OMS aprova uso emergencial da vacina Coronavac contra a Covid-19

Coronavac Crédito: Matheus Martins/TV Gazeta Sul

vacina Coronavac, desenvolvida pela chinesa Sinovac e fabricada também no Brasil, pelo Instituto Butantan. O fármaco foi incluído na lista de uso emergencial (EUL) da entidade, o que permite que seja distribuída pelo consórcio Covax -que distribui imunizantes para mais de 100 países no mundo. OMS (Organização Mundial da Saúde) aprovou nesta terça (1º) aO fármaco foi incluído na lista de uso emergencial (EUL) da entidade, o que permite que seja distribuída pelo consórcio Covax -que distribui imunizantes para mais de 100 países no mundo.

A autorização da Coronavac pela OMS também abre caminho para que brasileiros vacinados com ela tenham seu acesso facilitado à União Europeia, quando o bloco abrir suas fronteiras para viajantes que partem do Brasil.

Pelas recomendações da UE, os países podem dispensar testes e quarentenas de quem tenha tomado as doses regulamentares de um imunizante aprovado pela OMS -mas o bloco restringe países onde a pandemia de coronavírus está fora de controle ou onde há variantes mais contagiosas.

A inclusão de uma vacina na EUL significa que ela teve sua qualidade, segurança e eficácia verificadas. Com base nas evidências disponíveis, a OMS recomenda a Coronavac para adultos de 18 anos ou mais, em um esquema de duas doses com espaçamento de duas a quatro semanas.

ESTUDOS

Segundo a organização, os estudos mostraram que a vacina preveniu doenças sintomáticas em 51% dos imunizados e preveniu Covid-19-19 grave e hospitalização em 100% da população estudada.

Embora a porcentagem de maiores de 60 anos nos ensaios clínicos tenha sido pequena, a OMS diz que os dados coletados durante as campanhas de vacinação em vários países mostram que seu efeito protetor nos mais idosos é semelhante ao obtido entre os mais jovens.

Por usar a tecnologia de vírus inativado (morto), o produto em requisitos de armazenamento simples, o que o torna particularmente adequado para países com menos recursos, afirmou a OMS. A entidade também autorizou para uso de emergência as vaicnas da Pfizer/BioNTech, Astrazeneca, Janssen, Moderna e Sinopharm.

INVESTIMENTOS

Nesta terça, a OMS fez também um apelo pelo investimento de US$ 50 bilhões (R$ 258 bi) no aumento da capacidade de produção de imunizantes no mundo.

Segundo a entidade, em pronunciamento conjunto com o FMI (Fundo Monetário Internacional), o Banco Mundial e a OMC (Organização Mundial do Comércio), isso aceleraria o final da pandemia, acelerando a retomada econômica.

A declaração conjunta baseia-se em uma análise recente da equipe do FMI, que estima em US$ 50 bilhões o capital necessário para aumentar fabricação, fornecimento, fluxos de comércio e entrega de diagnósticos, oxigênio, tratamentos, suprimentos médicos e vacinas.