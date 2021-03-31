Coronavírus: ES registra 7.500 mortes e passa de 382 mil casos

Sars-Cov-2, novo coronavírus, vírus da Covid-19 Crédito: Pixabay

Nas últimas 24 horas, foram identificados 2.868 novos casos, chegando a 382.480 pessoas infectadas desde o início da pandemia.

Na lista dos municípios mais afetados, Vila Velha continua sendo o que tem mais pessoas infectadas: 47.907. Serra aparece em segundo, com 47.527 confirmações da doença, seguido por Vitória (41.452) e Cariacica (29.397).

No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 6.304 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (5.167), em Vila Velha.

Até esta quarta-feira (31), mais de 1,1 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 351.496, sendo 2.563 nas últimas 24 horas, e a taxa de letalidade da doença está em 2% no Estado.

A vacinação contra a Covid-19 também continua no Espírito Santo. Até o momento, 310.989 pessoas já haviam recebido a primeira dose da vacina no Estado.

LEITOS DE UTI

Nesta quarta-feira (31), de acordo com o Painel Covid-19, a ocupação de leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) ficou em tantos 93,33%, sendo que 14 hospitais já não têm mais vagas. Neste momento, apenas 61 leitos de UTI estão disponíveis em todo o Estado, considerando que estão ocupados 853 dos 914 oferecidos.

Os números desta quarta são ligeiramente menores que os desta terça-feira (30), em que a ocupação de leitos de UTIs esteve em 94,13%, ao passo que 18 hospitais não apresentavam mais vagas.

QUARENTENA

As medidas estão sendo adotadas, segundo Casagrande, em decorrência do aumento do número de óbitos, de contagiados e da ocupação de leitos hospitalares em decorrência da Covid-19.