Transcol para trabalhadores da saúde passa a circular com mais 12 linhas

Mais 12 linhas do sistema Transcol passarão a circular a partir desta terça-feira (30) para transportar os trabalhadores da saúde.
Até o próximo domingo (4), quando terá fim a quarentena decretada pelo governo estadual para conter a Covid-19 no Espírito Santo, um total de 36 linhas de ônibus circularão pela Grande Vitória para atender exclusivamente a estes profissionais. Apesar dos esforços empreendidos até o momento, muitos trabalhadores da saúde não conseguiram chegar aos postos de trabalho nesta segunda-feira (29).
Desde o último domingo (28), quando passaram a valer as normas mais rígidas da quarentena impostas pelo governo, toda a frota do Transcol foi paralisada e as lojas de recarga do CartãoGV foram fechadas.
De acordo com a Secretaria de Estado de Mobilidade Urbana e Infraestrutura (Semob), além dos funcionários de hospitais e de unidades de saúde, os trabalhadores de clínicas e consultórios médicos, odontológicos e de fisioterapia, além de laboratórios e de farmácias também podem usar os ônibus.
Com o reforço das 11 novas linhas, um total de 36 linhas passarão a circular. Para isso, 250 ônibus foram disponibilizados.
A Semob também reforça que as linhas que circularão durante a quarentena fazem os itinerários formando um eixo que passa pelas principais unidades de saúde da Região Metropolitana. Por isso, esses ônibus não entram dentro dos bairros.
Para embarcar nos coletivos, os profissionais devem, obrigatoriamente, apresentar um dos documentos que comprovem seu vínculo com as atividades de saúde (documento de identificação fornecido pela instituição; crachá ou declaração da instituição). Também é necessário apresentar um documento com foto.
CONFIRA AS LINHAS
Linhas que passam a circular a partir desta terça:
- 544 - T. LARANJEIRAS / T. ITACIBÁ VIA CONTORNO
- 581 - T. VILA VELHA / BELA VISTA VIA VALE ENCANTADO – CIRCULAR
- 588 - T. ITACIBÁ / T. VILA VELHA VIA C. GRANDE/ITAPEMIRIM/VALE ENCANTADO
- 605 - T. VILA VELHA / VIA IBES/C.ITAPARICA/NOVO MEXICO - CIRCULAR
- 631 - T. VILA VELHA / SÃO TORQUATO / VIA 1º MAIO VIA SANTA RITA/ALVORADA – CIRCULAR
- 785 - DUAS BOCAS / T. CAMPO GRANDE VIA ITACIBÁ/AV. EXPEDITO GARCIA
- 807 - BARCELONA / T. LARANJEIRAS
- 811 - SERRA DOURADA III / T. LARANJEIRAS
- 814 - CASCATA / T. LARANJEIRAS VIA CASCATA II
- 984 - VIANA / SOTECO VIA AREINHA/VALE DO SOL/PAM ARLINDO VILLASCHI – CIRCULAR
- 986 - AREINHA/ B. IPANEMA VIA UNIVERSAL/B. PRIMAVERA/M. NORONHA/V. BETHÂNIA - CIRCULAR
- 704 – FLEXAL II / T. ITACIBÁ VIA NOVA CANAÃ/PORTO NOVO/PORTO DE SANTANA ( A partir das 16h)
Linhas que já estavam operando:
Terminal de Laranjeiras:
Linhas troncais
- 504 – T. LARANJEIRAS/ T. ITACIBÁ VIA RETA DA PENHA
- 506- T. LARANJEIRAS / T. ITACIBÁ VIA MARUÍPE
- 507 – T. LARANJEIRAS /T. VILA VELHA – 3ª PONTE
- 505- T. LARANJEIRAS / T. ITACIBÁ VIA CAMBURI/BEIRA MAR
- 535 – TERMINAL ITACIBÁ / TERMINAL LARANJEIRAS VIA ROD. SERAFIM DERENZI
Linhas alimentadoras
- 805 - T. LARANJEIRAS / FEU ROSA – CIRCULAR
- 810 - SÃO FRANCISCO / T. LARANJEIRAS VIA AV. SÃO LUCAS
- 811 - SERRA DOURADA III / T. LARANJEIRAS
- 815 - T. LARANJEIRAS / HOSP. JAIME S. NEVES VIA ROD. PAULO P. GOMES (Meridional, Dório Silva)
- 828 - SÃO MARCOS / T. LARANJEIRAS
- 833 - BARRO BRANCO / T. LARANJEIRAS VIA AV. BELO HORIZONTE/ AV. NORTE/SUL
- 859 - COLINA DA SERRA / T. LARANJEIRAS VIA CENTRO DA SERRA
- 854 – PRAIA GRANDE / T. LARANJEIRAS
Terminal de Vila Velha:
Linhas troncais
- 507 – T. LARANJEIRAS / T. VILA VELHA – 3ª PONTE
- 514 – TERMINAL VILA VELHA – CIRCULAR VIA 3 PONTE / BEIRA-MAR / ROD. CARLOS LINDENBERG
- 525 - T. VILA VELHA / T. ITACIBÁ VIA LINDENBERG
- 569 - T. VILA VELHA / PRAÇA EUCALIPTO - CIRCULAR
Linhas alimentadoras
- 612 - PARQUE R. TERRA VERMELHA / T. VILA VELHA VIA ULISSES GUIMARÃES
- 617 - T. VILA VELHA/ JOÃO GOULART VIA AV. CALIFÓRNIA – CIRCULAR
- 633 - T. VILA VELHA / SÃO TORQUATO VIA PLANALTO/ALVORADA
- 636 - T. VILA VELHA / CIRCULAR - VIA HOSPITAL VILA VELHA E HOSPITAL INFANTIL
Terminal de Itacibá:
Linhas troncais
- 504 – T. LARANJEIRAS / T. ITACIBÁ VIA RETA DA PENHA
- 505 - T. LARANJEIRAS / T. ITACIBÁ VIA CAMBURI/BEIRA MAR
- 506- T. LARANJEIRAS / T. ITACIBÁ VIA MARUÍPE
- 525 - T. VILA VELHA / T. ITACIBÁ VIA LINDENBERG
- 535 – TERMINAL ITACIBÁ / TERMINAL LARANJEIRAS VIA ROD. SERAFIM DERENZI
Linhas alimentadoras
- 702 – PRAÇA DE CARIACICA / T. ITACIBÁ
- 712 - T. ITACIBÁ / HEAC VIA JOSÉ SETTE
- 766 – HOSP. PEDRO FONTES / T. ITACIBÁ VIA BR-262/101;
- 901 - VIANA / T. ITACIBA
Com informações do G1 ES