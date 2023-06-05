Dia dos Namorados: 60 ideias de presentes para celebrar a data

O momento mais romântico do ano chegou. No Dia dos Namorados, celebrado no próximo dia 12, muitos casais saem para jantar, preparam uma surpresa para o crush, fazem viagens à dois e, claro, trocam presentes. Para ajudar na escolha do presente ideal, sugerimos 60 opções entre perfumes, joias, roupas e obras de arte para você surpreender quem ama. Presentes para disparar corações apaixonados de felicidade.