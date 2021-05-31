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Rodrigo Pacheco

Vacina é fundamental para retomar crescimento, diz presidente do Senado

Pacheco disse esperar que o País esteja melhor preparado para enfrentar a pandemia em termos de leitos de UTI, oxigênio e insumos para sedação

Publicado em 31 de Maio de 2021 às 15:24

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

31 mai 2021 às 15:24
O presidente do Congresso Nacional. Rodrigo Pacheco
O presidente do Congresso Nacional. Rodrigo Pacheco Crédito: Waldemir Barreto/Agência Senado
presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), afirmou que o avanço da vacinação contra a Covid-19 é fundamental para a retomada do crescimento econômico e para o enfrentamento da doença. "Não há nada mais importante que o enfrentamento à pandemia e que seja eficiente como a vacinação e estarmos preparados para a eventualidade de uma terceira onda ou de um novo pico da doença", comentou, no debate "Indústria em debate: propostas para o Brasil vencer a crise e voltar a crescer", realizado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).
Pacheco disse esperar que o País esteja melhor preparado para enfrentar a pandemia em termos de leitos de UTI, oxigênio e insumos para sedação. "Enfim, um sistema de saúde, seja o SUS ou o privado suplementar em condições de abarcar uma eventualidade de agravamento da crise."
O presidente do Senado afirmou ainda que o Brasil precisa de uma agenda para reduzir o desemprego. Ele mencionou as reformas tributária e administrativa e disse que o País não pode abrir mão da defesa do meio ambiente.

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