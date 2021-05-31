Mortes por Covid-19 no ES caem 37% em maio em relação a abril

Em junho do ano passado, houve um ato em homenagem aos 1.300 mortos pela Covid-19. Hoje são mais de 10.500 no Estado

Mortes por Covid-19 no ES caem 37 por cento em maio em relação a abril

Seguindo essa tendência de reduções, os diagnósticos positivos para a Covid-19 também diminuíram. Ao longo do mês de maio, a Secretaria Estadual de Saúde divulgou 45.006 novas infecções – cerca de 9 mil a menos que abril. O que, por sua vez, equivale a uma queda de 16,9%.