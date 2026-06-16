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Editais

ES tem 14 seleções e concursos abertos com 1.800 vagas e salários de até R$ 10 mil

Há postos para professor, pedagogo, agente comunitário de saúde, policial militar, entre outras chances

Publicado em 16 de Junho de 2026 às 12:43

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

16 jun 2026 às 12:43
Trabalho de levantamento de dados do IBGE Reprodução | Arquivo

Pelo menos 14 concursos públicos e processos seletivos estão abertos no Espírito Santo, reunindo mais de 1.800 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. Os editais têm como objetivo selecionar profissionais efetivos e temporários em diversos órgãos do estado. Os salários podem chegar a R$ 10 mil.


O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) está com dois processos seletivos abertos para a contratação de temporários. O primeiro deles visa à contratação de 8.238 profissionais em todo o país, dos quais 137 são para o Espírito Santo. As chances são para quem tem o nível médio. A remuneração pode chegar a R$ 4 mil mensais, e as inscrições podem ser feitas até o dia 1º de julho.


A outra seleção do IBGE vai preencher 1.414 vagas temporárias, sendo 32 para o Espírito Santo. A remuneração varia de R$ 2.932,00 a R$ 5.255,40. As inscrições poderão ser feitas de 17 de junho a 15 de julho.

A Prefeitura de Governador Lindenberg, município que fica na região Noroeste do Espírito Santo, lançou dois editais de concurso público para a contratação de profissionais nas áreas da saúde e educação. Ao todo, são 61 vagas, com salários que podem chegar a R$ 3,2 mil mensais. O prazo para se inscrever vai de 30 de junho a 21 de julho de 2026.


Os interessados em ingressar na Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) podem se inscrever no concurso público até o dia 8 de julho. A oferta é de 1.008 vagas, sendo mil postos para soldados combatentes e oito para soldados músicos. Os candidatos precisam ter o ensino médio e idade entre 18 e 28 anos. A remuneração inicial é de R$ 5.713,00, além do auxílio-alimentação no valor de R$ 800,00.


A Prefeitura de Vitória abriu processo seletivo para contratar profissionais de nível superior para a Secretaria de Gestão e Planejamento. A remuneração varia de R$ 4,3 mil a R$ 7,5 mil mensais. O atendimento aos candidatos ocorre até o dia 19 de junho.

No Sul do Espírito Santo, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) vai selecionar agentes temporários ambientais (nível I) para atuar em Cachoeiro de Itapemirim. O candidato precisa ter o ensino médio. O prazo para se inscrever segue até o dia 17 de junho.

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