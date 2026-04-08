Guns N'Roses em Cariacica: trânsito terá intervenções para show no domingo (12)

Show do Guns será no domingo (12) no Estádio Estadual Kleber Andrade, em Cariacica Crédito: SESPORT/Divulgação

A Prefeitura de Cariacica divulgou as intervenções no trânsito e áreas para embarque e desembarque de passageiros para o show da banda internacional Guns N'Roses, no Estádio Kleber Andrade, no domingo (12).

Segundo a prefeitura, as intervenções acontecem a partir da meia-noite de sábado (11) para domingo (12) e seguem até as 6 horas de segunda-feira (13). Toda a área será acompanhada por agentes de trânsito e da Guarda Municipal de Cariacica, que vão monitorar o espaço.

Mapa mostra áreas de embarque e desembarque e passagem de pedestres para show Crédito: Divulgação/Prefeitura de Cariacica

Serão colocadas barreiras de interdição em diversas ruas no entorno do Estádio Kleber Andrade, impedindo o acesso de veículos e priorizando o trânsito de pedestres. Além disso, cerquites (telas de sinalização) serão utilizados na Avenida Mário Gurgel para sinalizar o acesso de veículos e pedestres.

O acesso de pedestres será realizado pela via marginal da Avenida Mário Gurgel, no sentido Cariacica - Viana. Neste local também estarão alocados os ambulantes. A mesma via também faz parte do corredor de emergência, que será usado em caso de necessidade, também passando pela Avenida Rio Branco, no acesso ao estádio.

Quem optar por chegar ao show por meio do Sistema Transcol ou por carros de aplicativo, irá desembarcar no acostamento da via central da Avenida Mário Gurgel, no sentido Cariacica - Viana, no trecho que corresponde da altura do posto de combustíveis até pouco antes do Viaduto Dona Rosa. No sentido oposto, o desembarque será realizado na via marginal, no trecho entre a faculdade Pio XII até a rotatória. Após o evento, esse mesmo trecho será utilizado para embarque no sentido Vitória.

Rota para desembarque de pessoas com deficiência Crédito: Divulgação/Prefeitura de Cariacica