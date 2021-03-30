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Pandemia

Prefeitura da Serra abre mais de mil vagas para vacinação contra a Covid

Serão disponibilizadas 1.240 doses para aplicação em idosos com 65 anos ou mais e profissionais de saúde; agendamento abre a partir das 17h desta terça (30)

Publicado em 30 de Março de 2021 às 16:10

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

30 mar 2021 às 16:10
Vacina Coronavac
A Prefeitura da Serra abriu mais de mil vagas de agendamento para vacinação contra a Covid-19 Crédito: Carlos Alberto Silva
A Prefeitura da Serra vai abrir 1.240 novas vagas para agendamento de vacinação contra a Covid-19 nesta terça-feira (30), a partir das 17h. As vagas são destinadas para idosos com 65 anos ou mais e profissionais da saúde, para aplicação da primeira dose do imunizante, que acontecerá na quarta-feira (31) e na quinta-feira (1º). O agendamento deverá ser realizado através do site da prefeitura
A prefeitura divulgou que, na quarta-feira (31), a vacinação acontecerá em dez Unidades de Saúde do município: Eldorado, Central Carapina, Carapina Grande, Laranjeiras Velha, Parque Residencial Laranjeiras, Cidade Continental, Nova Carapina I, José de Anchieta, Taquara I e André Carloni. 
Já na quinta-feira (1º), a aplicação dos imunizantes será realizada no Parque da Cidade, no formato drive-thru e também em um posto montado para pessoas que não estiverem de carro. Também haverá vacinação no Portal de Jacaraípe, mas apenas em formato drive-thru.

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A secretária de Saúde da Serra, Sheila Cruz, reiterou que, apesar do ponto facultativo decretado no município nesta quinta-feira (1º), o objetivo é vacinar o maior número possível de pessoas dos grupos prioritários. Ela complementou, também, lembrando da importância de tomar a segunda dose do imunizante.
"Apesar do ponto facultativo na quinta-feira (1º), estamos mobilizados para vacinar o maior número de pessoas dos grupos prioritários. Queremos lembrar às pessoas que precisam tomar a segunda dose que façam o seu agendamento e tomem a vacina. A segunda dose é extremamente importante para garantir a eficácia da imunização", disse.

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