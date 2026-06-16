Rachaduras em imóveis preocupam moradores durante obra em Vila Velha

Alguns moradores da Avenida Jerônimo Monteiro, em Aribiri, Vila Velha, estão preocupados com a obra de macrodrenagem que é executada na região. Os relatos são de que a ação das máquinas e a grande escavação estariam impactando a estrutura de alguns imóveis, que apresentam rachaduras.





A moradora Edileia Loudes Torres, que mora ao lado da obra, relatou à reportagem da TV Gazeta que vive com medo de que a estrutura da casa seja comprometida. Em vídeos, ela registrou rachaduras no imóvel e danos na calçada após o solo ceder. Ela vive na residência com a mãe, de 88 anos, uma tia, de 86, e um tio acamado.





“Sentimos a casa tremer. Um dia acordei às 2 horas da madrugada porque, quando cai a terra à noite, o imóvel treme. A grande questão agora é que está muito comprometido aqui embaixo, está cedendo. O portão da garagem não abre mais. O outro arriou", desabafou.