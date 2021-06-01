Coronavac: 51 mil moradores do ES ainda aguardam pela 2ª dose

A Coronavac voltou a ser produzida pelo Instituto Butantan, e a expectativa é regularizar a vacinação da população até o dia 15 Crédito: Mateus Bonomi/Estadão Conteúdo

Your browser does not support the audio element. Coronavac - 51 mil moradores do ES ainda aguardam pela segunda dose

Em pronunciamento na tarde desta terça-feira (1º), o secretário Nésio Fernandes afirmou que a expectativa é que o Estado comece a receber as doses na próxima semana e que, ainda na primeira quinzena, todas as pessoas sejam vacinadas com a Coronavac.

"Estamos na expectativa para a chegada das novas doses e, assim, completar o esquema em 100% da população. Esperamos até o dia 15 encerrar o capítulo das doses em atraso dessa vacina."

EFICÁCIA

Nésio Fernandes comentou ainda a discussão entorno da aplicação da 3ª dose da Coronavac para idosos, como um reforço para a população que recebeu esse imunizante. Ele observa que não há consenso entre os especialistas sobre o tema, porém a maioria das considerações em relação à vacina é que se mostra eficaz.

O secretário ponderou que, à medida que a vacinação de toda a população for ampliada, os idosos também vão se beneficiar pela imunização coletiva. Por outro lado, Nésio Fernandes acredita que, no futuro, os estudos vão indicar que será adequado ter uma dose de reforço de todas as vacinas.