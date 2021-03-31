Coronavírus: ES registra 7.500 mortes e passa de 382 mil casos

Mais 61 mortes foram registradas no Espírito Santo nesta quarta-feira (31), totalizando 7.500 óbitos provocados pelo coronavírus desde o início da pandemia, em março de 2020. Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Nas últimas 24 horas, foram identificados 2.868 novos casos, chegando a 382.480 pessoas infectadas desde o início da pandemia.
Na lista dos municípios mais afetados, Vila Velha continua sendo o que tem mais pessoas infectadas: 47.907. Serra aparece em segundo, com 47.527 confirmações da doença, seguido por Vitória (41.452) e Cariacica (29.397).
No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 6.304 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (5.167), em Vila Velha.
Até esta quarta-feira (31), mais de 1,1 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 351.496, sendo 2.563 nas últimas 24 horas, e a taxa de letalidade da doença está em 2% no Estado.
A vacinação contra a Covid-19 também continua no Espírito Santo. Até o momento, 310.989 pessoas já haviam recebido a primeira dose da vacina no Estado.
LEITOS DE UTI
Nesta quarta-feira (31), de acordo com o Painel Covid-19, a ocupação de leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) ficou em tantos 93,33%, sendo que 14 hospitais já não têm mais vagas. Neste momento, apenas 61 leitos de UTI estão disponíveis em todo o Estado, considerando que estão ocupados 853 dos 914 oferecidos.
Os números desta quarta são ligeiramente menores que os desta terça-feira (30), em que a ocupação de leitos de UTIs esteve em 94,13%, ao passo que 18 hospitais não apresentavam mais vagas.
QUARENTENA
Na tarde de quinta-feira (25), o governador Renato Casagrande anunciou a prorrogação da quarentena até o domingo de Páscoa em todo o Espírito Santo. As medidas restritivas, que antes seriam adotadas até o dia 31 e março, foram intensificadas e passam a valer até o dia 4 de abril. As novas determinações afetam ainda mais o comércio e alteram a classificação de serviços essenciais neste período.
As medidas estão sendo adotadas, segundo Casagrande, em decorrência do aumento do número de óbitos, de contagiados e da ocupação de leitos hospitalares em decorrência da Covid-19.
"Tem parte das pessoas que não estão preocupadas com a vida e tem quem esteja preocupado. Eu quero repetir: estamos chegando quase chegando lá. Estamos na terceira fase e podemos conseguir mais vacinas. Não podemos agora entrar em colapso. Hoje mesmo com o sistema funcionando 37 pessoas perderam a vida. Se entrar em colapso serão muitos mais. Por isso pedimos que as pessoas sejam empática para resolver um problema mundial, que tem exigido medidas duras de todos os governadores que têm responsabilidade", defende Casagrande.