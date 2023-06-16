O que é alopecia androgenética? Doença de Deborah Secco causa queda de cabelo

Deborah Secco revelou o quanto é desesperador enfrentar a doença Crédito: Reprodução @Deborahsecco

A atriz de 43 anos revelou o quanto é desesperador enfrentar a doença, porém ela disse que os métodos de tratamento estão evoluindo. "Sei exatamente o desespero. Mas sei também a potência que o tratamento tem e o quanto ele é transformador. É algo que sei o quanto muda muitas vidas", contou.

O QUE É?

A alopecia pertence a um grupo de diferentes doenças que geram a perda capilar. Dentre os diferentes tipos de alopecia, as mais conhecidas são a androgenética e a areata. A primeira é a famosa calvície, que pode se manifestar independente da idade adulta. Já a areata tem um fundo autoimune. "A alopecia androgenética é a calvície, o tipo mais comum de queda de cabelo, de origem multifatorial - como a genética, a hormonal e os maus hábitos de vida, e que acomete mais os homens", diz a dermatologista Priscila Castelan.

A alopecia androgenética trata-se de uma herança genética. De acordo com informações da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), a queixa mais frequente na doença é a de afinamento dos fios. Os cabelos ficam ralos e, progressivamente, o couro cabeludo mais aberto.

Nas mulheres, a região central é mais acometida, pode haver associação com irregularidade menstrual, acne, obesidade e aumento de pelos no corpo. Porém, em geral, são sintomas discretos. Nos homens, as áreas mais abertas são a coroa e a região frontal, as entradas. "O sinal da doença é o afinamento e a diminuição do volume e a densidade dos cabelos, desde as 'entradas' até a região de coroa", explica Priscila Castelan.

Apesar do termo “andro” se referir ao hormônio masculino, na maioria das vezes, os níveis hormonais se mostram normais nos exames de sangue. A doença se desenvolve desde a adolescência, quando o estímulo hormonal aparece e faz com que, em cada ciclo do cabelo, os fios venham progressivamente mais finos.

"A alopecia androgenética pode ser identificada através do exame clínico por um dermatologista, que faz a tricoscopia, que é o método de avaliação do couro cabeludo realizado por um aparelho chamado dermatoscópio"

TRATAMENTO

A dermatologista Juliana Drumond conta que, nos homens, ela é caracterizada inicialmente pela perda de cabelos nas áreas das regiões temporais conhecidas como entradas e na região do topo do coro cabeludo. "E a progressão vai ocorrendo até a pessoa ficar completamente calva. Na mulher, a região acometida é a mesma, só que ela não fica totalmente calva, fica com uma rarefação capilar, com menos pelo e o coro cabeludo vai ficando cada vez mais visível".

Existem diferentes maneiras de tratar uma alopecia. O objetivo do tratamento é estacionar o processo e recuperar parte da perda. "A calvície não existe cura, mas existe tratamento para controle da queda. Nos casos iniciais, inicialmente é usado a medicação tópica a base de minoxidil, além de poder ser usado outras medicações orais. Caso tenha alguma deficiência vitamínica associada isso, tem que ser tratado em conjunto e existem procedimentos que podem ser feitos para acelerar o crescimento do cabelo, como intradermoterapia com substâncias terapêuticas, microagulhamento, além de alguns tipos de lasers", explica Juliana Drumond.

"As medicações são de uso contínuo porque, se o paciente parar de fazer o tratamento, a calvície volta lentamente a se instalar. Quando a pessoa começa o tratamento precocemente, a resposta é muito boa e o cabelo volta a crescer. Nos casos mais avançados, às vezes, esses tratamentos não são suficientes, por isso é indicado o transplante capilar"

A médica conta que na alopecia androgenética a pessoa não vê o cabelo cair, a queixa principal é o cabelo estar mais ralo. "O que acontece é uma miniaturização do fio capilar. O folículo piloso vai diminuindo de tamanho, encolhendo, atrofiando, até sumir. Quando o tratamento é iniciado precocemente, esse folículo está encolhendo ainda, a gente consegue restaurar e o cabelo volta a crescer. Quando o folículo já morreu completamente, os tratamentos não têm mais eficácia, aí tem que partir para o implante", destaca Juliana Drumond.