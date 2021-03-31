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Imunização

Vila Velha abre mais 4,8 mil vagas para vacinação contra a Covid-19

O público-alvo beneficiado nesta etapa da imunização será o de idosos com idade entre 65 a 69 anos; agendamento deve ser feito pelo site da prefeitura a partir de quinta (1)

Publicado em 31 de Março de 2021 às 16:12

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

31 mar 2021 às 16:12
Ana Claudia Souza, enfermeira servidora na Unidade de Saúde de Araças. tomou a vacina contra Covid-19 de Oxford Astrazeneca
Vila Velha abriu 4.800 vagas de agendamento para vacinação contra a Covid-19 Crédito: Fernando Madeira
A Prefeitura de Vila Velha vai disponibilizar 4.800 novas vagas de agendamento para vacinação contra a Covid-19 a partir desta quinta-feira (1º). O município informou que as vagas são destinadas aos idosos com idade entre 65 e 69 anos. O agendamento deverá ser feito no site da prefeitura.
A prefeitura informou que a imunização acontecerá no sábado (3) em dez pontos: Unidades Municipais de Ensino (Leonel Brizola, Graciano Neves, Paulo Mares Guia, Tuffy Nader), Shopping Vila Velha, Boulevard Shopping, Ginásio Osvaldo Ruy, Universidade Vila Velha, Tartarugão e Caic de Terra Vermelha.
No caso da população acamada ou com dificuldade de locomoção que se encaixa no público-alvo desta etapa da vacinação, a aplicação da dose será feita nas casas das pessoas. O agendamento também deve ser feito pelo site da Prefeitura de Vila Velha.
O município afirma que já administrou 46.382 doses da vacina contra Covid-19 no total, sendo 38.237 na primeira dose e 8.145 na  segunda.

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