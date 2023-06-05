Dia dos Namorados: 60 ideias de presentes para celebrar a data

O momento mais romântico do ano chegou. No Dia dos Namorados, celebrado no próximo dia 12, muitos casais saem para jantar, preparam uma surpresa para o crush, fazem viagens à dois e, claro, trocam presentes. Para ajudar na escolha do presente ideal, sugerimos 60 opções entre perfumes, joias, roupas e obras de arte para você surpreender quem ama. Presentes para disparar corações apaixonados de felicidade.
PARA ELAS 1
- Tricô Corações, da Twenty Four Seven. Preço: R$ 789,00
- Kit Banho, da Ricca. Preço: R$ 67,17
- Bolsa Love, da Schutz Vitória. Preço: R$ 890,00
- Libre Le Parfum, da Yves Saint Laurent Beauté. Preço: R$ 549,00
- Batom Líquido Locked Kiss Ink Matte, da Mac Cosmetics. Preço: R$ 209,00
- Pulseira de Pérolas Negras, de Ivana Izoton. Preço: R$ 1.180,00
- Eau De Parfum Katy Perry Killer Queen. Preço: R$ 259,00
- Tênis Chuck 70, da Converse. Preço: R$ 499,90
- Óculos de Sol, da Arnette. Preço: R$ 580,00
- Kit Lov U Date Night, da Avon. Preço: R$ 213,80
PARA ELAS 2
- Anel Brain, da Künsch Maker. Preço: R$ 280,00
- Blusa Vicky, da Ida. Preço: R$ 499,00
- Lenço, da Le Lis. Preço: R$ 139,90
- Perfume Chá Preto & Bergamota, da Granado. Preço: R$ 185,00
- Kaftan de Malha, da Pi.ma. Preço: R$ 230,00
- Sapato Paula Bahia, na Luiza Goldschmidt. Preço: R$ 698,00
- Deo Colônia Brésil, da L'occitane Au Brésil. Preço: R$ 189,90
- Tênis Urban, da Melissa. Preço: R$ 499,90
- Carteira Rosa, da Avra Bags. Preço: R$ 330,00
- Flat Palhoça, da Manolita. Preço: R$ 920,50
PARA ELAS 3
- Pijama, da Marisa. Preço: R$ 149,90
- Perfume Aqua Allegoria Harvest Nerolia Vetiver, da Guerlain. Preço: R$ 895,00
- Calça de Seda Rosa, da Intimissimi. Preço: R$499,00
- Perfume Nina Nature, da Nina Ricci. Preço: R$ 539,00
- Óculos BXTR, da Oakley. Preço: R$ 940,00
- Mocassim, da Piccadilly. Preço: R$ 289,90
- Kit Una Cor do Amor, da Natura. Preço: R$ 189,70
- Anel Life Love II Coração Cravejado com Banho Ouro Rosé, da Life By Vivara. Preço: R$ 300,00
- Jaqueta Puffer, da Hering. Preço: R$ 299,99
- Óculos de Grau, da Jimmy Choo. Preço: R$ 1.960,00
PARA ELES 1
- Ralph’s Club Parfum, de Ralph Lauren. Preço: R$ 599,00
- Camiseta Linho Sol, da Reserva. Preço: R$ 349,00
- Arte Coração em Papel Montval (A3), de Milena Almeida. Preço: R$ 720,00
- Camisa MC Oliva, da Barche. Preço: R$ 249,90
- Relógio Netflix, da Lacoste. Preço: R$ 550,00
- Kit Malbec, de O Boticário. Preço: R$ 318,90
- Cinto Caramelo, da Mr Cat. Preço: R$ 229,90
- Short Formentera Listrado, da Calzedonia. Preço: R$ 239,00
- Tenis Originals Namorados, da Redley. Preço: R$ 249,00
- Óculos Mega Clubmaster Ray-ban, na Óticas Paris. Preço: R$ 869,00
PARA ELES 2
- Excellence Magnum Safra 2012, da Chandon. Preço: R$ 529,00
- Perfume Bad Intention, da Eudora. Preço: R$ 129,99
- Suéter Vermelho, da Simples. Preço: R$ 149,00
- Polo Tommy Hilfinger, no Shop2gether. Preço: R$ 399,00
- Calça Masculina 510t, da Levi's. Preço: R$ 359,90
- Pijama, da Lupo. Preço: R$ 135,50
- Sandália Communter, da Rider. Preço: R$ 249,99
- Óculos Bordeaux, da Ares. Preço: R$ 159,00
- Têsnis Cloudeasy Sensa, da On Running. Preço: R$ 899,00
- Almofada Pop Love Colorido, da Westwing. Preço: R$ 192,90
PARA ELES 3
- Sandália, da Linus. Preço: R$ 176,00
- Bermuda Moletom, da Oficina Reserva. Preço: R$ 549,00
- Acqua di Giò Eau de Toilette, de Giorgio Armani. Preço: R$ 469,00
- Camisa Jeans, da Damyller. Preço: R$ 399,00
- Gin, da The Botanist. Preço: R$ 223,99
- Copo Quencher, da Stanley. Preço: R$ 315,00
- Colete Puffer, da Renner. Preço: R$ 249,90
- Moletom Naito Nifty, da Deus Ex Machina. Preço: R$ 599,00
- Sandália Hiker Clog, da Crocs. Preço: R$ 299,00
- Tênis Superblast, da Asics. Preço: R$ 1.499,99.