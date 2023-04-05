Nutricionista lista 5 alimentos que atrapalham o ganho de massa muscular

Carnes processadas estão entre os piores alimentos para quem quer ganhar músculos Crédito: Shutterstock

A alimentação correta é fundamental para o ganho de massa muscular, que é o aumento no tamanho dos músculos. E algumas mudanças no dia a dia são necessárias para alcançar esse objetivo. Por isso, é preciso atenção no que se coloca no prato. "Para otimizar o crescimento de massa muscular, é importante que a ingestão energética da dieta seja suficiente, bem como a quantidade de proteínas e carboidratos consumidos ao longo do dia", explica a nutricionista Catiene Chieppe.

A profissional conta que a proteína tem um papel fundamental neste processo, já que auxilia na reparação e no remodelamento dos músculos e dos tecidos danificados no pós exercício. "Dessa forma, contribui para o crescimento dos grupos musculares trabalhados e, por isso, a reposição dessa substância é tão importante para pessoas que fazem musculação ", diz Catiene.

Alimentos que não são saudáveis, em geral, devem ser evitados sempre. Industrializados, gordurosos, frituras, refrigerantes e salgadinhos fazem parte dessa lista", reforça Catiene Chieppe. A quantidade de refeições feitas durante o dia varia de acordo com o perfil de cada pessoa. Mas para quem tem o objetivo de ganhar massa muscular , é importante se alimentar de forma saudável, com refeições completas a longo do dia, contendo carboidratos, proteínas e gorduras de qualidade. "", reforça Catiene Chieppe.

ÁLCOOL E FRITURAS

Nem todos os alimentos são benéficos para o ganho de massa magra. O consumo de bebida alcóolica é prejudicial nesse processo. "As bebidas alcoólicas interferem na absorção de vitaminas e minerais, desidratam e atrapalham a síntese proteica. Além disso, diminuem os níveis de testosterona no organismo. Por isso, podemos dizer que o consumo de bebidas alcoólicas exerce um efeito negativo para a hipertrofia e os processos relacionados à manutenção e ao crescimento muscular são prejudicados", explica a nutricionista.

"Já os alimentos fritos e ricos em gordura contribuem com o ganho de peso. Isso acontece porque o alimento preparado no óleo passa a estimular o acúmulo de gordura abdominal"

Alimentos açucarados, como bolos, sorvetes e rosquinhas, têm muitas calorias, mas poucos nutrientes. Este tipo de alimentação deve ser evitada. "Deve-se priorizar comida de verdade, frutas, legumes, verduras, ovos e carnes magras", lembra Catiene Chieppe. A nutricionista listou 5 alimentos que atrapalham o ganho de massa muscular. Confira!

5 ALIMENTOS QUE ATRAPALHAM O GANHO DE MASSA MUSCULAR

Os refrigerantes contém conservantes, açúcar e sódio que atrapalham a hipertrofia Crédito: Shutterstock