Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Grupo prioritário

Mais de 9 mil portadores de HIV vão ser vacinados contra a Covid-19 no ES

Cerca de 12.900 pessoas vivem com o vírus no Estado, sendo que 75% estão na faixa-etária de 18 a 59 anos, incorporadas pelo Ministério da Saúde ao grupo de pessoas com comorbidades

Publicado em 31 de Março de 2021 às 14:04

Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 

31 mar 2021 às 14:04
Em 2019 no Brasil, foram diagnosticados 41.919 novos casos de HIV e 37.308 de Aids
Crédito: Freepik
Em norma divulgada nesta segunda-feira (29), o Ministério da Saúde decretou que pessoas vivendo com o HIV, de 18 a 59 anos, entraram na lista de priorização da vacinação contra a Covid-19. A indicação, de acordo com Brasília, é vacinar este grupo após encerrar a vacinação de pessoas de 60 a 64 anos.
As pessoas que vivem com o vírus que pode levar a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida devem receber as doses na mesma etapa em que serão contemplados quem apresenta comorbidades, como diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares e renais, além de obesidade.
De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), a coordenação do Programa Estadual de Imunização deve seguir as orientações do Plano Nacional de Vacinação Contra Covid-19
Atualmente, cerca de 12.900 pessoas vivem com HIV no Estado. Destas, aproximadamente 75% dos casos estão na faixa-etária de 18 a 59 anos. Ou seja, cerca de 9.600 vão entrar no grupo prioritário. 
De acordo com o secretário Nésio Fernandes, em coletiva realizada na tarde de segunda-feira (29), o plano de imunização vai contemplar as pessoas com comorbidades na próxima fase.
Serão mais de 400 mil imunizados no Estado, segundo estimativas do Ministério da Saúde, já incluindo portadores do vírus HIV. Esse público faz parte do grupo prioritário que começará a ser vacinado após a conclusão da segunda etapa, que deverá atender idosos de 60 a 74 anos. 
Segundo a Sesa, os municípios já foram notificados para que estabeleçam junto à população a emissão de laudos para comprovar de fato que fazem parte do grupo prioritário.

Veja Também

Prefeitura da Serra abre mais de mil vagas para vacinação contra a Covid

Governo abre mais 126 leitos no ES para tratar Covid até domingo (04)

Covid no ES: "Fornecedores estão se negando a entregar medicamentos", diz secretário

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Ministério da Saúde HIV SESA Coronavírus no ES Covid-19 Pandemia Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Bolo de liquidificador: 4 receitas fit para o lanche da tarde
TJES
Justiça do ES mantém ex-secretário como réu em ação milionária por obras no Tancredão
Imagem BBC Brasil
Cade aprofundará investigação sobre uso de conteúdo jornalístico pelo Google, incluindo IA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados