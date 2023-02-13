Veja 7 sinais de alerta que podem indicar Alzheimer

Perda de memória é um dos sinais do Alzheimer Crédito: Freepik

Perda de memória, dificuldade em realizar tarefas diárias, desorientação, repetir conversas, mudanças bruscas de humor e colocar objetos em lugares errados são alguns dos sinais de alerta que podem indicar Alzheimer.

A doença que, segundo o Ministério da Saúde, atinge 1,2 milhão de pessoas no Brasil e registra 100 mil novos casos a cada ano, é neurodegenerativa, progressiva e ainda não tem cura.

“A idade, o histórico de casos na família e o pouco estímulo às atividades cerebrais estão entre os principais fatores de risco. Os sintomas geralmente surgem a partir dos 65 anos, o que faz com que a doença seja mais comum em idosos e mais frequente em mulheres, provocando alterações no comportamento do paciente”, explica o neurologista João Carlos Lobato Moraes, da Clínica Censo.

SINAIS DE ALERTA

Perda de memória recente;



Dificuldade de realizar tarefas do cotidiano;



Trocar objetos de lugares;



Fazer perguntas repetidas várias vezes;



Dificuldade para dirigir automóvel e encontrar caminhos conhecidos;



Dificuldade para encontrar palavras que expressem ideias ou sentimentos;



Irritabilidade, desconfiança injustificada, agressividade, passividade, interpretações erradas de estímulos visuais ou auditivos, tendência ao isolamento.



Segundo estimativas da Alzheimer’s Disease International, os casos poderão chegar a 74,7 milhões em 2030 em todo o mundo. Diante deste cenário e em alusão ao Fevereiro Roxo, mês de conscientização e prevenção do Alzheimer, o médico recomenda à população a adoção de bons hábitos para ajudar a inibir a manifestação da doença.

“Manter a mente ativa com leituras e estudos, praticar atividades em grupo, jogos inteligentes, não fumar, não consumir bebida alcoólica, ter alimentação saudável e praticar atividades físicas são formas de prevenir não apenas o Alzheimer, mas doenças como diabetes e hipertensão e ajudam a manter a qualidade de vida por mais tempo”, diz o neurologista.

O médico explica que os sintomas do Alzheimer podem ser divididos em três estágios. No inicial ocorre falhas de memória frequentes e alterações na personalidade. Já no moderado pode ocorrer dificuldade para realizar atividades simples, coordenar movimentos, além de ficar agitado e ter insônia. "No estágio avançado há resistência para executar tarefas, incontinência urinária e fecal e dificuldade para comer", diz o médico.