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Por que o café colombiano é tão reconhecido em todo o mundo?

Líder mundial na produção de grãos suaves, o país latino-americano apresenta quatro denominações de origem em seu território
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 01 de Agosto de 2022 às 16:03

O café é uma das iguarias mais consumidas em todo o mundo há séculos, faz parte da dieta de milhões de pessoas todos os dias e tem papel chave na economia agrícola e nos resultados anuais do PIB de países como a Colômbia.
A Colômbia é hoje o terceiro maior produtor de café do mundo, sendo o líder global na produção de café suave. Dados mais recentes da Federação Nacional dos Cafeicultores da Colômbia (Fedecafe) revelam que a produção colombiana atingiu 4,5 milhões de sacas entre janeiro e maio de 2022.
O país se destaca nesse mercado tão concorrido, e ao mesmo tempo demandado, por sua origem, pelas técnicas de plantio e pela alta qualidade do produto, frutos de investimentos permanentes e também do clima favorável e das terras férteis da região.
Café colombiano
A Colômbia é o terceiro maior produtor de café do mundo Crédito: ProColombia/Divulgação
A variedade nacional é 100% arábica, com maior acidez e maciez, melhor qualidade de infusão, aroma intenso e menor concentração de cafeína, o que a torna uma opção mais saudável.
A seguir, conheça as denominações de origem do café colombiano de acordo com as regiões onde as frutas são cultivadas.
CAFÉ DE ORIGEM CAUCA 
  • A região montanhosa e vulcânica do Maciço colombiano faz de Cauca o cenário ideal para 95 mil cafeicultores colherem café de alta altitude, suave e rico em nutrientes, com um aroma característico de caramelo pronunciado.
CAFÉ DE ORIGEM DO SANTANDER
  • O clima temperado/seco e a alta radiação solar fazem desse departamento, pioneiro no cultivo do café, um local perfeito para produzir grãos com aroma e fragrância pronunciados, acidez média e corpo alto. Além disso, as florestas nativas da região imprimem notas de ervas e sensações cítricas a essa deliciosa bebida nativa de 69 municípios de Santander.
CAFÉ DE ORIGEM DA HUILA 
  • Vales férteis e vulcões cobertos de neve oferecem os nutrientes necessários para que o café possa ser cultivado nessa região durante todo o ano. São 67 mil as famílias cafeicultoras que produzem o Café de Origem Huila, caracterizado por seu aroma forte, acidez média/alta e corpo médio.
CAFÉ DE ORIGEM DE ANTIOQUIA
  • Nessa área de diversidade geográfica e climática, 92 mil famílias cafeicultoras produzem uma grande variedade de café em pequenas parcelas. Caracterizado por seu sabor único, o café de Antioquia é reconhecido por ser um refresco com notas doces, aroma levemente sulfuroso e herbal, acidez e corpo médios.
Com informações da assessoria de imprensa da ProColombia. 

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