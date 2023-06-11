Lançamentos do mês: as novidades de beleza que chegaram em junho

Que tal adicionar novidades no nécessaire? Por aqui, ficamos de olho nos lançamentos que chegaram ao mercado de beleza nos últimos dias. Entre as opções, tem as bases da Ruby Kisses e a linha inédita de autocuidado e bem-estar da Quem Disse, Berenice?. Abaixo, HZ selecionou 15 novidades de skincare, maquiagem, fragrância e cabelos para facilitar a sua busca. Confira!
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Bases Fluidas Skin Tint, da Ruby Kisses
De cobertura leve a média, a novidade possui acabamento mate. Sua fórmula à base de ácido hialurônico, esqualano e niacinamida, garante hidratação, aparência saudável e natural, sem craquelar ou pesar. De longa duração e resistente a transferência, a base está disponível em 14 tonalidades. Além de uniformizar o rosto, ela ainda apresenta ativos bastante utilizados na composição de produtos de skincare para hidratar e proteger a barreira cutânea contra agentes externos.
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Gel Corporal Prazer, Berê, da Quem Disse, Berenice?
A linha inédita de autocuidado e bem-estar chega para estimular os prazeres no momento do cuidado de todo o corpo, em que o toque é uma forma de se conhecer e explorar. Com textura aquosa e efeito super deslizante, o gel corporal aquece durante a aplicação e provoca sensações, intensificando as experiências acompanhadas ou a sós. Ele é beijável e ajuda a promover a hidratação da pele durante o uso.
03
Hidratante Renovador Corporal, da Sallve
É um hidratante que promove uma renovação na pele. Sua fórmula combina os alfa hidroxiácidos, ácidos glicólico, málico e lático, em uma concentração de 10%, aliados ao extrato de physalis. Com textura gel-creme, ele é facilmente absorvido pela pele, deixando-a macia, radiante e viçosa. O produto esfolia suavemente sem ressecar, uniformiza o tom da pele, incluindo axilas e virilha, além de suavizar áreas rugosas e ásperas. O lançamento também reduz e previne pelos encravados.
04
Pure C 40 Ultra Clareador, da Ada Tina
Textura mousse concentrada com efeito máscara clareadora, duas vezes mais vitamina C puríssima e ácido hialurônico de baixíssimo peso molecular, desenvolvido especialmente para clarear e renovar a pele. A novidade também possui grande eficácia contra melasma e manchas decorrentes do envelhecimento precoce, inclusive, as mais resistentes. O produto também atua na redução de rugas e linhas de expressão, aumentando a firmeza e elasticidade da pele e, desta forma, promove uma aparência mais iluminada, rejuvenescida e homogênea.
05
Shampoo a Seco Fortificante, da Ricca
Além de renovar instantaneamente a aparência dos fios, o novo Shampoo a Seco Fortificante proporciona ação revitalizante e possui D-Pantenol e proteína de arroz em sua composição. Seu uso evita a quebra e auxilia na reestruturação dos fios, estimulando também o crescimento saudável do cabelo.
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Luminous630 Antispot, da Nivea
Sua fórmula conta com o ingrediente Luminous630, responsável por uniformizar o tom da pele, reduzindo as marcas escurecidas e deixando-a iluminada. Além disso, a novidade também apresenta creatina, ativo responsável por auxiliar na produção de colágeno, e ácido hialurônico ativador celular, ingrediente que estimula a produção natural de ácido hialurônico pelo próprio corpo, garantindo uma pele mais hidratada.
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Tônico Renovador, da Vizzela
O tônico é composto por Vitamina C e Silício Orgânico. Porém, é a presença do ácido glicólico 5% que promove a renovação celular da pele e redução de poros através da esfoliação química. Este ácido é um alfa hidroxiácido que, ao penetrar na pele, reduz significativamente o tamanho dos poros. Ao promover a esfoliação, estimula a renovação celular, o que possibilita acelerar o processo de regeneração e deixar a pele mais luminosa, o tão sonhado glow.
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Infinity Gold, da Phytoderm
Com uma fragrância intensa e refrescante, a nova colônia masculina contempla notas de pimenta preta, bergamota e sálvia. Para finalizar o perfume, as notas amadeiradas se complementam com as do cacau e da tonka. O lançamento, que traduz o poder de um homem elegante e confiante, pode ser usado em diferentes momentos, tanto para o dia a dia quanto para uma ocasião marcante.
09
Secatriz Acne Free, da Dermage
É um spray corporal para peles oleosas e acneicas em áreas de difícil acesso como colo, costas e glúteos. A embalagem permite que o produto seja aplicado da mesma maneira, independente do ângulo em que a pessoa esteja segurando. Ideal para controle da oleosidade e redução dos poros, o produto conta com niacinamida, ácido glicólico e ácido salicílico, que auxiliam na diminuição da produção de sebo, melhora da textura da pele e renovação celular. A aplicação em spray é de secagem rápida.
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Máscara Essential, da Braé
É a solução ideal para quem deseja restaurar profundamente os fios danificados, proporcionando brilho, maciez, proteção térmica e reparação profunda. Com uma fórmula poderosa, a máscara oferece um tratamento intensivo que repara a estrutura capilar, resultando em cabelos mais fortes, revitalizados e hidratados. O segredo por trás da eficácia da máscara reside nos seus ativos principais: o ácido hialurônico, o blend de aminoácidos e o pantenol.
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Satin & Shimmer Duet Eyeshadow, da Rose Inc
É um duo de sombras com uma opção de textura cremosa e acabamento acetinado e outra opção com textura em pó compacto e cintilância para dar efeito multidimensional à maquiagem. Enriquecido com ingredientes de skincare, como esqualano, extrato de vinho, extrato de camomila e vitaminas C e E, as sombras também cuidam da pele proporcionando proteção antioxidante e alta hidratação ao local aplicado. A embalagem é refilável.
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Revitalize Lábios, da Dermatus
O produto hidrata e protege os lábios, melhora o seu aspecto e ajuda a prolongar o efeito do batom. Nele, contém ativos como o adipofill, que auxilia na reversão da perda de tecido adiposo e reduz os sinais visíveis do envelhecimento dos lábios, vitamina E, ácido hialurônico, aquaporine que colabora na hidratação natural e restauração da camada protetora deixando a boca hidratada sem o aspecto pegajoso.
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Apple Cider, da Desinchá
É uma inovação na categoria de misturas solúveis, pois é composto por um blend de ácido acético, hibisco, chá preto, maçã, cúrcuma, beterraba e laranja amarga. A bebida por infusão tem poder de regular o açúcar no sangue, prevenir doenças cardiovasculares, fortalecer o sistema imunológico, além de ser rico em vitaminas, minerais, antioxidante, termogênico, anti-inflamatório e aumentar a sensação de saciedade.
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Mach3 Carbono, da Gillette
Com carvão ativado em sua fita lubrificante, o produto é ideal para remover impurezas da pele, enquanto proporciona um barbear rente e confortável, garantindo um deslize suave da lâmina. Sua fórmula avançada contém ingredientes que ajudam a proteger a pele contra irritações e oferecem um aroma agradável.
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Hidratante Corporal, da Monange
A marca desenvolveu uma linha de cremes de hidratação profunda e intensa, com ação 48 horas e com fórmula de textura leve e que não deixa sensação oleosa, deixando a pele com toque seco. Disponível em duas versões, o lançamento traz a combinação do óleo de macadâmia e de abacate e proporcionam para a pele um verdadeiro boost de vitamina E, o que ajuda na defesa contra a poluição e de outros agressores externos que causam o envelhecimento precoce.