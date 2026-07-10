Entenda a condição de Marciele, do BBB 26; o que causa a alopecia e como é o tratamento?

Marciele Albuquerque, de 32 anos, revelou que tem o diagnóstico de "alopecia emocional". A ex-sister do BBB 26 contou que se surpreendeu por não sofrer queda de cabelos pouco mais de uma semana depois do Festival Folclórico de Parintins.





"Pela primeira vez, eu volto de Parintins e meu cabelo não está caindo. Na verdade, ano passado também, ele não caiu, mas porque já estava também fazendo tratamento. Meu cabelo não caiu ano passado, agora ele voltou bem lindão também e sem cair", contou. "Vocês sabem que eu sempre tive problema com queda de cabelo de estresse, eu sofri também de alopecia emocional. Nunca mais sofri, graças a Deus", disse.





A ex-BBB relembrou que a queda de cabelo era uma consequência frequente do desgaste emocional provocado pelas festas. "Eu sempre tive problema com queda de cabelo de estresse. É alopecia emocional. Nunca mais sofri, graças a Deus, então tá tudo certo". Marciele explicou que a melhora é resultado do acompanhamento que vem realizando nos últimos anos.





A alopecia é uma condição caracterizada pela queda acentuada de cabelo. Embora seja mais associada ao público masculino, a alopecia também afeta mulheres de diferentes faixas etárias e pode impactar de forma significativa a autoestima e o bem-estar emocional.