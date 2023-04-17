Como beber café sem prejudicar sua saúde Crédito: Personare

O café é a segundo bebida mais consumida no mundo – atrás somente da água. Tanto que tem três datas comemorativas ao longo do ano. Neste 14 de abril, a gente celebra o Dia Mundial do Café, data que serve para conhecermos um pouco mais sobre os benefícios e dos cuidados necessários também. Vem ver como beber café sem prejudicar sua saúde!

A maioria das pessoas conhece a cafeína, mas o café tem muitos outros compostos bioativos que podem trazer benefícios para a saúde. Porém, o excesso pode ser prejudicial à saúde.

Benefícios do café

Melhora o desempenho mental: o café ajuda a aumentar o foco e a concentração. Por isso é indicado para começar o dia, pois pode aumentar a produtividade.





o café ajuda a aumentar o foco e a concentração. Por isso é indicado para começar o dia, pois pode aumentar a produtividade. Ajuda nos exercício físicos e emagrecimento: quando ingerido antes de praticar atividade física, o café aumenta a disposição e, com isso, auxilia na queima de gordura, além de diminuir a sensação de cansaço pós-exercícios.





quando ingerido antes de praticar atividade física, o café aumenta a disposição e, com isso, auxilia na queima de gordura, além de diminuir a sensação de cansaço pós-exercícios. Poderoso antixiodante: a bebida é rica em antioxidantes, prevenindo o envelhecimento precoce da pele e até mesmo a várias doenças, como problemas do coração. Veja aqui outros alimentos antioxidantes.





a bebida é rica em antioxidantes, prevenindo o envelhecimento precoce da pele e até mesmo a várias doenças, como problemas do coração. Veja aqui outros alimentos antioxidantes. Prevenção de doenças: estudos têm demonstrado que o consumo do café previna doenças como diabetes, Parkinson e Alzheimer, e ainda reduz risco de depressão e consumo de drogas ilícitas.





estudos têm demonstrado que o consumo do café previna doenças como diabetes, Parkinson e Alzheimer, e ainda reduz risco de depressão e consumo de drogas ilícitas. Aroma de café é estimulante: o cheiro do café estimula a mente e o corpo, desperta e dá disposição, gerando movimento e ação. Ainda ajuda na concentração quando é necessário ter foco, atenção e não se dispersar.





o cheiro do café estimula a mente e o corpo, desperta e dá disposição, gerando movimento e ação. Ainda ajuda na concentração quando é necessário ter foco, atenção e não se dispersar. Aroma traz sensação de bem-estar: cheiro do café pode provocar sensações e trazer lembranças da nossa infância, ajuda a relaxar em conversas com os amigos, melhora o humor, ou seja, provoca uma sensação de bem-estar.



Cuidados com o café

Tenha cuidado com a quantidade: o consumo excessivo de café pode trazer alguns efeitos indesejados, como redução da oxigenação de neurônios, ação diurética excessiva (levando à perda de minerais e vitaminas) e pode agravar casos de ansiedade, insônia, dor de cabeça e até mesmo problemas gastrointestinais. Por isso, é recomendado que o consumo diário não ultrapasse as 3 ou 4 xícaras de café.

o consumo excessivo de café pode trazer alguns efeitos indesejados, como redução da oxigenação de neurônios, ação diurética excessiva (levando à perda de minerais e vitaminas) e pode agravar casos de ansiedade, insônia, dor de cabeça e até mesmo problemas gastrointestinais. Por isso, é recomendado que o consumo diário não ultrapasse as 3 ou 4 xícaras de café. Observe o limite de horário: consumir café perto da hora de dormir pode atrapalhar seu sono, principalmente com o passar dos anos, pois a sensibilidade aumento a esses efeitos. O recomendado é limitar o consumo em até 8 horas antes do horário de dormir. Se você for mais tolerante, pode ser até 4 horas.



consumir café perto da hora de dormir pode atrapalhar seu sono, principalmente com o passar dos anos, pois a sensibilidade aumento a esses efeitos. O recomendado é limitar o consumo em até 8 horas antes do horário de dormir. Se você for mais tolerante, pode ser até 4 horas. Evite açúcar refinado: o ideal é beber sem açúcar. Você pode começar reduzindo a cada xícara até parar. Mas se você precisar adoçar o café, prefira açúcares não refinados, como mascavo, demerara ou de coco.



o ideal é beber sem açúcar. Você pode começar reduzindo a cada xícara até parar. Mas se você precisar adoçar o café, prefira açúcares não refinados, como mascavo, demerara ou de coco. Não tome café em jejum: tomar café em jejum, assim que acordamos, ressaca e acidifica o corpo. O melhor é tomar um copo pequeno de água morna. Assim, você avisa seu corpo e sua digestão que você acordou e vai começar o dia. Esse é um dos 23 Hábitos Saudáveis que você pode incluir na sua vida (veja todos aqui).



tomar café em jejum, assim que acordamos, ressaca e acidifica o corpo. O melhor é tomar um copo pequeno de água morna. Assim, você avisa seu corpo e sua digestão que você acordou e vai começar o dia. Esse é um dos 23 Hábitos Saudáveis que você pode incluir na sua vida (veja todos aqui). Fique atento aos valores do colesterol: o café contém uma substância gordurosa que pode elevar os níveis.



Se conheça!

Cada pessoa tem níveis diferentes de tolerância, por isso, é importante perceber como você se sente ao consumi-lo, não apenas logo depois, como o seu sono, a sua concentração e disposição ao longo dos dias.