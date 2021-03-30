Covid-19: Grande Vitória tem 16 pacientes na fila para vagas em leitos de UTI

VIANA
A Secretaria de Saúde de Vitória informou que até às 17h desta segunda-feira (29), o PA da Praia do Suá estava com 20 pacientes aguardando transferência para leito hospitalar, sendo 18 por Covid (três estavam intubados). O tempo de espera para transferência a um hospital de referência varia entre algumas horas e dois dias.
No PA de São Pedro, até às 17h desta segunda-feira, 16 pessoas aguardavam leito, sendo 10 por Covid-19. Nenhum dos doentes estava intubado. Nesta unidade, o tempo de espera para transferência a um hospital de referência varia entre 1 a 3 dias.
Até às 16h35 desta segunda-feira (29), Guarapari contava com 15 pacientes internados na UPA do município aguardando vaga.
Desse total, 12 foram diagnosticados com Covid-19. Nenhum deles está intubado. "No momento, todos estão em enfermaria, com suporte de oxigênio por máscara", diz a nota.
Por nota, a Prefeitura de Cariacica informou que o Instituto de Gestão, Inovação e Saúde (IGIS), responsável pela administração do Pronto Atendimento do Trevo de Alto Lage, respondeu que 32 pacientes estavam internados com quadro gripal até às 16h57 desta segunda-feira (29). "Desse total, 6 estão em ar ambiente; 19 com cateter nasal e 7 pacientes apresentam necessidade de internação em CTI. O tempo média de espera é de 1.7 dias", ressalta a nota enviada pelo município.
O PA da Glória, em Vila Velha, está atendendo 28 pacientes com síndrome gripais e 14 não gripais. Desse total, 28 aguardam transferência, sendo que duas pessoas estão intubadas e 26 aguardam vaga de enfermaria. Os dados foram enviados às 19h24 desta segunda-feira (29).
As informações sobre a ocupação das Unidades de Pronto Atendimento de Viana por pacientes com a Covid-19 se referem aos dados atualizados às 19h50 desta segunda-feira (29). Até o horário em que a resposta havia sido enviada, o município computava cinco pacientes intubados e três no oxigênio. Temos 7 pacientes na enfermaria. "Além disso, temos 13 pacientes regulados. Todos internados aguardando transferência. Estão na Central de Regulação de Leitos", finaliza o documento.