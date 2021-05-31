Coronavírus: ES registra 10.798 mortes e passa de 482 mil casos

Coronavírus segue infectando muitas pessoas no ES Crédito: Freepik

Nas últimas 24 horas, foram identificados 1.502 novos casos, chegando a 482.137 pessoas infectadas desde o início da pandemia.

Na lista dos municípios mais afetados, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 61.710. Vila Velha aparece em segundo, com 59.477 confirmações da doença, seguido por Vitória (51.888) e Cariacica (37.308).

No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 8.002 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (6.216), em Vila Velha.

Até esta segunda-feira (31), mais de 1,4 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 453.077, sendo 1.645 nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Estado.