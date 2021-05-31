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Câmara dos Deputados

Lira afirma que "vacinar é ponto de partida para retomar normalidade"

Durante fala inicial, em evento promovido pelo jornal Valor Econômico, Lira disse que ter, apesar de não ortodoxo, confiança em um "dicionário para vencer a crise"

Publicado em 31 de Maio de 2021 às 16:42

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

31 mai 2021 às 16:42
Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira
Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira Crédito: Luis Macedo/Câmara dos Deputados
presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), defendeu nesta segunda-feira (31), que a vacinação contra a Covid-19 é o ponto de partida para que o País possa retomar a normalidade. Durante fala inicial, em evento promovido pelo jornal Valor Econômico, Lira disse que ter, apesar de não ortodoxo, confiança em um "dicionário para vencer a crise", sem substantivos ou adjetivos, "só de verbos".
"Este é um dicionário que não tem ordem alfabética, mas em ordem de prioridade. O primeiro verbo deles, o mais urgente, é o verbo 'vacinar'. 'Vacinar' é uma obrigação para com o povo brasileiro. É um dever do Estado e uma responsabilidade humanitária", afirmou o presidente da Câmara. Apesar das declarações, no Senado, membros governistas da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid tem defendido a prescrição de medicamentos sem eficácia comprovada em detrimento do avanço da campanha de vacinação.
Na sequência, Lira disse defender o "cuidar" dos brasileiros e a ampliação de programas assistenciais. "Os efeitos da retomada da economia não serão imediatos, sobretudo enquanto a vacinação não tiver atingido um contingente significativo da população, por isso é hora de todos nós lançarmos o mais ambicioso programa social da história do País", afirmou Lira.

REFORMAS 

Durante a sua exposição, Lira rebateu as falas do presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson de Andrade, que havia defendido há pouco uma reforma tributária mais ampla. Lira (PP-AL), em acordo com o ministro da Economia, Paulo Guedes, tem incentivado o andamento de uma proposta fatiada e mais enxuta.
"Temos que fazer a melhor reforma possível", disse Lira a Andrade. "Não a maior reforma tributária impossível. A reforma tributária possível não pode ser a maior, mas será melhor que o sistema atual", completou.
Lira também defendeu a aprovação de uma reforma administrativa sem perseguir os atuais funcionários públicos nem retirar direitos. "Temos limites entre o que aprovar, o quanto aprovar ou não aprovar nada. Se fosse só por atos unilaterais, talvez o mundo fosse mais fácil, mas não seria uma democracia", destacou.

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