortes pela Covid-19 foram registradas no Espírito Santo nesta quarta-feira (2). Com isso, o número total de óbitos provocados pelo coronavírus, desde o início da pandemia em março de 2020, chega a 10.875 no Estado. Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Nas últimas 24 horas, foram identificados 1.879 novos casos, chegando a 485.951 pessoas infectadas desde o início da pandemia.
Na lista dos municípios mais afetados, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 62.304. Vila Velha aparece em segundo, com 60.026 confirmações da doença, seguido por Vitória (52.459) e Cariacica (37.483).
No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 8.160 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (6.335), em Vila Velha.
Até esta quarta-feira (2), mais de 1,4 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 457.000, sendo 1.667 nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Estado.
A vacinação contra a Covid-19 continua no Espírito Santo. Até o momento, 1.011.712 pessoas já receberam a primeira dose da vacina no Estado.