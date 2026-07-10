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Sete presos

Operação contra tráfico e lavagem de dinheiro cumpre mandados no Caparaó do ES

A Operação Afixia II ocorre em Ibitirama e Divino de São Lourenço; Investigação apura atuação de grupos criminosos ligados ao tráfico de drogas

Publicado em 10 de Julho de 2026 às 08:27

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

10 jul 2026 às 08:27
Polícia faz operação do Caparaó Capixaba para combater tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
Polícia faz operação do Caparaó Capixaba para combater tráfico de drogas e lavagem de dinheiro Polícia Civil

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta sexta-feira (10), a Operação Asfixia II para combater os crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro nos municípios de Ibitirama e Divino de São Lourenço, na Região do Caparaó do Espírito Santo.


A ação tem como alvo integrantes de grupos criminosos investigados por atuar na região e cumpre 10 mandados de prisão e 11 mandados de busca e apreensão. Até o momento, sete pessoas foram presas.


Segundo a Polícia Civil, a operação é resultado de investigações conduzidas pela Delegacia de Ibitirama, que identificaram a atuação de suspeitos envolvidos com o tráfico de entorpecentes, além de indícios dos crimes de associação para o tráfico e lavagem de dinheiro.


Ao todo, 35 policiais civis participam da ação. Também atuam equipes da Superintendência de Polícia Regional Serrana, da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), com apoio da Superintendência de Polícia Regional Sul e da Polícia Militar.


A Operação Asfixia II é a segunda fase da ofensiva contra o grupo criminoso. Na primeira etapa, deflagrada em abril deste ano, foram cumpridos três mandados de prisão preventiva e cinco mandados de busca e apreensão domiciliar.


A Polícia Civil informou que a operação segue em andamento e que o número de prisões e apreensões poderá ser atualizado ao longo do dia. Novas informações serão divulgadas após a conclusão dos trabalhos.

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Ibitirama Ibatiba Divino de São Lourenço Polícia Civil Região sul do ES
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