Diferente e luxuoso

O avião raro no ES (e no Brasil) que trará o Guns N' Roses para o show em Cariacica

O grupo, que vai se apresentar no Estádio Kleber Andrade, tem chegada prevista ao Espírito Santo no dia 11 de abril em um modelo VIP, configurado para transportar famosos, especialmente grandes bandas

Publicado em 31 de março de 2026 às 11:17

O belíssimo 757-200 VIP trará o Guns N' Roses de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, para o ES Crédito: RenatoSpotter

Os fãs do Guns N' Roses já aquecem os motores e vivem a expectativa para ver Axl Rose, Slash e os demais integrantes na apresentação inédita do grupo californiano no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, Espírito Santo. A menos de duas semanas para o tão aguardado dia 12 de abril, os últimos detalhes vão sendo definidos, inclusive situações que vão muito além do palco.

Para um show desta magnitude, nada mais justo que "acompanhamentos" da mesma grandeza, até mesmo o avião que trará os músicos ao Estado. Em consulta no Siros, sistema da Agência Nacional de Aviação Civil sobre voos programados e não programados, constam duas solicitações de operações envolvendo um Boeing 757-200 para o Aeroporto de Vitória.

A primeira, no dia 11 de abril, tem decolagem prevista do Aeroporto de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, para as 19h. A chegada do jato em Vitória deve ocorrer por volta das 21h30 do mesmo dia, em um voo direto de aproximadamente 2h30 de duração. Vale destacar que a banda norte-americana se apresenta no dia 9 de abril em solo sul-mato-grossense e depois segue ao ES.

Consulta no Siros, da Anac, mostra a aeronave e as solicitações feitas para os voos do Guns N'Roses de chegada e saída de Vitória Crédito: Reprodução/Siros

A outra solicitação para a mesma aeronave na Capital capixaba é destinada à "despedida" do grupo do ES. No Sirus indica que a aeronave decola às 18h do dia 13 de abril (segunda-feira) com destino a Salvador, na Bahia. Por lá, o grupo prossegue com a turnê, com apresentação marcada para 15 de abril, na Arena Fonte Nova.

Raro no ES (e no Brasil)

A vinda do Guns ao Estado mexe com os roqueiros, amantes da aviação (e roqueiros que gostam de aviões). Ainda que não seja como ocorreu com o Iron Maiden, que por algumas turnês teve o vocalista Bruce Dickinson como piloto (já aposentado) do "Ed Force One" – nome de batismo do Boeing 747 que transportava o grupo –, a vinda dos músicos ao ES será conduzida em um equipamento imponente.

No Espírito Santo, que não recebe voos internacionais de passageiros, a presença de um exemplar é ainda mais incomum. A última companhia aérea brasileira a operá-lo foi a extinta Varig, entre os anos de 2004 e 2006 – vale destacar que semanalmente o Estado recebe duas aeronaves até maiores, o A330-200F e o Boeing 767-300F, porém a utilização delas é destinada ao transporte de cargas diversas.

Parte dos deslocamentos da banda nos shows programados no Brasil serão feitos no Boeing 757-200 VIP, um modelo que se tornou raro no país e que atualmente não integra a frota de nenhuma das três principais empresas do setor (Latam, Gol e Azul). Antes de chegar ao Estado, o grupo reservou um Boeing 767 também VIP, da empresa sul-africana Aeronexus, para vir ao Brasil e também transportá-los em outros trechos aéreos da turnê nacional.

Luxo e privacidade

Os integrantes terão muito conforto (e não estamos falando das acomodações no hotel onde ficarão). Nos voos de chegada e saída do Espírito Santo e também para outras cidades onde irá se apresentar, o Guns voará em um avião luxuoso, confortável e com uma configuração exclusiva. Enquanto um 757 tradicional pode ter entre 200 a 239 assentos, o 757-200 VIP possui cerca de 60 lugares, segundo a própria companhia que o opera.

De acordo com a Freedom II Bermuda Limited, o modelo proporciona muita privacidade e conforto no padrão primeira classe, já que poltronas foram retiradas para a instalação de áreas de descanso. Além disso, o avião possui assentos bastante reclináveis, em até 140°, bem diferentes dos aviões convencionais de passageiros, além de cabine com banheiro privativo.

Esta aeronave, inclusive, já foi utilizada pelo grupo recentemente. No passado, quando se apresentaram na Argentina e também em São Paulo, Brasília e outras cidades no Brasil, o modelo também foi solicitado. As bandas de rock, aliás, constantemente locam o jato. Em 2023, o Paramore, da vocalista Hayley Williams, utilizou o mesmo equipamento para se deslocar entre as apresentações em solo brasileiro. Quem também já voou nele por aqui foi o Green Day.

Mas, enquanto o 757 VIP não chega ao ES para que os fãs possam ver os integrantes bem de pertinho, o jeito é escutar os clássicos para chegar "afiado" no dia da apresentação.

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