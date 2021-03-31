Em março deste ano, o Espírito Santo teve o mês com o maior número de mortes de toda a pandemia. Segundo dados coletados do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), 1.095 mortes foram registradas em decorrência da Covid-19. Além disso, foi também o segundo mês com mais casos da doença: 56.175 pessoas testaram positivo, número menor apenas que o divulgado em dezembro de 2020, quando 58.250 casos de infecção foram notificados.
Mortes por Covid dobram em março e ES tem mês mais mortal da pandemia
O aumento das mortes por Covid-19 em março no Estado foi de 100,1%, ou seja, dobrou em relação a fevereiro. No mês passado, 547 pessoas perderam a vida para a doença. Este indicador, segundo dados do Painel Covid-19, vinha apresentando redução nos meses anteriores. Entre janeiro e fevereiro, por exemplo, o número de mortes caiu 29%.
Com as 1.095 mortes registradas, março passa a ser o mês com o maior número de óbitos por Covid-19 no Estado, com uma média de aproximadamente 35 pessoas morrendo por dia. Até então, junho havia sido o mês mais mortal da pandemia, com 1.043 pessoas infectadas perdendo a vida.
O número de novos casos registrados também teve um aumento significativo: março teve crescimento de 74,6% na quantidade de pessoas que testaram positivo para o Covid-19 na comparação com fevereiro. O mês anterior registrou 32.173 diagnósticos da doença.
Os 56.175 casos registrados nos 31 dias de março significam, em média, 1.812 pessoa infectada a cada 24 horas no Estado. Esse valor é o equivalente a 75 novos casos confirmados de coronavírus por hora no Espírito Santo.
A Gazeta considerou as atualizações diárias do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). Os números, portanto, representam os casos e as mortes divulgados no mês e nem sempre correspondem aos infectados e óbitos que aconteceram no respectivo período.
A COVID-19 NO ES
Mais 61 mortes foram registradas no Espírito Santo nesta quarta-feira (31), totalizando 7.500 óbitos provocados pelo coronavírus desde o início da pandemia, em março de 2020. Os dados são do Painel Covid-19, da Sesa.
Nas últimas 24 horas, foram identificados 2.868 novos casos, chegando a 382.480 pessoas infectadas desde o início da pandemia.
Até esta quarta-feira (31), mais de 1,1 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 351.496, sendo 2.563 nas últimas 24 horas, e a taxa de letalidade da doença está em 2% no Estado.