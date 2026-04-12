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"Welcome to ES"

Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES

Aeronave que trouxe os integrantes da banda de rock pousou na Capital capixaba por volta das 22h30 deste sábado (11); veja o momento do pouso e o desembarque dos integrantes

Publicado em 11 de Abril de 2026 às 23:38

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

11 abr 2026 às 23:38
Pontualmente às 22h32 da noite deste sábado (11), a aeronave que trouxe os integrantes do Guns N' Roses pousou no Aeroporto de Vitória. Os músicos chegaram ao Estado a bordo de um luxuoso Boeing 757, que os trouxe de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, onde se apresentaram nessa quinta-feira (9). A chegada à capital capixaba foi debaixo de muita chuva, discreta e sem a presença de fãs.
Ainda assim, a vinda do grupo e da aeronave mexeu com quem aguardava pela presença deles para o inédito show no ES, que ocorre neste domingo (12), no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, com previsão para começar às 20h.
A expectativa pela apresentação era tanta que o voo trazendo-os para o Espírito Santo foi o segundo mais acompanhado do mundo, com quase 1,1 mil pessoas o monitorando simultaneamente pela plataforma Flight Radar24. 

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E não era para menos: A vinda da banda ao ES representa um marco para a realização de shows internacionais no Estado, que em outras oportunidades recebeu o ex-Beatle Paul McCartney, em 2014, e antes, em 2005, o Scorpions se apresentou na Praça do Papa.

Desembarque

Devido à chuva intensa desde o período da tarde, a aeronave com a banda pousou em Vitória pela pista antiga do terminal aeroportuário. Após taxiar, o Boeing 757, inédito no ES, parou na posição onde normalmente ficam os cargueiros. 
E foi lá que Axl, Slah e os demais integrantes desceram, por escadas, e finalmente pisaram em solo capixaba. Após deixarem rapidamente o terminal, o grupo seguiu em veículos particulares para o hotel onde está hospedado em Vitória. 

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