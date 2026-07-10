Comunidade cobra fechamento de valão em obra de macrodrenagem em Aribiri

Em nota encaminhada à reportagem, a Sedurb informou que recebeu oficialmente a solicitação apresentada pelos moradores e iniciou uma análise técnica e contratual para verificar a possibilidade de incorporar o fechamento do canal ao escopo da obra.





Segundo a pasta, essa avaliação está sendo realizada em conjunto com a empresa responsável pelos serviços e envolve aspectos técnicos, legais e contratuais. O prazo solicitado para conclusão da análise é de até 60 dias.





A secretaria afirma, ainda, que não houve alteração no projeto executivo contratado para esse trecho e que, caso seja constatada a viabilidade da inclusão do tamponamento, serão adotados os procedimentos administrativos e contratuais necessários para sua eventual execução.





Enquanto isso, permanecem em andamento as intervenções previstas no contrato, que fazem parte das obras do dique, parque urbano e galerias de águas pluviais da Bacia do Rio Aribiri.





Com investimento de R$ 23,16 milhões, o empreendimento tem como objetivo reduzir os alagamentos causados pela influência das marés e pelas chuvas, além de promover melhorias na drenagem, na infraestrutura urbana e na requalificação dos espaços públicos da região.