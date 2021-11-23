Veja quais substâncias ajudam a combater a queda de cabelo

Quando o cabelo está caindo muito, pode ser necessário lançar mão de um arsenal de produtos para ajudar a frear a queda e dar força aos novos fios Crédito: Seva Levitsky/Freepik

Shampoo, máscara, tônico, sérum... Quando o cabelo está caindo muito, pode ser necessário lançar mão de um arsenal de produtos para ajudar a frear a queda e dar força aos novos fios. Mas nem sempre isso é suficiente.

E é aí que entram em cena os suplementos alimentares, conhecidos também como nutracêuticos, que têm componentes com alta performance e agregam benefícios para saúde e bem-estar do corpo como um todo, como explica a farmacêutica, bioquímica e cosmetóloga Liliany Jann Zampiroli.

"Sabemos que para manter o corpo em equilíbrio é necessário ter uma boa alimentação, rica em nutrientes, além de boas noites de sono, uma prática regular de atividade física e hidratação. Entretanto, muitas vezes deixamos algumas práticas saudáveis de lado, e uma delas é a boa alimentação, que tem relação direta no ciclo capilar, através dos nutrientes que contribuem para o bom crescimento do fio e saúde do couro cabeludo", comenta Liliany, que atua na Royal Drop, linha de produtos antiqueda que acaba de ser lançada.

COMO FUNCIONA

Liliany Jann Zampiroli: "O ideal seria sempre fazer uso daquilo que o nosso organismo está necessitando" Crédito: RoyalDrop/Divulgação

Diante dessa necessidade nutricional, diz a especialista, o suplemento vitamínico é indicado. "Ele funciona promovendo a manutenção de uma pele saudável com proteção antioxidante, hidratação e controle de inflamação. Além de proporcionar cabelos e unhas saudáveis".

Para isso, o suplemento precisa conter ativos específicos e ser bem indicado. "O ideal seria sempre fazer uso daquilo que o nosso organismo está necessitando, pois somos seres únicos e diferenciados. Porém, como existe um valor padrão de vitaminas que precisamos ingerir, e isso vale para todos os seres humanos, em alguns casos não há necessidade de ser um suplemento personalizado. Mas o correto mesmo é sempre procurar ajuda de um profissional que irá te ajudar na escolha da suplementação", orienta ela.

No mercado, há fórmulas já prontas e diferentes entre si, algumas com mais, outras com menos ativos presentes. No caso da linha capilar da Royal Drop, foi desenvolvido um suplemento em cápsulas altamente ricas. Segundo a farmacêutica, um dos componentes de destaque no produto é o silício.

Linha capilar da Royal Drop possui suplemento em cápsulas altamente ricas. Crédito: Royal Drop/Divulgação

"Esse ativo tem como função agir diretamente no bulbo e na derme capilar, e também fortalecer a estrutura do fio. Associado ao silício, o suplemento também é composto de zinco, cobre e algumas vitaminas que atuam no bulbo capilar e no fibroblasto, estimulando a produção de colágeno, que melhora a qualidade da ancoragem do fio, diminuindo, consequentemente, a queda capilar", cita.