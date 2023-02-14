O que comer antes da atividade física? Nutricionista explica

Banana: é uma fruta extremamente prática, versátil e pode ser consumida de várias formas Crédito: Shutterstock

Ter uma alimentação balanceada é fundamental para a saúde. E as escolhas de bons alimentos também podem ajudar no desempenho das atividades físicas, já que uma alimentação balanceada e equilibrada proporciona ao organismo todos os nutrientes necessários para que o indivíduo tenha um bom rendimento e boa performance.

Os macronutrientes (carboidrato, proteína e lipídeos) são responsáveis por fornecer energia para o exercício físico, pela construção muscular e reparação de danos nos tecidos após o treino. "E os micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais, fazem com que as reações químicas no nosso organismo aconteçam de forma eficiente. E manter a ingestão hídrica e ter uma boa noite de sono também são essenciais para garantir o ganho de massa muscular , a diminuição no percentual de gordura, uma boa recuperação e o aumento do rendimento", explica a nutricionista Caroline Ribeiro.

Banana, pão, beterraba e batata-doce são alguns dos alimentos que podem fazer parte da rotina no pré-treino. Essa refeição precisa fornecer energia, ter boa digestão e absorção para não comprometer o treinamento. "É importante considerar alguns fatores como a individualidade, o tipo de treino, a intensidade e o volume. Entre os macronutrientes, o carboidrato é o mais indicado para o consumo antes do exercício, pois ele é a principal fonte de energia durante a atividade física , por isso, pode ser usado como um aliado ao treinamento, ajudando a intensificar o treino, com o aumento de carga, o aumento no gasto calórico e queimar mais gordura corporal", diz a nutricionista.

ESCOLHAS

A nutricionista explica que a escolha da refeição antes do treino pode variar dependendo do tipo de treino e horário a ser praticado. "Pensando em uma boa digestão, para grandes refeições, como o almoço e o jantar, é preciso mais tempo para o corpo digerir esses alimentos. A refeição pode ser feita de duas a três horas antes do treino", diz Caroline Ribeiro. Já se a atividade física for realizada pela manhã ou muito perto do exercício, o recomendado é que se faça essa refeição em até 40 minutos antes do treino. "Uma dica importante para esse caso, é escolher carboidratos de rápida absorção como mel, geleias, suco de frutas, banana e tapioca", diz a profissional.

"É preciso atenção para o excesso de carboidratos que são rapidamente absorvidos pelo organismo, que podem causar picos na glicemia e consequentemente uma hipoglicemia de rebote, levando a sintomas como tontura, fraqueza e sensação de desmaio"

A nutricionista ressalta que é importante evitar o excesso de gordura como frituras, molhos, castanhas e alimentos muito gordurosos em geral, porque demoram para serem digeridos. "Essa digestão mais lenta pode causar desconforto gastrointestinal, causando sensação de 'empachamento' e assim atrapalhar o desempenho no treino".

Já as proteínas e o excesso de fibras que retardam o esvaziamento gástrico e possuem uma digestão mais demorada, devem ser usadas na quantidade adequada. "É preciso ter atenção também ao consumo de laticínios antes do treino para pessoas que sentem dificuldades na sua digestão", finaliza Caroline Ribeiro.

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