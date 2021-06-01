Vacinação: Cariacica abre três mil vagas para pessoas com 55 a 59 anos

Vacinação contra a Covid-19 na unidade básica de saúde de Cariacica Crédito: Ricardo Medeiros

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de Cariacica vai abrir, nesta terça-feira (1º), às 17 horas, o agendamento de 3 mil vacinas contra a Covid-19 para pessoas de 55 a 59 anos que não tenham comorbidade.

Serão três mil vagas para este público, e a vacina será aplicada no mutirão da vacinação que acontece na quinta-feira (03). Este número está dentro das 10 mil doses, cujo agendamento foi aberto nesta segunda-feira (31). Como a procura foi pequena, a Semus ampliou a faixa etária da imunização para quem não tem comorbidades.

O agendamento, que está aberto, é da vacina AstraZeneca e também é voltado para os seguintes grupos: segunda dose para idosos 65 anos ou mais; segunda dose para trabalhadores da saúde; primeira dose para pessoas com comorbidades de 18 a 59 anos e primeira dose para professores entre 18 e 59 anos que atuam no ensino infantil, fundamental, médio e técnico, residentes em Cariacica ou que atuam no município (é necessário comprovar o vínculo de emprego). O agendamento é também vacina Pfizer, primeira dose, para gestantes e puérperas.

O mutirão de vacinação acontece das 8h30 às 16 horas, em 57 salas de vacinação. O agendamento é feito exclusivamente por meio do site https://vacina.cariacica.es.gov.br

OUTROS GRUPOS

Outro grupo que começou a ser imunizado nesta semana é o dos agentes penitenciários. A vacinação começou nesta segunda-feira (31) e segue até quarta-feira (2). A Semus realiza a vacinação de 860 profissionais dessa área. A imunização será no PA do Trevo de Alto Lage, com horários agendados pela secretaria.