Mais de 9 mil portadores de HIV vão ser vacinados contra a Covid-19 no ES

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As pessoas que vivem com o vírus que pode levar a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida devem receber as doses na mesma etapa em que serão contemplados quem apresenta comorbidades, como diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares e renais, além de obesidade.

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), a coordenação do Programa Estadual de Imunização deve seguir as orientações do Plano Nacional de Vacinação Contra Covid-19.

Atualmente, cerca de 12.900 pessoas vivem com HIV no Estado. Destas, aproximadamente 75% dos casos estão na faixa-etária de 18 a 59 anos. Ou seja, cerca de 9.600 vão entrar no grupo prioritário.

De acordo com o secretário Nésio Fernandes, em coletiva realizada na tarde de segunda-feira (29), o plano de imunização vai contemplar as pessoas com comorbidades na próxima fase.

Serão mais de 400 mil imunizados no Estado, segundo estimativas do Ministério da Saúde, já incluindo portadores do vírus HIV. Esse público faz parte do grupo prioritário que começará a ser vacinado após a conclusão da segunda etapa, que deverá atender idosos de 60 a 74 anos.