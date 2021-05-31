Lira afirma que "vacinar é ponto de partida para retomar normalidade"

Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira Crédito: Luis Macedo/Câmara dos Deputados

"Este é um dicionário que não tem ordem alfabética, mas em ordem de prioridade. O primeiro verbo deles, o mais urgente, é o verbo 'vacinar'. 'Vacinar' é uma obrigação para com o povo brasileiro. É um dever do Estado e uma responsabilidade humanitária", afirmou o presidente da Câmara. Apesar das declarações, no Senado, membros governistas da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid tem defendido a prescrição de medicamentos sem eficácia comprovada em detrimento do avanço da campanha de vacinação.

Na sequência, Lira disse defender o "cuidar" dos brasileiros e a ampliação de programas assistenciais. "Os efeitos da retomada da economia não serão imediatos, sobretudo enquanto a vacinação não tiver atingido um contingente significativo da população, por isso é hora de todos nós lançarmos o mais ambicioso programa social da história do País", afirmou Lira.

REFORMAS

Durante a sua exposição, Lira rebateu as falas do presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson de Andrade, que havia defendido há pouco uma reforma tributária mais ampla. Lira (PP-AL), em acordo com o ministro da Economia, Paulo Guedes, tem incentivado o andamento de uma proposta fatiada e mais enxuta.

"Temos que fazer a melhor reforma possível", disse Lira a Andrade. "Não a maior reforma tributária impossível. A reforma tributária possível não pode ser a maior, mas será melhor que o sistema atual", completou.