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Mortes por Covid dobram em março e ES tem mês mais mortal da pandemia

Foram registradas em um mês 1.095 mortes em decorrência da doença, aumento de 100% e relação a fevereiro

Publicado em 31 de Março de 2021 às 20:45

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

31 mar 2021 às 20:45
Leitos leitos exclusivos para o atendimento de pacientes com novo Coronavírus (Covid-19) no Hospital Estadual Dório Silva, na Serra.
Mais de mil vidas perdidas em um mês no ES por conta do coronavírus Crédito: Secom-ES/Divulgação
Em março deste ano, o Espírito Santo teve o mês com o maior número de mortes de toda a pandemia. Segundo dados coletados do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa),  1.095 mortes foram registradas em decorrência da Covid-19. Além disso, foi também o segundo mês com mais casos da doença: 56.175 pessoas testaram positivo, número menor apenas que o divulgado em dezembro de 2020, quando 58.250 casos de infecção foram notificados.
Mortes por Covid dobram em março e ES tem mês mais mortal da pandemia
O aumento das mortes por Covid-19 em março no Estado foi de 100,1%, ou seja, dobrou em relação a fevereiro. No mês passado, 547 pessoas perderam a vida para a doença. Este indicador, segundo dados do Painel Covid-19, vinha apresentando redução nos meses anteriores. Entre janeiro e fevereiro, por exemplo, o número de mortes caiu 29%.
Com as 1.095 mortes registradas, março passa a ser o mês com o maior número de óbitos por Covid-19 no Estado, com uma média de aproximadamente 35 pessoas morrendo por dia. Até então, junho havia sido o mês mais mortal da pandemia, com 1.043 pessoas infectadas perdendo a vida.
O número de novos casos registrados também teve um aumento significativo: março teve crescimento de 74,6% na quantidade de pessoas que testaram positivo para o Covid-19 na comparação com fevereiro. O mês anterior registrou 32.173 diagnósticos da doença.
Os 56.175 casos registrados nos 31 dias de março significam, em média, 1.812 pessoa infectada a cada 24 horas no Estado. Esse valor é o equivalente a 75 novos casos confirmados de coronavírus por hora no Espírito Santo.
A Gazeta considerou as atualizações diárias do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). Os números, portanto, representam os casos e as mortes divulgados no mês e nem sempre correspondem aos infectados e óbitos que aconteceram no respectivo período.
7500 vidas mortos pelo coronavírus
7500 vidas perdidas para o coronavírus Crédito: Christopher Catbagan/Unsplash/Arte Geraldo Neto

A COVID-19 NO ES

Mais 61 mortes foram registradas no Espírito Santo nesta quarta-feira (31), totalizando 7.500 óbitos provocados pelo coronavírus desde o início da pandemia, em março de 2020. Os dados são do Painel Covid-19, da Sesa.
Nas últimas 24 horas, foram identificados 2.868 novos casos, chegando a 382.480 pessoas infectadas desde o início da pandemia.
Até esta quarta-feira (31), mais de 1,1 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 351.496, sendo 2.563 nas últimas 24 horas, e a taxa de letalidade da doença está em 2% no Estado.

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