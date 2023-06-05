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Vitrine de Presentes

Dia dos Namorados: 60 ideias de presentes para celebrar a data

Ainda não escolheu o presente que vai dar no próximo dia 12 de junho? Selecionamos algumas dicas para ele e para ela
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 05 de Junho de 2023 às 10:10

Vitrine Dia dos Namorados
Dia dos Namorados: uma seleção de presentes para eles e para elas Crédito: Divulgação
O momento mais romântico do ano chegou. No Dia dos Namorados, celebrado no próximo dia 12, muitos casais saem para jantar, preparam uma surpresa para o crush, fazem viagens à dois e, claro, trocam presentes. Para ajudar na escolha do presente ideal, sugerimos 60 opções entre perfumes, joias, roupas e obras de arte para você surpreender quem ama. Presentes para disparar corações apaixonados de felicidade.

PARA ELAS 1

Vitrine Dia dos Namorados
Uma seleção de presentes para elas Crédito: Divulgação
  1. Tricô Corações, da Twenty Four Seven. Preço: R$ 789,00
  2. Kit Banho, da Ricca. Preço: R$ 67,17
  3. Bolsa Love, da Schutz Vitória. Preço: R$ 890,00
  4. Libre Le Parfum, da Yves Saint Laurent Beauté.  Preço: R$ 549,00
  5. Batom Líquido Locked Kiss Ink Matte, da Mac Cosmetics. Preço:  R$ 209,00
  6. Pulseira de Pérolas Negras, de Ivana Izoton. Preço: R$ 1.180,00
  7. Eau De Parfum Katy Perry Killer Queen. Preço: R$ 259,00
  8. Tênis Chuck 70, da Converse. Preço: R$ 499,90
  9. Óculos de Sol, da Arnette. Preço: R$ 580,00
  10. Kit Lov U Date Night, da Avon. Preço: R$ 213,80

PARA ELAS 2

Vitrine Dia dos Namorados
Uma seleção de presentes para elas Crédito: Divulgação
  1. Anel Brain, da Künsch Maker. Preço: R$ 280,00
  2. Blusa Vicky, da Ida. Preço: R$ 499,00
  3. Lenço, da Le Lis. Preço: R$ 139,90
  4. Perfume Chá Preto & Bergamota, da Granado. Preço: R$ 185,00
  5. Kaftan de Malha, da Pi.ma. Preço: R$ 230,00
  6. Sapato Paula Bahia, na Luiza Goldschmidt. Preço: R$ 698,00
  7. Deo Colônia Brésil, da L'occitane Au Brésil. Preço: R$ 189,90
  8. Tênis Urban, da Melissa. Preço: R$ 499,90
  9. Carteira Rosa, da Avra Bags. Preço: R$ 330,00
  10. Flat Palhoça, da Manolita. Preço: R$ 920,50

PARA ELAS 3

Vitrine de Namorados
Uma seleção de presentes para elas Crédito: Divulgação
  1. Pijama, da Marisa. Preço: R$ 149,90
  2. Perfume Aqua Allegoria Harvest Nerolia Vetiver, da Guerlain. Preço: R$ 895,00
  3. Calça de Seda Rosa, da Intimissimi. Preço: R$499,00
  4. Perfume Nina Nature, da  Nina Ricci. Preço: R$ 539,00
  5. Óculos BXTR, da Oakley. Preço: R$ 940,00
  6. Mocassim, da Piccadilly. Preço: R$ 289,90
  7. Kit Una Cor do Amor, da Natura. Preço: R$ 189,70
  8. Anel Life Love II Coração Cravejado com Banho Ouro Rosé, da Life By Vivara. Preço: R$ 300,00
  9. Jaqueta Puffer, da Hering. Preço: R$ 299,99
  10. Óculos de Grau, da Jimmy Choo. Preço: R$ 1.960,00

PARA ELES 1

Vitrine Dia dos Namorados
Uma seleção de presentes para eles Crédito: Divulgação
  1. Ralph’s Club Parfum, de Ralph Lauren. Preço: R$ 599,00
  2. Camiseta Linho Sol, da Reserva. Preço: R$ 349,00
  3. Arte Coração em Papel Montval (A3), de Milena Almeida. Preço: R$ 720,00
  4. Camisa MC Oliva, da Barche. Preço: R$ 249,90
  5. Relógio Netflix, da Lacoste. Preço: R$ 550,00
  6. Kit Malbec, de O Boticário. Preço: R$ 318,90
  7. Cinto Caramelo, da Mr Cat. Preço: R$ 229,90
  8. Short Formentera Listrado, da Calzedonia. Preço: R$ 239,00
  9. Tenis Originals Namorados, da Redley. Preço: R$ 249,00
  10. Óculos Mega Clubmaster Ray-ban, na Óticas Paris. Preço: R$ 869,00

PARA ELES 2

Vitrine Dia dos Namorados
Uma seleção de presentes para eles Crédito: Divulgação
  1. Excellence Magnum Safra 2012, da Chandon. Preço: R$ 529,00
  2. Perfume Bad Intention, da Eudora. Preço: R$ 129,99
  3. Suéter Vermelho, da Simples. Preço: R$ 149,00
  4. Polo Tommy Hilfinger, no Shop2gether. Preço: R$ 399,00
  5. Calça Masculina 510t, da Levi's. Preço: R$ 359,90
  6. Pijama, da Lupo. Preço: R$ 135,50
  7. Sandália Communter, da Rider. Preço: R$ 249,99
  8. Óculos Bordeaux, da Ares. Preço: R$ 159,00
  9. Têsnis Cloudeasy Sensa, da On Running. Preço: R$ 899,00
  10. Almofada Pop Love Colorido, da Westwing. Preço: R$ 192,90

PARA ELES 3

Vitrine Dia dos Namorados
Uma seleção de presentes para eles Crédito: Divulgação
  1. Sandália, da Linus. Preço: R$ 176,00
  2. Bermuda Moletom, da Oficina Reserva. Preço: R$ 549,00
  3. Acqua di Giò Eau de Toilette, de Giorgio Armani. Preço: R$ 469,00
  4. Camisa Jeans, da Damyller. Preço: R$ 399,00
  5. Gin, da The Botanist. Preço: R$ 223,99
  6. Copo Quencher, da Stanley. Preço: R$ 315,00
  7. Colete Puffer, da Renner. Preço: R$ 249,90
  8. Moletom Naito Nifty, da Deus Ex Machina. Preço: R$ 599,00
  9. Sandália Hiker Clog, da Crocs. Preço: R$ 299,00
  10. Tênis Superblast, da Asics. Preço: R$ 1.499,99. 

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