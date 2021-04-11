Fiscais de Vitória encerram festa com mais de 100 pessoas na Enseada do Suá

Fiscais e policiais militares orientam encerramento de festa clandestina em Vitória Crédito: Divulgação/Sedec

De acordo com a prefeitura, a abordagem foi realizada após agentes da Guarda Civil Municipal de Vitória receberem uma denúncia anônima, dando conta da situação. Não há informação sobre detenção, emissão de notificação ou aplicação de multas.

Do dia 1° de janeiro até sábado (10), 1.351 locais foram vistoriados. A fiscalização esteve ontem em Parque Moscoso, São Cristóvão, Santa Helena, Santa Lúcia, Santa Luzia, Praia do Canto, Jardim da Penha, Jardim Camburi e Enseada do Suá.

Dos 20 estabelecimentos vistoriados, sete estavam fechados e um mantinha funcionamento irregular. O dono foi orientado a paralisar as atividades. Nos demais, não houve constatação de irregularidade. Na Rua da Lama, em Jardim da Penha, não houve constatação de comércio ambulante e nem movimentação de pessoas.

O Comitê Integrado é composto pelas secretarias municipais de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Sedec) e de Meio Ambiente (Semmam), além da Vigilância Sanitária e da Guarda Municipal de Vitória, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. O grupo atua com equipes multidisciplinares para encerrar festas clandestinas.

RESTRIÇÕES NA CAPITAL

Vitória é o terceiro município do Estado com o maior número de casos confirmados (43.802) e de óbitos (886) provocados pelo novo coronavírus. Serra e Vila Velha aparecem em primeiro lugar com o mesmo número de casos: 50.187. Enquanto o município canela-verde registrou 1.052 óbitos, a Serra tem 951. Os dados foram publicados neste domingo (11) no Painel Covid-19.

Por conta da quarentena decretada pelo governo do Estado, a Prefeitura da Capital também estabeleceu novas normas para impedir a transmissão do coronavírus. Entre outras medidas, estão suspensas as feiras comunitárias e de artesanato, a Rua de Lazer e o projeto Praia Acessível.

As feiras livres precisam seguir uma série de normas de funcionamento, e equipes de fiscalização estão percorrendo as feiras da cidade, em uma ação orientativa sobre os protocolos de segurança.