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Pandemia

Coronavírus: ES registra 10.798 mortes e passa de 482 mil casos

Segundo dados da Secretaria de Saúde (Sesa), foram contabilizados 1.502 novos casos e 71 mortes nas últimas 24 horas

Publicado em 31 de Maio de 2021 às 17:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mai 2021 às 17:12
Coronavírus
Coronavírus segue infectando muitas pessoas no ES Crédito: Freepik
Mais 71 mortes pela Covid-19 foram registradas no Espírito Santo nesta segunda-feira (31). Com isso, o número total de óbitos provocados pelo coronavírus, desde o início da pandemia em março de 2020, chega a 10.798 no Estado. Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Nas últimas 24 horas, foram identificados 1.502 novos casos, chegando a 482.137 pessoas infectadas desde o início da pandemia.
Na lista dos municípios mais afetados, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 61.710. Vila Velha aparece em segundo, com 59.477 confirmações da doença, seguido por Vitória (51.888) e Cariacica (37.308).

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No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 8.002 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (6.216), em Vila Velha.
Até esta segunda-feira (31), mais de 1,4 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 453.077, sendo 1.645 nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Estado.
A vacinação contra a Covid-19 continua no Espírito Santo. Até o momento, 985.705 pessoas já haviam recebido a primeira dose da vacina no Estado.

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