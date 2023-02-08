Lúpus: veja algumas formas de prevenir a doença

É preciso estar atento a sintomas como manchas que podem aparecer na face Crédito: Shutterstock

O Lúpus Eritematoso Sistêmico é uma doença inflamatória que pode atacar os tecidos dos órgãos e ocasiona dores musculares e artríticas, anemia, fadiga, febre, mal estar, além de erupções escamosas ou manchas vermelhas na pele. Por mais que as manchas e erupções na pele gerem um estigma estético, o lúpus não é uma doença contagiosa, ou seja, não pode ser transmitida de uma pessoa para outra.

Segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR), existem cerca de 65 mil casos de lúpus no país, sendo a maioria em mulheres. Artistas como Selena Gomez e Lady Gaga são diagnosticadas com a doença autoimune, e Gomez já precisou passar por um transplante de rim por conta da condição. Durante fevereiro, campanhas de conscientização, combate, prevenção e diagnóstico precoce destacam o lúpus, por ser doença crônica que não tem cura.

A doença pode ser agravada pela exposição ao sol, que deve ser evitada com chapéus e óculos, por exemplo. O reumatologista Levi Jales Neto, na Rede de Hospitais São Camilo, destaca alguns fatores que podem ocasionar o lúpus.

“Não existe uma causa específica para o lúpus, como a maioria das doenças autoimunes, estudos apontam que as causas estão relacionadas com fatores hormonais, infecciosos, ambientais e genéticos. Dentre eles, a exposição excessiva à luz solar, traumas emocionais e infecções virais podem desencadear a doença”, explica.

De acordo com o Ministério da Saúde, o lúpus, além de ser mais comum em mulheres, prevalece mais comum em populações afro-americanas, hispânicas e asiáticas, sendo até quatro vezes mais incidente em mulheres negras do que em mulheres brancas. “A doença afeta mais pessoas entre 15 e 40 anos, mas pode ser diagnosticada em qualquer idade”, afirma o especialista

FORMAS DE PREVENIR O LÚPUS

Evitar a exposição excessiva ao sol sem proteção;

Prezar por uma alimentação balanceada;

Atividade física aeróbica regular;

Medidas de controle de fatores emocionais;

Estar atento a sintomas como manchas que podem aparecer na face, porque podem ser um sintoma do lúpus.

TRATAMENTO

O tratamento para a condição autoimune é feito com anti-inflamatórios, corticoides e imunossupressores, sendo essencial consultar um reumatologista para diagnosticar e iniciar o tratamento correto para o lúpus. Além disso, o médico ressalta que não existe um exame específico para a doença, porque cada paciente a manifesta de forma diferente. No entanto, um exame físico ou um hemograma completo pode indicar sinais da doença.