De roupas a joias: os lançamentos que agitam a moda no mês de maio

A coleção Reversa + Yes, Brazil é marcada por tropicalidade e aspectos dos anos 80 Crédito: Divulgação Reversa

Maio chega com os lançamentos do universo da moda. Para celebrar as novidades que acabaram de chegar por aí, fizemos uma seleção especial com os itens mais estilosos. E os saudosos da grife "Yes, Brazil", ícone carioca dos anos 1980, podem comemorar.

Tudo porque a Reversa lança uma coleção inédita trazendo a histórica marca criada por Simão Azulay para os dias atuais. A coleção é marcada por tropicalidade e aspectos dos anos 80 como patches, brilho, tachas e jeans, sem esquecer a brasilidade das duas marcas, revelando uma parceria colorida, sexy e irreverente

A Reversa revisitou o legado de Simão Azulay com seu filho, Thomaz, para resgatar as origens da "Yes, Brazil" e trazer uma coleção com a energia, força e brasilidade. Com muita personalidade por meio de exuberância na estamparia e aplicações, além do protagonismo do jeans, as peças contribuem para um visual diferenciado e ousado. A coleção traz calças, shorts e jaquetas, além de t-shirts, calçados e acessórios.

JOIAS EM MOVIMENTO

A coleção traz quartzos com as formas em ouro 18K e o brilho das pérolas Crédito: Almir Vargas

A designer de joias Ivana Izoton apresenta a coleção intitulada de Ritmo, que relaciona a leveza e a transparência dos quartzos com as formas em ouro 18K e o brilho das pérolas - clássicas da assinatura criativa da profissional.

São brincos, colares e anéis que evidenciam formas circulares, linhas geométricas, com referências à arte cinética. As joias trazem shapes fluidos, femininos e delicados, reforçando o design artsy, contemporâneo e autoral da marca. "Criamos uma coleção que fala sobre ritmo, movimento e leveza - ritmo de vida, de liberdade, de expressão e de ideias. O ritmo que nos impulsiona todos os dias e nos leva aos caminhos que escolhemos", conta a designer capixaba.

SIMPLES COM ESTILO

O tênis de cano alto tem forro em malha esportiva de três peças para evitar eventuais irritações no calcanhar Crédito: Converse

Embora tenha sido projetado com aparência que não foge do comum, o tênis Chuck 70 Marquis, da Converse, também oferece, em sua construção, características que elevam os níveis de conforto e estilo. O lançamento recebe o nome do fundador da marca, Marquis Converse.

O tênis de cano alto tem forro em malha esportiva de três peças para evitar eventuais irritações no calcanhar, além do amortecimento CX, uma tecnologia inovadora e exclusiva da Converse. O modelo evidencia que menos é mais. Disponível nas clássicas cores preto e branco, que embasam todas as tendências da moda, a novidade tem estilo atemporal, mas com elementos atualizados das tradicionais silhuetas da marca, como a fita foxing translúcida que acompanha a biqueira do calçado e o aplique de camurça no tornozelo. A assinatura Chuck Taylor, em metálico na lateral, referencia ainda mais a homenagem a Marquis que criou este legado.

EDIÇÃO LIMITADA

As novas peças serão inspiradas nas séries do serviço de streaming Crédito: Divulgação

A Lacoste se reúne criativamente com a Netflix para o lançamento de uma coleção exclusiva que celebra os universos de alguns dos shows mais amados do serviço de streaming. No Brasil, as peças serão inspiradas nas séries Stranger Things, Sex Education, Lupin e Bridgerton.

Para a ocasião, o Crocodilo vestiu os figurinos dos personagens da Netflix e é bordado em todas as peças da coleção. Para Stranger Things, seu rosto muda para o do Demogorgon e em uma homenagem à rainha Charlotte, personagem de Bridgerton, série da Shondaland, ele usa uma peruca oversized. Outras peças têm a estampa dos crocodilos disfarçados ao navegar entre os gráficos de assinatura do serviço de streaming.

BÁSICO COM ESTILO

Com modelagem confortável, os produtos possuem caimento leve e são ideais para brincar Crédito: Divulgação

A Fábula lança a sua nova linha de básicos, Camaleão. Com uma ampla variedade de cores, tamanhos e diferentes peças básicas, a novidade chega para unir o conforto com produtos lisos e listrados feitos em malha de algodão com detalhes divertidos. Camaleão é um lagarto curioso e encantado que ama se aventurar pela natureza e misturar cores.

Com modelagem confortável, os produtos possuem caimento leve e são ideais para brincar. São vestidos, bermudas, casacos, camisetas, blusas de manga, macaquinhos, bodies, shorts e moletom. Na cartela de cores, preto, off white, amarelo, rosa, verde e areia.

PISADA FORTE

O modelo V-10 é produzido em couro proveniente de fazendas do Rio Grande do Sul e do Uruguai Crédito: Divulgação

A marca de tênis Vert e a grife NK se unem no lançamento de cores exclusivas em três modelos icônicos de tênis da marca franco-brasileira. Nesta coleção, o Dekkan, V-10 e V-15 foram os modelos selecionados para trazer um resumo do que as duas marcas acreditam como caminho no design.

Os modelos V-10 e V-15 são produzidos em couro proveniente de fazendas do Rio Grande do Sul e do Uruguai, sempre prezando pela rastreabilidade e transparência química, sem o uso de produtos químicos perigosos ou proibidos. Já o Dekkan é feito em Alveomesh, um tecido tecnológico com 100% de poliéster reciclado, que proporciona respirabilidade, flexibilidade e leveza ao calçado. Os três modelos têm numeração de 34 ao 44.

ESSÊNCIA URBANA

As peças interagem entre si, compondo novos visuais e criando diversas possibilidades Crédito: Divulgação Aramis

A Aramis lança primeira collab jeans com Cauã Reymond. A cápsula Jeans For Action chega reinventando as modelagens e as silhuetas do jeans, como os tradicionais Regular, Slim e Skinny.

Com jaquetas oversized e múltiplas lavagens de jeans, a coleção mergulha nas referências do streetwear e na essência urbana do homem moderno, apostando numa paleta de cores versátil que vai desde tons mais tradicionais como o café, oliva e o off-white até os mais marcantes como pink, menta e cobalto. A coleção também traz atributos sustentáveis em suas peças. No conjunto Over All, por exemplo, que conta com calça e camisa jeans oversized, os tecidos foram produzidos com uma economia de 95% de água em seus processos de acabamento. Outro destaque vai para o Macacão Raw, peça-chave da cápsula, que é produzido com cânhamo, uma fibra sustentável de baixo impacto ambiental.

INSPIRADA NO ESPORTE

A cartela é escura, com preto e azul marinho e alguns acentos de cor trazidos pelos amarelos, laranjas, metalizados e estampados Crédito: Divulgação Animale

A Animale lança, pela primeira vez na sua história, uma linha inspirada no esporte. A Animale Sync traz no seu DNA o athleisure, que propõe a junção do esportivo com o lazer em uma moda cheia de estilo e conforto. A nova linha traz roupas funcionais, criadas para a prática de exercícios e que podem facilmente ser usadas no dia a dia.

Nos elastizados, que são as peças justas ao corpo, as leggings, tops, shorts e macacões aparecem em versões lisas e estampadas. Já as peças de tecido plano vão de shorts, jaquetas corta-vento a puffers metalizadas. Os conjuntos de tricôs e moletons contam com calça, top e casaco, que podem ser usados juntos ou separados. Além do vestuário, a marca lança um tênis de couro e uma bolsa metalizados, que trazem glamour especial à coleção.

LINGERIE ESPECIAL

A coleção conta com peças nas cores preto e branco. Crédito: Divulgação Sandor Kiss

A Recco acaba de lançar uma coleção especial com Jum Nakao, estilista que foi o responsável por um marco histórico na moda no Brasil, com o desfile “A costura do Invisível” no São Paulo Fashion Week em 2004. Na performance original, ao final do desfile, as modelos rasgaram as elaboradas roupas feitas de papel vegetal confeccionadas em mais de 700 horas de trabalho, causando grande impacto em todo o público

A coleção Recco by Jum Nakao, conta com 9 referências, dentre elas calcinha, soutien, camisola e robe nas cores preto e branco. As peças, em charmeuse e crepe, foram feitas para recriar o aspecto de papel através de plissados e corte a laser. O robe, por exemplo, tem forro de tule de poliamida para dar um acabamento com toque confortável e a lingerie de tramas tem fitas de poliamida, proporcionando um toque acetinado.

SANDÁLIA SUSTENTÁVEL

As sandálias são feitas com PVC microexpandido, material 100% reciclável, vegano, leve e totalmente lavável. Crédito: Divulgação Naira Mattia

A Linus lança a sandália Café, acompanhada da meia em tom homônimo. O tom café chega para fazer parte da linha de tons neutros da marca, composta pelas cores areia, tabaco e chumbo, que representam algumas das cores mais vendidas da empresa. Com esse lançamento, a marca soma mais de 20 opções de cores disponíveis.

As meias da marca são feitas a partir de algodão com selo BCI, certificação que garante que a matéria-prima é obtida de forma justa com os produtores, com a comunidade e com o meio ambiente. As sandálias são feitas com PVC microexpandido, material 100% reciclável, vegano, leve e totalmente lavável.

MUITO FOFO

A novidade reúne camisetas, jaquetas, moletons e outros produtos super estilosos e fofos Crédito: Divulgação Dafiti

A Dafiti acaba de lançar a nova coleção da Forever 21, marca exclusiva em seu catálogo. Inspirado na Hello Kitty, o lançamento abraça os fãs de uma das personagens mais famosas do mundo com camisetas, jaquetas, moletons e outros produtos super estilosos e fofos.