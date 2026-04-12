Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES

Pontualmente às 22h32 da noite deste sábado (11), a aeronave que trouxe os integrantes do Guns N' Roses pousou no Aeroporto de Vitória. Os músicos chegaram ao Estado a bordo de um luxuoso Boeing 757, que os trouxe de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, onde se apresentaram nessa quinta-feira (9). A chegada à capital capixaba foi debaixo de muita chuva, discreta e sem a presença de fãs.

Ainda assim, a vinda do grupo e da aeronave mexeu com quem aguardava pela presença deles para o inédito show no ES, que ocorre neste domingo (12), no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, com previsão para começar às 20h.

A expectativa pela apresentação era tanta que o voo trazendo-os para o Espírito Santo foi o segundo mais acompanhado do mundo, com quase 1,1 mil pessoas o monitorando simultaneamente pela plataforma Flight Radar24.

E não era para menos: A vinda da banda ao ES representa um marco para a realização de shows internacionais no Estado, que em outras oportunidades recebeu o ex-Beatle Paul McCartney, em 2014, e antes, em 2005, o Scorpions se apresentou na Praça do Papa.

Desembarque

Devido à chuva intensa desde o período da tarde, a aeronave com a banda pousou em Vitória pela pista antiga do terminal aeroportuário. Após taxiar, o Boeing 757, inédito no ES, parou na posição onde normalmente ficam os cargueiros.