O Aeroporto de Vitória é estratégico por se tratar de uma área de circulação de pessoas de todas as regiões Crédito: Carlos Alberto Silva

Your browser does not support the audio element. Covid-19 - governo do ES vai realizar testagem em terminais e no aeroporto

Nésio avalia que a testagem é uma importante ferramenta no enfrentamento do coronavírus. No caso do aeroporto, o local é estratégico por se tratar de uma área de circulação de pessoas de todas as regiões, o que pode resultar na chegada de novas variantes.

"O Espírito Santo tem condições de poder dar passos mais ousados na testagem em terminais. Estamos preparando condições para poder iniciar uma vigilância em parceria com a Anvisa no Aeroporto de Vitória. A ampla disponibilidade de testes irá incrementar a capacidade do Estado de fazer a gestão adequada da crise" Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde

Nésio pontuou que para evitar uma nova fase de expansão da doença — com aumento de casos, internações e óbitos — a população e os estabelecimentos comerciais têm de aderir aos protocolos sanitários como o uso de máscaras e limpeza das mãos.