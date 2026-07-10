Inflação surpreende e fica abaixo das projeções com queda de alimentos em junho

RIO DE JANEIRO - A inflação oficial do Brasil, medida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), desacelerou a 0,16% em junho, após marcar 0,58% em maio, apontou nesta sexta-feira (10) o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).





O resultado surpreendeu analistas ao ficar bem abaixo da mediana das projeções do mercado financeiro, que era de 0,31% para o sexto mês do ano, conforme a agência Bloomberg. A taxa de 0,16% foi menor até do que o piso das estimativas (0,26%).





Um dos motivos para o alívio, segundo o IBGE, foi o comportamento do grupo alimentação e bebidas.





O segmento teve queda de preços em junho (-0,24%) após registrar altas superiores a 1% nos três meses anteriores. Foi a primeira baixa desde o leve recuo verificado em novembro de 2025 (-0,01%).