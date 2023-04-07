Dia Mundial da Saúde: médicos listam o que é fundamental para viver bem

Praticar atividades físicas regularmente é uma dica unânime dos especialistas Crédito: Shutterstock

O que significa “ter saúde” para você? No Dia Mundial da Saúde, celebrado hoje, essa reflexão é feita para mostrar que o bem-estar e a longevidade vão muito além de não ter doenças e justamente por isso é preciso olhar para si mesmo com atenção, a fim de promover mudanças ou iniciar ações que possam garantir mais qualidade de vida em diversos aspectos. Por isso, médicos de diferentes especialidades apontam hábitos que consideram fundamentais para a garantia da saúde de forma integral.

“Saúde como definição é bem-estar físico, mental e social. Então, cultivar boas relações interpessoais, praticar um hobby (algo que você gosta muito de fazer), olhar para sua espiritualidade, adequar uma rotina saudável com boas escolhas alimentares, praticar atividade física e ter uma boa noite de sono são ações que formam um pacote perfeito para estar de bem com a vida e ter saúde”, diz a cardiologista Tatiane Emerich.

Por falar em sono, o hábito de dormir bem é apontado pelo neurologista Daniel Escobar, da Unimed Vitória, como um dos principais para garantir a produtividade no dia a dia e a saúde na totalidade, especialmente do cérebro. Segundo o médico, o conceito de higiene do sono significa ter uma rotina adequada para dormir.

"Dois grandes inimigos da saúde do sono são a cafeína e a alta temperatura do corpo. Por isso, quem tem dificuldade de dormir deve evitar fazer exercícios à noite e consumir cafeína até, no máximo, às 18 horas. Também é importante não fazer refeições muito pesadas a noite"

ATIVIDADE FÍSICA

Praticar atividades físicas regularmente é uma dica unânime dos especialistas para quem quer garantir uma vida saudável. Mas, afinal, existe atividade física melhor ou pior? Para o ortopedista Guilherme de Freitas Lima, embora cada pessoa possua suas particularidades, em geral, a resposta para essa pergunta é não.

"Costumo dizer aos meus pacientes que atividade física pode ser qualquer uma, não existe uma melhor que outra, o importante é você sentir prazer e felicidade de executá-la, para que essa rotina se torne um hábito na vida, sem ser um peso ou obrigação"

E como nunca é demais reforçar o ditado “mente sã, corpo são”, o psiquiatra Vicente Ramatis lembra da importância dos cuidados com o cérebro. Para isso, a dica é começar excluindo o hábito de consumir bebidas alcóolicas, medicamentos sem prescrição médica e outras drogas.

“É mais do que passada a hora de as pessoas entenderem que a saúde mental e física é o maior bem que se pode ter na vida. E o cérebro está no comando de tudo. É preciso aprender a tratá-lo com muito carinho. O primeiro passo é parar de consumir substâncias psicoativas, como álcool e outras drogas, sejam lícitas ou ilícitas”, pontua.

ESTILO DE VIDA

Conforme a própria definição da OMS, “saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social”. Ou seja, o conceito de saúde está relacionado a um estilo de vida saudável, afinal, nossos hábitos diários possuem um grande impacto em nosso organismo. Não é à toa que as doenças decorrentes do estilo de vida, como obesidade, diabetes, hipertensão e até câncer, figuram entre as principais causas de morte em todo mundo . E é interessante notar que esse conceito de saúde, que vem ganhando cada vez mais popularidade, acompanha inclusive uma tendência recente da área médica que propõe uma maneira diferente de se enxergar o paciente: a Medicina do Estilo de Vida.

“A Medicina do Estilo de Vida tem como finalidade cuidar do paciente de forma global, mudando seus hábitos para não apenas tratar, mas, principalmente, para prevenir doenças. É uma maneira de fornecer ao paciente ferramentas para a mudança de seus hábitos”, explica a cirurgiã plástica Beatriz Lassance.