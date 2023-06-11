Lançamentos do mês: as novidades de beleza que chegaram em junho

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Bases Fluidas Skin Tint, da Ruby Kisses

De cobertura leve a média, a novidade possui acabamento mate. Sua fórmula à base de ácido hialurônico, esqualano e niacinamida, garante hidratação, aparência saudável e natural, sem craquelar ou pesar. De longa duração e resistente a transferência, a base está disponível em 14 tonalidades. Além de uniformizar o rosto, ela ainda apresenta ativos bastante utilizados na composição de produtos de skincare para hidratar e proteger a barreira cutânea contra agentes externos.

02

Gel Corporal Prazer, Berê, da Quem Disse, Berenice?

A linha inédita de autocuidado e bem-estar chega para estimular os prazeres no momento do cuidado de todo o corpo, em que o toque é uma forma de se conhecer e explorar. Com textura aquosa e efeito super deslizante, o gel corporal aquece durante a aplicação e provoca sensações, intensificando as experiências acompanhadas ou a sós. Ele é beijável e ajuda a promover a hidratação da pele durante o uso.

03

Hidratante Renovador Corporal, da Sallve

É um hidratante que promove uma renovação na pele. Sua fórmula combina os alfa hidroxiácidos, ácidos glicólico, málico e lático, em uma concentração de 10%, aliados ao extrato de physalis. Com textura gel-creme, ele é facilmente absorvido pela pele, deixando-a macia, radiante e viçosa. O produto esfolia suavemente sem ressecar, uniformiza o tom da pele, incluindo axilas e virilha, além de suavizar áreas rugosas e ásperas. O lançamento também reduz e previne pelos encravados.

04

Pure C 40 Ultra Clareador, da Ada Tina

Textura mousse concentrada com efeito máscara clareadora, duas vezes mais vitamina C puríssima e ácido hialurônico de baixíssimo peso molecular, desenvolvido especialmente para clarear e renovar a pele. A novidade também possui grande eficácia contra melasma e manchas decorrentes do envelhecimento precoce, inclusive, as mais resistentes. O produto também atua na redução de rugas e linhas de expressão, aumentando a firmeza e elasticidade da pele e, desta forma, promove uma aparência mais iluminada, rejuvenescida e homogênea.

05

Shampoo a Seco Fortificante, da Ricca

Além de renovar instantaneamente a aparência dos fios, o novo Shampoo a Seco Fortificante proporciona ação revitalizante e possui D-Pantenol e proteína de arroz em sua composição. Seu uso evita a quebra e auxilia na reestruturação dos fios, estimulando também o crescimento saudável do cabelo.

06

Luminous630 Antispot, da Nivea

Sua fórmula conta com o ingrediente Luminous630, responsável por uniformizar o tom da pele, reduzindo as marcas escurecidas e deixando-a iluminada. Além disso, a novidade também apresenta creatina, ativo responsável por auxiliar na produção de colágeno, e ácido hialurônico ativador celular, ingrediente que estimula a produção natural de ácido hialurônico pelo próprio corpo, garantindo uma pele mais hidratada.

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Tônico Renovador, da Vizzela

O tônico é composto por Vitamina C e Silício Orgânico. Porém, é a presença do ácido glicólico 5% que promove a renovação celular da pele e redução de poros através da esfoliação química. Este ácido é um alfa hidroxiácido que, ao penetrar na pele, reduz significativamente o tamanho dos poros. Ao promover a esfoliação, estimula a renovação celular, o que possibilita acelerar o processo de regeneração e deixar a pele mais luminosa, o tão sonhado glow.

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Infinity Gold, da Phytoderm

Com uma fragrância intensa e refrescante, a nova colônia masculina contempla notas de pimenta preta, bergamota e sálvia. Para finalizar o perfume, as notas amadeiradas se complementam com as do cacau e da tonka. O lançamento, que traduz o poder de um homem elegante e confiante, pode ser usado em diferentes momentos, tanto para o dia a dia quanto para uma ocasião marcante.

09

Secatriz Acne Free, da Dermage

É um spray corporal para peles oleosas e acneicas em áreas de difícil acesso como colo, costas e glúteos. A embalagem permite que o produto seja aplicado da mesma maneira, independente do ângulo em que a pessoa esteja segurando. Ideal para controle da oleosidade e redução dos poros, o produto conta com niacinamida, ácido glicólico e ácido salicílico, que auxiliam na diminuição da produção de sebo, melhora da textura da pele e renovação celular. A aplicação em spray é de secagem rápida.

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Máscara Essential, da Braé

É a solução ideal para quem deseja restaurar profundamente os fios danificados, proporcionando brilho, maciez, proteção térmica e reparação profunda. Com uma fórmula poderosa, a máscara oferece um tratamento intensivo que repara a estrutura capilar, resultando em cabelos mais fortes, revitalizados e hidratados. O segredo por trás da eficácia da máscara reside nos seus ativos principais: o ácido hialurônico, o blend de aminoácidos e o pantenol.

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Satin & Shimmer Duet Eyeshadow, da Rose Inc

É um duo de sombras com uma opção de textura cremosa e acabamento acetinado e outra opção com textura em pó compacto e cintilância para dar efeito multidimensional à maquiagem. Enriquecido com ingredientes de skincare, como esqualano, extrato de vinho, extrato de camomila e vitaminas C e E, as sombras também cuidam da pele proporcionando proteção antioxidante e alta hidratação ao local aplicado. A embalagem é refilável.

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Revitalize Lábios, da Dermatus

O produto hidrata e protege os lábios, melhora o seu aspecto e ajuda a prolongar o efeito do batom. Nele, contém ativos como o adipofill, que auxilia na reversão da perda de tecido adiposo e reduz os sinais visíveis do envelhecimento dos lábios, vitamina E, ácido hialurônico, aquaporine que colabora na hidratação natural e restauração da camada protetora deixando a boca hidratada sem o aspecto pegajoso.

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Apple Cider, da Desinchá

É uma inovação na categoria de misturas solúveis, pois é composto por um blend de ácido acético, hibisco, chá preto, maçã, cúrcuma, beterraba e laranja amarga. A bebida por infusão tem poder de regular o açúcar no sangue, prevenir doenças cardiovasculares, fortalecer o sistema imunológico, além de ser rico em vitaminas, minerais, antioxidante, termogênico, anti-inflamatório e aumentar a sensação de saciedade.

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Mach3 Carbono, da Gillette

Com carvão ativado em sua fita lubrificante, o produto é ideal para remover impurezas da pele, enquanto proporciona um barbear rente e confortável, garantindo um deslize suave da lâmina. Sua fórmula avançada contém ingredientes que ajudam a proteger a pele contra irritações e oferecem um aroma agradável.

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Hidratante Corporal, da Monange