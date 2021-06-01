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Coronavírus

Covid-19: governo do ES vai realizar testagem em terminais e no aeroporto

O anúncio foi feito pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, que acredita que o Espírito Santo tem condições de dar passos mais ousados na testagem da população
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

01 jun 2021 às 18:47

Publicado em 01 de Junho de 2021 às 18:47

Vacina AstraZeneca, de Oxford, chega ao aeroporto de Vitória
O Aeroporto de Vitória é estratégico por se tratar de uma área de circulação de pessoas de todas as regiões Crédito: Carlos Alberto Silva
governo do Estado prepara um modelo para testes de Covid-19 em passageiros nos terminais de ônibus e no Aeroporto de Vitória. O assunto foi tratado pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, em pronunciamento feito nesta terça-feira (1º).
Covid-19 - governo do ES vai realizar testagem em terminais e no aeroporto
Nésio avalia que a testagem é uma importante ferramenta no enfrentamento do coronavírus. No caso do aeroporto, o local é estratégico por se tratar de uma área de circulação de pessoas de todas as regiões, o que pode resultar na chegada de novas variantes.
"O Espírito Santo tem condições de poder dar passos mais ousados na testagem em terminais. Estamos preparando condições para poder iniciar uma vigilância em parceria com a Anvisa no Aeroporto de Vitória. A ampla disponibilidade de testes irá incrementar a capacidade do Estado de fazer a gestão adequada da crise"
Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde
Nésio pontuou que para evitar uma nova fase de expansão da doença — com aumento de casos, internações e óbitos — a população e os estabelecimentos comerciais têm de aderir aos protocolos sanitários como o uso de máscaras e limpeza das mãos.
"Depende de todos os serviços públicos de saúde conseguirem fazer oportuna investigação de todos os casos sintomáticos e também da investigação por rastreamento dos contatos domiciliares e sociais de todos os pacientes positivos", destacou. 

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