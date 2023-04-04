5 alimentos que combatem a queda capilar

Ovos: possui fontes riquíssimas de vitaminas para a saúde capilar Crédito: Shutterstock

“Quanto mais colorido o prato, mais saudável ele é”. Essa frase já é conhecida por todos mas, por mais que médicos insistam em bater nessa tecla, com a correria do dia a dia, muitas pessoas acabam consumindo quase sempre os mesmos alimentos, e se esquecem que variar o cardápio faz bem para o paladar e para a saúde, já que cada alimentos têm seus próprios benefícios.

saúde inteira é beneficiada com a variedade alimentar, e isso inclui também os cabelos. “Às vezes a pessoa fica ‘procurando’ o motivo do cabelo cair tanto, mas acaba se esquecendo que, melhor do que tomar uma ‘pílula milagrosa’, para fazer os fios crescerem saudáveis novamente, melhor é ir em direção contrária, de volta às raízes, e fazer uma alimentação adequada”, explica o médico e tricologista Ademir Carvalho Leite Júnior.

Alimentos que combatem a queda capilar

Carnes





Ovos





Frutas





Legumes





Cereais



De tempos em tempos, aparecem notícias dizendo que o alimento X ou Y é o vilão da vez, com inúmeras listas de mitos e verdades. “Os únicos vilões reais são os alimentos ultraprocessados, que não ajudam em absolutamente nenhum aspecto. Saciam a fome instantaneamente e só. São extremamente pobres em nutrientes e contribuem diretamente para a obesidade. Além do que, seu consumo regular abrem portas para inúmeras doenças”, explica o médico.

Deixando a família de processados de lado, a premissa é a mesma para todos os outros alimentos: consuma com consciência, lembrando de não exagerar na dose em nenhum deles. Esse é o caso da carne vermelha. “A carne vermelha, por exemplo, é a fonte mais importante de proteínas quando falamos em saúde dos cabelos”, exemplifica.

"Alguns alimentos que são de baixo custo e que são fontes riquíssimas de vitaminas para a saúde capilar são os ovos e os miúdos ou vísceras, como fígado, rins e moela"

SUPERALIMENTOS

Para combater a queda dos cabelos a partir do prato, o tricologista lista os alimentos que precisam fazer parte da lista de compras: carnes vermelhas, brancas, peixes, fígado, vísceras, leite, iogurte, queijo, ovos, castanha do Brasil, feijão, amendoim, semente de abóbora, aveia, linhaça, ervilha, brócolis, couve-flor, abacate, banana, uva, laranja, tomate, cogumelos, alho e cebola. Essa seleção é rica em proteínas, selênio, zinco, cromo, ferro, fibras, piridoxina, biotina, zinco, vitaminas, ômega 3 e 6 e antioxidantes.

O médico ainda elenca os superalimentos, que são ricos em minerais, vitaminas, fitocompostos, antioxidantes, proteínas e gorduras de boa qualidade: chá verde, quinoa, lentilha, nozes, açaí, kiwi, mirtilo, pimentas, melancia, abacate, batata doce, acelga, espinafre, salmão, azeite de oliva, goji berry, clorela e até chocolate, só que na versão amargo.