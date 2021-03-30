Covid-19: Grande Vitória tem 16 pacientes na fila para vagas em leitos de UTI

ES conta com 867 leitos de UTI para atender doentes com Covid-19 Crédito: Hélio Filho/Secom-ES

Serra, Cariacica e Internados em Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e Pronto Atendimentos da Grande Vitória , 16 pacientes diagnosticados com a Covid-19 estão na fila de espera de uma vaga de UTI. Os dados foram repassados pelas prefeituras de Vila Velha Vitória ao final da tarde e início da noite desta segunda-feira (29).

Já para as vagas de enfermaria, 88 pessoas contaminadas com o vírus aguardam transferência para alguma unidade hospitalar administrada ou indicada pelo governo do Estado . Os doentes estão internados em equipamentos municipais de saúde instalados em Guarapari , Cariacica, Vitória, Vila Velha e Viana.

VIANA A Secretaria de Saúde de Vitória informou que até às 17h desta segunda-feira (29), o PA da Praia do Suá estava com 20 pacientes aguardando transferência para leito hospitalar, sendo 18 por Covid (três estavam intubados). O tempo de espera para transferência a um hospital de referência varia entre algumas horas e dois dias. No PA de São Pedro, até às 17h desta segunda-feira, 16 pessoas aguardavam leito, sendo 10 por Covid-19. Nenhum dos doentes estava intubado. Nesta unidade, o tempo de espera para transferência a um hospital de referência varia entre 1 a 3 dias. Até às 16h35 desta segunda-feira (29), Guarapari contava com 15 pacientes internados na UPA do município aguardando vaga. Desse total, 12 foram diagnosticados com Covid-19. Nenhum deles está intubado. "No momento, todos estão em enfermaria, com suporte de oxigênio por máscara", diz a nota. Por nota, a Prefeitura de Cariacica informou que o Instituto de Gestão, Inovação e Saúde (IGIS), responsável pela administração do Pronto Atendimento do Trevo de Alto Lage, respondeu que 32 pacientes estavam internados com quadro gripal até às 16h57 desta segunda-feira (29). "Desse total, 6 estão em ar ambiente; 19 com cateter nasal e 7 pacientes apresentam necessidade de internação em CTI. O tempo média de espera é de 1.7 dias", ressalta a nota enviada pelo município. O PA da Glória, em Vila Velha, está atendendo 28 pacientes com síndrome gripais e 14 não gripais. Desse total, 28 aguardam transferência, sendo que duas pessoas estão intubadas e 26 aguardam vaga de enfermaria. Os dados foram enviados às 19h24 desta segunda-feira (29). As informações sobre a ocupação das Unidades de Pronto Atendimento de Viana por pacientes com a Covid-19 se referem aos dados atualizados às 19h50 desta segunda-feira (29). Até o horário em que a resposta havia sido enviada, o município computava cinco pacientes intubados e três no oxigênio. Temos 7 pacientes na enfermaria. "Além disso, temos 13 pacientes regulados. Todos internados aguardando transferência. Estão na Central de Regulação de Leitos", finaliza o documento.

GOVERNO DO ESTADO

Em uma coletiva on-line realizada na tarde desta segunda-feira (29), o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, afirmou que 14 pacientes estavam à espera de um leito de UTI exclusivo para tratamento de Covid-19. Desse total, três aguardavam por mais de um dia. Para a enfermaria, a lista conta com 72 pessoas infectadas com o coronavírus, sendo que 31 delas fizeram a solicitação há mais de um dia. A reportagem questionou a Sesa sobre a diferença com relação aos números informados pelas prefeituras, mas ainda não obteve resposta. Assim que houver um posicionamento a matéria será atualizada.

"Ontem (domingo) foi o terceiro dia do ano em que o Samu mais realizou remoções de pacientes graves. (Foram) 160 remoções no Espírito Santo que resultaram em internações hospitalares" Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde

Até às 14h desta segunda-feira, o Samu já havia realizado 54 remoções de capixabas. Todos os procedimentos resultaram em internações hospitalares. Segundo Nésio, o Estado "passou a operar a rede assistencial com uma capacidade crítica".

"Nós temos, neste momento, a rede hospitalar com o tempo de resposta entre a solicitação de recurso e a internação do paciente já sendo comprometido com o desempenho inferior daquele que a gente conseguiu estabelecer em outros momentos da pandemia", enfatiza o secretário.

Nésio acrescentou que o governo do Estado está recebendo pedidos para que o Sistema Único de Saúde (SUS) possa abrigar pacientes da rede privada em uma frequência maior que as anteriores. Ele reconheceu que a rede hospitalar está "extremamente pressionada pela quantidade de pacientes graves".

Além de reforçar a importância do uso de máscara e de manutenção do distanciamento social, ele fez um novo apelo à população.

"Nós vivemos em uma situação extremamente crítica. O Espírito Santo, a cada semana que passa, não estabiliza o comportamento da doença. Insistimos com a população e todos os poderes de que precisamos isolar a sociedade. Neste momento, o isolamento não é só para quem está doente. Só devemos sair de casa para atividades extremamente essenciais " Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde

OCUPAÇÃO DE LEITOS

De acordo com o Painel de Ocupação de Leitos, a taxa de ocupação dos leitos de UTI é de 94,23%. Já na enfermaria, o índice é de 83,99%. Atualmente, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) conta com 867 leitos de UTI e 843 de enfermaria.

O secretário Nésio Fernandes disse que o governo do Estado deve alcançar ainda nesta semana 900 leitos de UTI, devido à antecipação do cronograma de ampliação. As propostas apresentadas à rede privada e filantrópica tem movimentado esses segmentos para transformar centros cirúrgicos e de enfermaria em leitos intensivos.