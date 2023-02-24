Recuperação muscular: 5 alimentos que aceleram o processo

01

Linhaça

É fonte de ômega 3 e tem efeito anti-inflamatório. O ômega-3 é eficiente para reduzir a dor muscular tardia, que pode acontecer até 72 horas após o treino, além disso, pode diminuir a inflamação e ainda tem a propriedade de reparação. Como consumir: inclua pelo menos duas colheres de sopa de linhaça no dia, podendo ser consumido com frutas, sucos, saladas e iogurte.

02

Oleaginosas

As gorduras presentes nas castanhas são importantes para a síntese dos hormônios esteroides como a testosterona, que estão ligados ao reparo e ao aumento muscular. Elas têm ação sobre os radicais livres liberados durante a atividade física intensa e que danificam as células saudáveis. Como consumir: uma porção de 30 gramas ao dia é ideal para obter os nutrientes e os benefícios. Pode fazer um mix com nozes, amêndoas, castanha-de-caju, castanha-do-pará e avelã.

03

Frutas cítricas

Limão, laranja, morango, uva, kiwi, acerola, abacaxi, tangerina, maracujá… Elas possuem hesperidina, um flavonoide que estimula o desenvolvimento e a recuperação dos tecidos musculares danificados, e também aumentam as defesas do organismo. Atuam na imunidade devido a presença de vitamina C, e também ajudam na recuperação do pós-treino. Como consumir: de 2 a 3 porções no dia. Podem ser complemento do café da manhã, do lanche ou como sobremesa, após o almoço ou jantar.

04

Açafrão

Potente antioxidante, atua na melhora da força muscular, performance e na redução da dor muscular tardia. Também é excelente como anti-inflamatório. Vale ressaltar que é sensível a altas temperaturas. Como consumir: pode ser adicionado em bolos, biscoitos, massas, mostardas, sorvetes, queijos, ovos e carnes. Sendo indicado sua adição ao final do preparo de cada receita.

05

Espinafre