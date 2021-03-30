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Ocupação de leitos

Covid-19: Grande Vitória tem 16 pacientes na fila para vagas em leitos de UTI

Os dados foram informados pelas prefeituras de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra ao final da tarde desta segunda-feira (29)

Publicado em 29 de Março de 2021 às 21:35

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

29 mar 2021 às 21:35
ES espera ampliar a oferta de leitos de UTI para pacientes com Covid nas próximas semanas
ES conta com 867 leitos de UTI para atender doentes com Covid-19 Crédito: Hélio Filho/Secom-ES
Internados em Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e Pronto Atendimentos da Grande Vitória, 16 pacientes diagnosticados com a Covid-19 estão na fila de espera de uma vaga de UTI. Os dados foram repassados pelas prefeituras de Vila VelhaSerraCariacica e Vitória ao final da tarde e início da noite desta segunda-feira (29).
Já para as vagas de enfermaria, 88 pessoas contaminadas com o vírus aguardam transferência para alguma unidade hospitalar administrada ou indicada pelo governo do Estado. Os doentes estão internados em equipamentos municipais de saúde instalados em Guarapari, Cariacica, Vitória, Vila Velha e Viana.

VIANA

A Secretaria de Saúde de Vitória informou que até às 17h desta segunda-feira (29), o PA da Praia do Suá estava com 20 pacientes aguardando transferência para leito hospitalar, sendo 18 por Covid (três estavam intubados). O tempo de espera para transferência a um hospital de referência varia entre algumas horas e dois dias. No PA de São Pedro, até às 17h desta segunda-feira, 16 pessoas aguardavam leito, sendo 10 por Covid-19. Nenhum dos doentes estava intubado. Nesta unidade, o tempo de espera para transferência a um hospital de referência varia entre 1 a 3 dias.
Até às 16h35 desta segunda-feira (29), Guarapari contava com 15 pacientes internados na UPA do município aguardando vaga. Desse total, 12 foram diagnosticados com Covid-19. Nenhum deles está intubado. "No momento, todos estão em enfermaria, com suporte de oxigênio por máscara", diz a nota.
Por nota, a Prefeitura de Cariacica informou que o Instituto de Gestão, Inovação e Saúde (IGIS), responsável pela administração do Pronto Atendimento do Trevo de Alto Lage, respondeu que 32 pacientes estavam internados com quadro gripal até às 16h57 desta segunda-feira (29). "Desse total, 6 estão em ar ambiente; 19 com cateter nasal e 7 pacientes apresentam necessidade de internação em CTI. O tempo média de espera é de 1.7 dias",  ressalta a nota enviada pelo município.
O PA da Glória, em Vila Velha, está atendendo 28 pacientes com síndrome gripais e 14 não gripais. Desse total, 28 aguardam transferência, sendo que duas pessoas estão intubadas e 26 aguardam vaga de enfermaria. Os dados foram enviados às 19h24 desta segunda-feira (29).
As informações sobre a ocupação das Unidades de Pronto Atendimento de Viana por pacientes com a Covid-19 se referem aos dados atualizados às 19h50 desta segunda-feira (29). Até o horário em que a resposta havia sido enviada, o município computava cinco pacientes intubados e três no oxigênio. Temos 7 pacientes na enfermaria. "Além disso, temos 13 pacientes regulados. Todos internados aguardando transferência. Estão na Central de Regulação de Leitos", finaliza o documento.

GOVERNO DO ESTADO

Em uma coletiva on-line realizada na tarde desta segunda-feira (29), o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, afirmou que 14 pacientes estavam à espera de um leito de UTI exclusivo para tratamento de Covid-19. Desse total, três aguardavam por mais de um dia. Para a enfermaria, a lista conta com 72 pessoas infectadas com o coronavírus, sendo que 31 delas fizeram a solicitação há mais de um dia. A reportagem questionou a Sesa sobre a diferença com relação aos números informados pelas prefeituras, mas ainda não obteve resposta. Assim que houver um posicionamento a matéria será atualizada.
"Ontem (domingo) foi o terceiro dia do ano em que o Samu mais realizou remoções de pacientes graves. (Foram) 160 remoções no Espírito Santo que resultaram em internações hospitalares"
Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde
Até às 14h desta segunda-feira, o Samu já havia realizado 54 remoções de capixabas. Todos os procedimentos resultaram em internações hospitalares. Segundo Nésio, o Estado "passou a operar a rede assistencial com uma capacidade crítica".
"Nós temos, neste momento, a rede hospitalar com o tempo de resposta entre a solicitação de recurso e a internação do paciente já sendo comprometido com o desempenho inferior daquele que a gente conseguiu estabelecer em outros momentos da pandemia", enfatiza o secretário.
Nésio acrescentou que o governo do Estado está recebendo pedidos para que o Sistema Único de Saúde (SUS) possa abrigar pacientes da rede privada em uma frequência maior que as anteriores. Ele reconheceu que a rede hospitalar está "extremamente pressionada pela quantidade de pacientes graves".
Além de reforçar a importância do uso de máscara e de manutenção do distanciamento social, ele fez um novo apelo à população. 
"Nós vivemos em uma situação extremamente crítica. O Espírito Santo, a cada semana que passa, não estabiliza o comportamento da doença. Insistimos com a população e todos os poderes de que precisamos isolar a sociedade. Neste momento, o isolamento não é só para quem está doente. Só devemos sair de casa para atividades extremamente essenciais "
Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde

OCUPAÇÃO DE LEITOS

De acordo com o Painel de Ocupação de Leitos, a taxa de ocupação dos leitos de UTI é de 94,23%. Já na enfermaria, o índice é de 83,99%. Atualmente, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) conta com 867 leitos de UTI e 843 de enfermaria.
O secretário Nésio Fernandes disse que o governo do Estado deve alcançar ainda nesta semana 900 leitos de UTI, devido à antecipação do cronograma de ampliação. As propostas apresentadas à rede privada e filantrópica tem movimentado esses segmentos para transformar centros cirúrgicos e de enfermaria em leitos intensivos. 
"Nós podemos chegar ao momento de ultrapassar 1.000 leitos de UTI no ES. Essa quantidade é praticamente limítrofe de leitos possíveis de serem abertos para atender uma única doença. Não queremos que as pessoas morram. Por isso, estamos há um ano batalhando para que as pessoas não se ofereçam ao vírus e não tenham um comportamento de alto risco. Nossas medidas são para salvar vidas", diz Nésio.

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