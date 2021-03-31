Vila Velha abre mais 4,8 mil vagas para vacinação contra a Covid-19

A Prefeitura de Vila Velha vai disponibilizar 4.800 novas vagas de agendamento para vacinação contra a Covid-19 a partir desta quinta-feira (1º). O município informou que as vagas são destinadas aos idosos com idade entre 65 e 69 anos. O agendamento deverá ser feito no site da prefeitura.
A prefeitura informou que a imunização acontecerá no sábado (3) em dez pontos: Unidades Municipais de Ensino (Leonel Brizola, Graciano Neves, Paulo Mares Guia, Tuffy Nader), Shopping Vila Velha, Boulevard Shopping, Ginásio Osvaldo Ruy, Universidade Vila Velha, Tartarugão e Caic de Terra Vermelha.
No caso da população acamada ou com dificuldade de locomoção que se encaixa no público-alvo desta etapa da vacinação, a aplicação da dose será feita nas casas das pessoas. O agendamento também deve ser feito pelo site da Prefeitura de Vila Velha.
O município afirma que já administrou 46.382 doses da vacina contra Covid-19 no total, sendo 38.237 na primeira dose e 8.145 na segunda.