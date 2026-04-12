Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 12/04/2026

Neste domingo, será importante que o desejo de liberdade dos nativos venha acompanhado de responsabilidade Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

Neste domingo, as energias tenderão a favorecer um processo de revisão interna e maior consciência sobre emoções, relações e escolhas pessoais. Por isso, desacelerar será essencial para compreender o que realmente deverá ser mantido ou transformado. A busca por liberdade emocional poderá se intensificar, mas deverá vir acompanhada de responsabilidade. Confira as previsões do horóscopo para o seu signo e veja como aproveitar melhor o dia!

Áries

Será importante que os nativos de Áries reservem momentos de recolhimento para processar as emoções com mais clareza Crédito: Imagem: Tanya Syrytsyna | Shutterstock

Neste domingo, você sentirá a necessidade de lidar com inquietações internas que poderão surgir de forma repentina. Será importante reservar momentos de recolhimento para processar emoções com mais clareza, evitando agir por impulso diante de situações fora do seu controle. A busca por equilíbrio ganhará destaque, favorecendo uma postura mais serena. Permita que as mudanças aconteçam de forma natural, sem resistência.

Touro

Os nativos de Touro desejarão transformar a sua participação em grupos e projetos futuros Crédito: Imagem: Tanya Syrytsyna | Shutterstock

Neste domingo, você sentirá uma forte necessidade de transformar sua participação em grupos e projetos futuros, o que poderá gerar tensões com amigos ou colegas. Também poderão surgir conflitos de interesse ou insatisfações financeiras. Será essencial evitar atitudes controladoras para não desgastar vínculos importantes. Diante disso, procure agir com transparência e desapegar-se de relações que já não façam sentido.

Gêmeos

Os nativos de Gêmeos tenderão a refletir sobre a imagem profissional e os objetivos de longo prazo Crédito: Imagem: Tanya Syrytsyna | Shutterstock

O domingo tenderá a trazer reflexões importantes sobre sua imagem profissional e seus objetivos de longo prazo. Será um dia de maior intensidade, em que poderão surgir conflitos entre ambições de carreira e a busca por conforto emocional. Esse cenário poderá gerar insatisfação em algumas parcerias. A cautela será indispensável, especialmente para evitar decisões impulsivas.

Câncer

Os nativos de Câncer poderão rever planos ligados a viagens ou estudos Crédito: Imagem: Tanya Syrytsyna | Shutterstock

Ao longo do dia, você tenderá a buscar novos conhecimentos e a questionar crenças que já não acompanham o seu crescimento pessoal. Esse movimento poderá trazer à tona a necessidade de rever planos ligados a viagens ou estudos, evitando gastos por impulso. Haverá um conflito entre o desejo de prazer imediato e a transformação da visão de mundo. O desapego será essencial para superar os desafios.

Leão

O domingo dos nativos de Leão será voltado para a limpeza interna Crédito: Imagem: Tanya Syrytsyna | Shutterstock

Este domingo trará à tona transformações profundas, exigindo o desapego de padrões emocionais ou financeiros que já não sustentam a sua evolução. Será um período de limpeza interna, que poderá impactar relações e exigir mais clareza sobre limites pessoais. A honestidade emocional tenderá a ser fundamental para reconstruir parcerias de forma mais sólida.

Virgem

Os nativos de Virgem buscarão exercer a disciplina na rotina de trabalho e na vida pessoal Crédito: Imagem: Tanya Syrytsyna | Shutterstock

Neste domingo, você sentirá a necessidade de mais disciplina na rotina de trabalho e nos cuidados pessoais. O dia pedirá atenção para que o desejo de prazer imediato não comprometa as suas responsabilidades. Poderão surgir pequenas insatisfações no ambiente profissional, exigindo equilíbrio. Nesse cenário, a praticidade e a objetividade tenderão a ser fundamentais para evitar excessos.

Libra

Será fundamental que os nativos de Libra busquem o equilíbrio entre a diversão e a harmonia nos relacionamentos Crédito: Imagem: Tanya Syrytsyna | Shutterstock

Neste domingo, você precisará ter cautela para que o desejo de se divertir não gere conflitos com os seus valores pessoais ou com a sua vida financeira. Será importante buscar equilíbrio entre a busca pelo prazer e a necessidade de manter a harmonia nos relacionamentos afetivos, evitando excessos e cobranças desnecessárias. Priorize atividades que tragam satisfação genuína.

Escorpião

Os nativos de Escorpião precisarão agir com maturidade em relação às obrigações familiares Crédito: Imagem: Tanya Syrytsyna | Shutterstock

Neste domingo, você precisará agir com maturidade ao lidar com tensões entre as suas necessidades afetivas e as obrigações familiares . Será um momento que exigirá equilíbrio para que o desejo de liberdade não gere desconforto nas suas relações mais íntimas. Busque a harmonia, evitando que expectativas irreais prejudiquem o seu bem-estar emocional e a sua vida financeira.

Sagitário

A paciência será essencial para que os nativos de Sagitário evitem gastos desnecessários e reações impulsivas Crédito: Imagem: Tanya Syrytsyna | Shutterstock

Você poderá sentir uma inquietação mental ao longo do dia, o que poderá gerar mal-entendidos em conversas e dificuldades para expressar sentimentos com clareza. Haverá tensão entre pensamentos pessoais e expectativas externas. A paciência será essencial para evitar reações impulsivas e gastos desnecessários. Organizar as ideias antes de se comunicar ajudará a evitar conflitos.

Capricórnio

Os nativos de Capricórnio sentirão vontade de organizar a vida material e financeira Crédito: Imagem: Tanya Syrytsyna | Shutterstock

Neste domingo, você sentirá a necessidade de organizar a sua vida material e financeira , buscando soluções inovadoras para lidar com os seus recursos de forma mais independente. Isso poderá gerar alguns conflitos nos relacionamentos, exigindo uma avaliação cuidadosa sobre dedicar atenção ao que realmente importa. Procure equilibrar o desejo de autonomia com as necessidades afetivas.

Aquário

O ideal será que os nativos de Aquário canalizem a agitação do dia para promover mudanças construtivas na rotina Crédito: Imagem: Tanya Syrytsyna | Shutterstock

No dia de hoje, você tenderá a se deparar com uma inquietação interna e com o desejo de romper com aquilo que lhe traz sensação de limitação, o que poderá levar a atitudes imprevisíveis. Situações inesperadas poderão afetar a sua estabilidade emocional, exigindo que você mantenha a calma para não agir de forma precipitada. Procure canalizar essa agitação para mudanças construtivas na sua rotina.

Peixes

O domingo dos nativos de Peixes será marcado por uma sensibilidade elevada Crédito: Imagem: Tanya Syrytsyna | Shutterstock