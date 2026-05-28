Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 28/05/2026

O Tarot revela que a quinta-feira favorecerá quem conseguir agir com maturidade Crédito: Imagem: T.Den_Team | Shutterstock

Segundo as cartas do Tarot, a quinta-feira será marcada por uma energia intensa de clareza, transformação e busca por equilíbrio emocional. Enquanto algumas cartas apontam crescimento, felicidade e conquistas importantes, outras fazem um alerta para excessos, conflitos e encerramentos inevitáveis. O período favorecerá quem conseguir agir com maturidade, equilíbrio e consciência, sem deixar de acolher os próprios sentimentos.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — Rainha de Espadas

O dia favorecerá a clareza mental e a maturidade emocional do ariano Crédito: Imagem: svetabelaya | Shutterstock

Segundo a carta “Rainha de Espadas”, o dia favorecerá a clareza mental, a maturidade emocional e as decisões importantes sobre relações e objetivos pessoais. No amor, será necessário agir com sinceridade, mas sem endurecer demais o coração. Na carreira, sua inteligência e capacidade estratégica poderão trazer reconhecimento e boas soluções. A saúde emocional melhorará quando você estabelecer limites saudáveis e evitar absorver problemas alheios. Entre amigos, conversas honestas ajudarão a fortalecer vínculos verdadeiros.

Touro — 7 de Paus

O taurino poderá sentir necessidade de defender ideias, emoções e o espaço pessoal diante de pressões externas Crédito: Imagem: svetabelaya | Shutterstock

A carta “7 de Paus” indica que você poderá sentir necessidade de defender suas ideias, emoções e espaço pessoal diante de pressões externas. No amor, será importante evitar que inseguranças criem barreiras desnecessárias. Na carreira, os desafios exigirão firmeza e confiança em suas capacidades. A saúde pedirá mais atenção ao estresse e à tensão acumulada ao longo dos últimos dias. Entre amigos, será melhor evitar discussões impulsivas e preservar a paz emocional.

Gêmeos — O Sol

O dia trará alegria, leveza e sensação de crescimento em diferentes áreas da vida do geminiano Crédito: Imagem: svetabelaya | Shutterstock

A carta “O Sol” mostra que o dia trará alegria, leveza e sensação de crescimento em diferentes áreas da vida. No amor, haverá espaço para romantismo , cumplicidade e momentos felizes ao lado de quem você gosta. Na carreira, reconhecimento e boas notícias tenderão a fortalecer sua confiança. A saúde ganhará mais vitalidade, disposição e equilíbrio emocional. Entre amigos e família, o clima será descontraído, acolhedor e cheio de boas energias.

Câncer — O Louco

A quinta-feira favorecerá novos começos, mudanças e a vontade do canceriano de sair da rotina Crédito: Imagem: svetabelaya | Shutterstock

Segundo a carta “O Louco”, o dia favorecerá novos começos, mudanças e vontade de sair da rotina. No amor, você poderá sentir necessidade de viver algo mais leve, espontâneo e sem tantas cobranças. Na carreira, oportunidades inesperadas poderão surgir, exigindo coragem para arriscar novos caminhos. A saúde melhorará quando você desacelerar e se permitir viver com mais liberdade. Entre amigos, convites e novidades prometem movimentar o dia.

Leão — O Diabo

O leonino precisará ter cuidado com excessos emocionais, relações desgastantes e padrões difíceis de quebrar Crédito: Imagem: svetabelaya | Shutterstock

A carta “O Diabo” alerta para excessos emocionais, relações desgastantes e padrões difíceis de quebrar. No amor, será preciso cuidado com ciúmes, dependências emocionais ou situações que estejam drenando sua energia. Na carreira, será importante evitar impulsividade e ambientes tóxicos que aumentem o estresse. A saúde emocional pedirá mais equilíbrio e menos excesso de cobrança interna. Entre amigos, será melhor se afastar de pessoas que alimentam conflitos ou negatividade.

Virgem — A Força

O virginiano terá equilíbrio emocional e maturidade para enfrentar desafios sem perder sua estabilidade Crédito: Imagem: svetabelaya | Shutterstock

A carta “A Força” mostra que você terá equilíbrio emocional e maturidade para enfrentar desafios sem perder sua estabilidade. No amor, paciência e compreensão ajudarão a fortalecer relações importantes. Na carreira, sua postura firme e responsável poderá trazer reconhecimento e respeito. A saúde melhorará quando você respeitar seus limites e desacelerar. Entre amigos, sua presença transmitirá acolhimento e segurança.

Libra — Rei de Copas

O dia favorecerá a maturidade emocional, a sensibilidade e o equilíbrio nas relações pessoais do libriano Crédito: Imagem: svetabelaya | Shutterstock

Segundo a carta “Rei de Copas”, o dia favorecerá maturidade emocional, sensibilidade e equilíbrio nas relações pessoais. No amor, haverá espaço para diálogos sinceros e demonstrações mais profundas de carinho. Na carreira, sua inteligência emocional ajudará a resolver situações delicadas com mais facilidade. A saúde emocional melhorará quando você acolher seus sentimentos sem reprimi-los. Entre amigos e família, o clima será harmonioso e cheio de apoio.

Escorpião — 10 de Espadas

O momento poderá trazer encerramentos importantes ao escorpiano Crédito: Imagem: svetabelaya | Shutterstock

A carta “10 de Espadas” indica que o momento poderá trazer encerramentos importantes e a necessidade de deixar para trás situações que já não fazem sentido. No amor, ciclos desgastados poderão finalmente chegar ao fim, abrindo espaço para renovação futura. Na carreira, mudanças inesperadas poderão parecer difíceis no início, mas serão necessárias para seu crescimento. A saúde emocional pedirá mais descanso e menos pensamentos negativos. Entre amigos, será importante se afastar de ambientes que drenam sua energia.

Sagitário — 5 de Paus

O dia poderá trazer conflitos de opinião e sensação de competição em algumas situações na vida do sagitariano Crédito: Imagem: svetabelaya | Shutterstock

Segundo a carta “5 de Paus”, o dia poderá trazer irritações, conflitos de opinião e sensação de competição em algumas situações. No amor, pequenas divergências poderão ganhar força se faltar paciência emocional. Na carreira, será importante agir com diplomacia para evitar desgaste desnecessário. A saúde pedirá mais atenção ao estresse e ao excesso de impulsividade. Entre amigos, será melhor escolher suas batalhas e preservar relações importantes.

Capricórnio — Ás de Espadas

O momento favorecerá a clareza mental, novas ideias e decisões importantes do capricorniano para o futuro Crédito: Imagem: svetabelaya | Shutterstock

A carta “Ás de Espadas” mostra que o momento favorecerá clareza mental, novas ideias e decisões importantes para o futuro. No amor, conversas sinceras poderão ajudar você a compreender melhor seus sentimentos e expectativas. Na carreira, oportunidades ligadas à comunicação, contratos e projetos tenderão a ganhar força. A saúde emocional melhorará quando você enfrentar situações sem fugir da verdade. Entre amigos, diálogos honestos fortalecerão vínculos importantes.

Aquário — O Carro

O dia trará movimento, conquistas e avanço em diferentes áreas da vida do aquariano Crédito: Imagem: svetabelaya | Shutterstock

Segundo a carta “O Carro”, o dia trará movimento, conquistas e avanço em diferentes áreas da vida. No amor, você tenderá a agir com mais segurança e clareza sobre o que deseja construir. Na carreira, oportunidades positivas poderão surgir rapidamente, exigindo coragem e iniciativa. A saúde ganhará mais energia e disposição física, mas será importante evitar exageros. Entre amigos, sua determinação será inspiradora.

Peixes — 9 de Copas

O momento favorecerá a satisfação emocional, a autoestima e a sensação de realização pessoal do pisciano Crédito: Imagem: svetabelaya | Shutterstock