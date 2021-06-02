Covid-19: veja quais grupos podem agendar vacinação na Grande Vitória

Em Vitória, serão disponibilizadas vagas para pessoas de 55 a 59 anos sem comorbidades Crédito: Ricardo Medeiros

Com a nova remessa de vacina que chegou ao Espírito Santo nesta quarta-feira (2) — 123 mil doses da Astrazeneca — a distribuição aos municípios já foi iniciada para ampliar a abrangência da campanha de imunização contra a Covid-19 . As cidades, por sua vez, organizam o agendamento para realizar a vacinação ao longo do feriado.

Na Grande Vitória, a maioria dos municípios planejou a marcação das vagas para esta quarta. Confira:

VITÓRIA

Em Vitória , serão disponibilizadas 3.900 vagas para vacinar pessoas na faixa etária de 55 a 59 anos contra a Covid-19. O agendamento está programado para as 16 horas, e a marcação pode ser feita no site da prefeitura pelo link https://agendamento.vitoria.es.gov.br , ou no aplicativo Vitória Online.

A vacinação será realizada nesta quinta-feira (3), nas unidades de saúde dos bairros Ilha de Santa Maria, Vitória, Conquista e Santo Antônio, e também na quadra da Associação de Moradores de Bairro República. Na sexta-feira (4), o atendimento será realizado na Igreja Batista de Jardim da Penha e no ginásio do Salesiano (Forte São João).

No momento da vacinação, devem ser apresentados documento de identificação com foto e CPF ou Cartão Nacional do SUS.

VILA VELHA

Já a Prefeitura de Vila Velha vai abrir 22.600 vagas para agendamento da vacina contra a Covid-19 nesta quarta-feira, a partir das 17h. No município, a marcação será escalonada por grupos.

Está previsto o atendimento de trabalhadores da educação, pessoas de 55 a 59 anos sem comorbidade, pessoas com comorbidades de 18 a 58 anos e rodoviários. Já para segunda dose, as vagas serão para profissionais da saúde e idosos acima de 70 anos. Esse público será imunizado com a Astrazeneca.

O agendamento vai ter o seguinte cronograma:

17h30 - Rodoviários e pessoas com comorbidades, de 18 a 58 anos

18h - Segunda dose para quem tem mais de 70 anos e para profissionais de saúde

18h30 - Trabalhadores da Educação

19h - Pessoas de 55 a 59 anos sem comorbidades

Também está prevista a vacinação do público que tomou a primeira dose da Coronavac até 10 de abril, mas ainda não conseguiu a segunda dose. Com exclusividade para moradores de Vila Velha, estarão disponíveis 2 mil doses dessa vacina para completar o ciclo de imunização.

As vacinas serão administradas na quinta e sexta-feiras, das 9h às 16h. Para receber o imunizante, será necessário comparecer ao local da imunização portando documento com foto, comprovante de residência e comprovante da primeira dose.

Em Vila Velha, cerca de 11 mil pessoas aguardam para tomar a segunda dose da Coronavac.

O agendamento das vacinas deverá ser feito pelo site da prefeitura, no link https://vacina.vilavelha.es.gov.br

Na Serra, serão abertas vagas para segunda dose de Astrazeneca para idosos com mais de 75 anos Crédito: TV Gazeta

SERRA

O município da Serra vai abrir 11 mil vagas para agendamento a partir das 18 horas, pelo site da prefeitura . A oferta tem como público-alvo gestantes, puérperas, pessoas com Síndrome de Down, deficiência mental, obesidade mórbida, doenças neurológicas crônicas, doença renal crônica em diálise, fibrose cística e demais comorbidades da fase 2, que tenham entre 18 e 59 anos.

Também serão contempladas pessoas de 55 a 59 anos, sem comorbidades, assim como as pessoas com deficiências permanentes cadastradas ou não no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC), na faixa etária de 18 a 59 anos. Para todo esse público, a vaga é para a primeira dose.

Já para os idosos com mais de 75 anos e trabalhadores da saúde estão abertas vagas para a segunda dose da Astrazeneca. Para os profissionais de saúde com atraso na aplicação da Coronavac, também haverá doses disponíveis.

Os trabalhadores da Educação, do nível infantil ao superior, também devem fazer agendamento pelo site, pois a prefeitura não vai disponibilizar lista nominal para a imunização contra a Covid-19.

A aplicação das vacinas ocorrerá na quinta (3) e na sexta-feira (4), nas seis unidades regionais de saúde: Boa Vista, Jacaraípe, Serra-Sede, Serra Dourada, Novo Horizonte e Feu Rosa.

Outros pontos de vacinação serão as unidades básicas de José de Anchieta, Central Carapina, Jardim Tropical, São Diogo, Manguinhos, Planalto Serrano A, São Marcos, Taquara II e Eldorado. Já no Parque da Cidade, a campanha de imunização ocorrerá no sistema drive-thru.

Para se vacinar, os agendados deverão levar documento com foto e cartão de vacina. Os trabalhadores da educação devem levar a declaração emitida pela escola, conforme padronização pela Secretaria Estadual de Educação (Sedu)

Quem tem comorbidades deverá apresentar o laudo médico ou a declaração do enfermeiro do serviço de saúde onde o usuário faz o tratamento. Outra opção será a prescrição médica contendo a descrição da comorbidade. Receita de medicamentos não serve como comprovação e não será aceita.

As pessoas com deficiências permanentes cadastradas ou não no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC) deverão apresentar documento com foto.

Os laudos/declarações ficarão retidos na sala de vacinação e precisam ser de 2018 em diante. Por isso, a pessoa deve levar o original do documento e a cópia.

CARIACICA

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de Cariacica iniciou o agendamento de 10 mil vacinas contra a Covid-19 na segunda-feira (31). Boa parte das vagas já foi preenchida, mas, segundo a assessoria da prefeitura, ainda restavam para pessoas com comorbidades e idosos. Como se trata de uma situação dinâmica, que pode mudar a qualquer instante a partir de novas marcações, as pessoas interessadas devem se apressar.