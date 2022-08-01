Por que o café colombiano é tão reconhecido em todo o mundo?

O café é uma das iguarias mais consumidas em todo o mundo há séculos, faz parte da dieta de milhões de pessoas todos os dias e tem papel chave na economia agrícola e nos resultados anuais do PIB de países como a Colômbia.

A Colômbia é hoje o terceiro maior produtor de café do mundo, sendo o líder global na produção de café suave. Dados mais recentes da Federação Nacional dos Cafeicultores da Colômbia (Fedecafe) revelam que a produção colombiana atingiu 4,5 milhões de sacas entre janeiro e maio de 2022.

O país se destaca nesse mercado tão concorrido, e ao mesmo tempo demandado, por sua origem, pelas técnicas de plantio e pela alta qualidade do produto, frutos de investimentos permanentes e também do clima favorável e das terras férteis da região.

A Colômbia é o terceiro maior produtor de café do mundo Crédito: ProColombia/Divulgação

A variedade nacional é 100% arábica, com maior acidez e maciez, melhor qualidade de infusão, aroma intenso e menor concentração de cafeína, o que a torna uma opção mais saudável.

A seguir, conheça as denominações de origem do café colombiano de acordo com as regiões onde as frutas são cultivadas.

CAFÉ DE ORIGEM CAUCA

A região montanhosa e vulcânica do Maciço colombiano faz de Cauca o cenário ideal para 95 mil cafeicultores colherem café de alta altitude, suave e rico em nutrientes, com um aroma característico de caramelo pronunciado.

CAFÉ DE ORIGEM DO SANTANDER

O clima temperado/seco e a alta radiação solar fazem desse departamento, pioneiro no cultivo do café, um local perfeito para produzir grãos com aroma e fragrância pronunciados, acidez média e corpo alto. Além disso, as florestas nativas da região imprimem notas de ervas e sensações cítricas a essa deliciosa bebida nativa de 69 municípios de Santander.

CAFÉ DE ORIGEM DA HUILA

Vales férteis e vulcões cobertos de neve oferecem os nutrientes necessários para que o café possa ser cultivado nessa região durante todo o ano. São 67 mil as famílias cafeicultoras que produzem o Café de Origem Huila, caracterizado por seu aroma forte, acidez média/alta e corpo médio.

CAFÉ DE ORIGEM DE ANTIOQUIA

Nessa área de diversidade geográfica e climática, 92 mil famílias cafeicultoras produzem uma grande variedade de café em pequenas parcelas. Caracterizado por seu sabor único, o café de Antioquia é reconhecido por ser um refresco com notas doces, aroma levemente sulfuroso e herbal, acidez e corpo médios.