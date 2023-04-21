Botas, cores e metalizados: tendências dos sapatos para o outono/inverno 2023

A coleção mistura ousadia e sensualidade na medida Crédito: Divulgação Arezzo

É hora de investir nas botas nos próximos meses. Os modelos estão entre as principais apostas das marcas para o outono/inverno 2023. As botas western, também conhecidas como cowboy, prometem voltar com tudo nessa temporada. Já o modelo de sapato sapatilha também é uma das tendências. Na estação também veremos metalizados e cores como o verde e o conhaque.

Para apresentar as suas novidades, a Arezzo convocou a supermodel Gisele Bündchen. O Inverno 2023 traz o DNA da marca em interpretações das últimas tendências. Chegam às lojas as sempre clássicas botas, com destaque para modelos altos, peças acima do joelho e com plataformas, em um mix de texturas e materiais.

A coleção mistura ousadia e sensualidade na medida; ela encontra o equilíbrio perfeito entre os produtos mais clássicos e os mais fashionistas. Os sapatos pesados, com solados tratorados, fivelas, cadarços e correntes ganham espaço. Em contraponto, o mocassim é um clássico e continua brilhando nesta temporada.

As botas chegam com modelos altos, peças acima do joelho e com plataformas Crédito: Divulgação Arezzo

A amarração delicada nos tornozelos garante um visual clássico e elegante. As western boots chegam com ainda mais força. Estilosas e confortáveis, elas dividem espaço com a bota biker, que explora o couro estonado.

ANOS 70

O animal print é uma das tendências, como aparece na bota Crédito: Fred Othero

A coleção da Corello chega repleta de inspirações na estética dos anos 70, trazendo o animal print e estética retrô, além de modelos clássicos da marca revisitados a partir de elementos geométricos.

Um dos destaques fica para o universo setentista, que serviu como inspiração para criar uma linha cheia de personalidade. Cabedais bem elaborados com tiras e saltos meia pata aparecem em sandálias. Além disso, a estética retrô traz sandálias com cabedais mais fechados e uma estampa phyton, que chega em tons terrosos e dá vida a diversos modelos.

As apostas ficam para os diversos modelos de coturnos e botas tratoradas com ferragens, além de mocassins, sapatilhas e sapatos boneca. O verde e o conhaque, estão presentes em produtos chaves. Além de tons terrosos, que dão a cara da temporada.

OUSADIA

A identidade urbana da cidade é palco para a modelo Candice Swanepoel apresentar as tendências da nova estação Crédito: Divulgação Schutz

A Schutz traz uma coleção marcada pelo desejo de traduzir o impacto de uma das cidades mais ousadas do mundo: Nova Iorque. A identidade urbana da cidade é palco para a modelo Candice Swanepoel apresentar as tendências da nova estação.

A coleção de inverno tem como um dos principais destaques o revival das Biker Boots, modelo que vem com o solado plano e detalhes de metal, evidenciando a atitude cool e cheia de personalidade. A sandália Liliana explora linhas marcantes e poderosas reforçando que os contornos quadrados vieram para ficar. O shape ainda ganha marcante fivela com mistura de tons de ouro e prata.

A grife ainda aposta na estética Western, que retorna com força total. Os modelos exploram linhas clássicas da tendência em recortes minimalistas e se destacam pela aplicação de tachas. Já a bota de montaria traz a sofisticação do couro croco.

DE OLHO NAS BOTAS

As botas Western são caracterizadas por terem um salto quadrado e formato que faz referência ao estilo cowboy Crédito: Divulgação Picadilly

A Piccadilly apresenta a Coleção Essence, que traz calçados clássicos, glamurosos e confortáveis. As botas Western, que são caracterizadas por terem um salto quadrado e formato que faz referência ao estilo cowboy, serão destaques no outono/inverno. A marca traz modelos com costuras contrastantes, cores neutras e opções metalizadas.

O modelo mocassim pode ser encontrado com saltos tratorados, nas cores P&B, além de tons metalizados e cores vibrantes, como o rosa. Outro clássico é o “sapato de boneca”, calçado com aparência vintage, que teve origem nos anos 20 por conta de uma personagem famosa da época. Quem vai aderir a tendência poderá encontrar na coleção versões com salto, modelos mais rasteiros e uma cartela de cores que explora desde o P&B, até tons mais vibrantes.

Outra tendência dessa temporada é a Night Luxe, denominada pelo uso de brilhos, paetês e muito glamour. Na coleção, é possível encontrar modelos como botas, tênis, sapatilhas e scarpin revestidos de brilhos ou lantejoulas que vão trazer o glamour e elegância necessários para as estações mais frias do ano.

UTILITARISMO

A coleção foi desenvolvida em Melflex Crédito: Divulgação Melissa

A coleção Melissa 23 traz a suas principais apostas para o outono inverno, com destaque para tendências como o utilitarismo, feminilidade e dopamine dressing. A marca traz 23 modelos inéditos, além de outras versões de hits que já foram sucesso em sua história, como a Groovy Wedge, uma releitura do Ultragirl Wedge.

A coleção foi desenvolvida em Melflex – material proprietário da marca, vegano, 100% reciclável e com em média 30% de material reciclado em sua composição. São sandálias, tênis e bolsas para as fãs da marcas.

CONFORTO

O mocassim ganha destaque em diversos modelos Crédito: Divulgação Anacapri

Com uma cartela de cores que abrange tons neutros e vibrantes, a Anacapri aposta nos mocassins, nos tênis e nas botas. Tendência nas ruas e passarelas, o mocassim ganha destaque em diversos modelos. As opções vão do solado tratorado à formas delicadas e diferentes acabamentos de bico.