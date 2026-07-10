Adolescente é morto a tiros no quintal de casa em Sooretama

Um adolescente foi encontrado baleado no quintal de casa, no bairro Sayonara, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (9). Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima foi socorrida por um responsável e levada ao pronto atendimento do município, mas não resistiu aos ferimentos. Após o crime, o suspeito fugiu de bicicleta. O nome e a idade do adolescente não foram divulgados.





De acordo com a PM, o adolescente foi atingido por um disparo no tórax. Na unidade de saúde, a equipe médica tentou reanimá-lo, mas ele morreu em decorrência dos ferimentos. Após o homicídio, policiais militares realizaram buscas na região, mas nenhum suspeito foi localizado.





Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia de Polícia de Sooretama. Até o momento, ninguém foi preso.