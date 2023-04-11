Paulo André vira embaixador de marca de relógios; veja outras novidades da moda

Paulo André foi anunciado como embaixador da marca Tommy Hilfiger Crédito: Divulgação

O velocista olímpico e ex-BBB Paulo André foi anunciado como embaixador da Tommy Hilfiger na coleção inverno/verão 2023 de relógios e acessórios masculinos, que chega ao mercado brasileiro em março. Baseada na característica da grife de colaborar com ícones da cultura pop que personificam os valores da marca, misturando moda, arte, música, entretenimento e símbolos do esporte, a parceria celebra a dedicação do capixaba à excelência no esporte, ao otimismo, à determinação e à responsabilidade social. Tendo como uma de suas principais conquistas o Campeonato Mundial de Revezamento, Paulo André é o terceiro homem mais rápido da história do atletismo brasileiro.

A coleção destaca o relógio multifuncional de inspiração náutica, esportivo e sofisticado Crédito: Divulgação

A coleção destaca peças masculinas de peso, como o relógio multifuncional de inspiração náutica, esportivo e sofisticado. Com design clássico reimaginado para uma abordagem de estilo moderna e atual, é resistente à água em até 5 ATM, tem aro com detalhes arquitetônicos, caixa de aço inoxidável e a elegância da pulseira de elos. A coleção está disponível nas lojas Vivara.

INTERPRETAÇÃO DA REALIDADE

A conexão da grife com as artes plásticas pode ser vista nas estampas Crédito: Divulgação

A estilista Lenny Niemeyer buscou inspiração no período de desmaterialização em que vivemos, onde o limite entre universos reais e virtuais começa a sumir, para desenvolver Reflexos, sua coleção de inverno 23. A marca criou sua própria interpretação da realidade através de imagens que transmitem leveza e fluidez. A conexão da grife com as artes plásticas pode ser vista nas estampas, assim como a natureza, que surge em elementos refletidos em superfícies imateriais. As fotos da temporada foram estreladas pelas modelos Isis Bataglia e Daniela Waldman.

INSPIRAÇÃO NA ISLÂNDIA

As estampas são exclusivas, muitas delas aquareladas, desenhadas à mão Crédito: Divulgação

A Lez a Lez lança a coleção Aurora, inspirada na Islândia, país situado ao norte da Europa que foi escolhido por sua natureza exuberante. As peças foram desenvolvidas após a viagem do time criativo da marca para a região, onde foi possível ver, sentir e experienciar o lugar para se dedicarem à criação de estampas e produtos que transcendem as roupas e contam histórias, trazendo elementos que vão desde a fauna e a flora até a aurora boreal.

A coleção chega com peças lisas e de tricô, desenvolvidas com estampas exclusivas, muitas delas aquareladas, desenhadas à mão. A estampa Iceberg, por exemplo, realça as tendências dos anos 70 na geometria das construções arquitetônicas e geleiras do país próximo ao Polo Norte.

NOVA AMARELINHA

O uniforme foi projetado para se ajustar ao corpo em movimento Crédito: Divulgação

Mãe Natureza, biodiversidade e Amazônia. Celebrando um dos nossos maiores símbolos nacionais, a Floresta Tropical Amazônica, Nike e CBF lançaram os novos uniformes da Seleção Brasileira. Com inspiração na Mãe Natureza e apresentando tecnologias avançadas, as novas camisas reforçam o compromisso da marca com o futebol feminino e o desejo de que a modalidade cresça, floresça e renda frutos.

O uniforme é feito com tecnologia DRI-FIT ADV, projetada para se ajustar ao corpo em movimento, priorizando a mobilidade, a ventilação e a sustentabilidade. A nova Amarelinha traz a estampa de folhagem tropical – inspiradas nas folhas do Buriti, do Jaci e da Jarina – inserida na textura da malha da camisa por toda a peça. Assim como o uniforme do ano passado, o design traz o “Amarelo Dinâmico”, agora com detalhes em verde na barra das mangas e na gola. Os shorts são azuis com a numeração em verde, enquanto as meias brancas exibem detalhes em verde e azul.

TONS NEUTROS

Componentes que remetem à flora tropical fazem parte da coleção Crédito: Divulgação

A coleção Jardins Tropicais, da Osklen, contempla a essência do design em formas simples, arquitetônicas e paisagísticas. Componentes que remetem à flora tropical, tons neutros e grafismos expõem a tradução do contemporâneo em contraste com o artesanal.

Pensada para momentos de contato com a natureza, seja por um viés contemplativo ou de imersão, a coleção propõe a união entre a funcionalidade e a estética. Um lifestyle definido pelo equilíbrio de uma vida urbana integrada à natureza em que o orgânico e o tecnológico são complementares.

CÉU ALARANJADO

As cores caqui e laranja personalizam as calças, as camisas e as túnicas Crédito: Divulgação

Em tons de céu alaranjado, sugerindo o início e o fim do dia, a Handred apresenta nova coleção cápsula Camaleão. A linha trabalha a seda em novas tonalidades como o pêssego, o laranja, o caqui e o próprio tecido estampado, sendo um diferencial dessa série entre os modelos do catálogo da marca.

A estampa Camaleão, feita em aquarela, é a protagonista, e sugere a sensação de uma pele escamada colorida com tons pastéis, que conversam com os tecidos lisos do restante da coleção. Para a modelagem t-shirt de mousseline, o desenho é aplicado em seda, tal como a versão em echarpe. Nas bermudas, nas camisas e nas túnicas amplas, o Camaleão é desenvolvido com tecido de algodão. Em cada tecido, a estampa especial se comporta de diferentes formas: na seda é leve, fluida e esvoaçante; no algodão é mais estruturado e certeiro. As cores caqui e laranja personalizam as calças, as camisas e as túnicas. Os dois tons também se unem na camisa de seda bicolor, com a proposta de brincar com o mimetismo, e proporcionar diferentes possibilidades de combinações entre todas as peças da coleção.

PURA ARTE

Os desenhos são abstratos, com inspiração nas estampas indianas Crédito: Divulgação

A R.Aly, da ilustradora Renata Aly, aposta as inspirações na arquitetura, no artesanato, na natureza e nos animais. Primeiro desenvolve a estampa, e só depois consegue enxergar as peças que tem sinergia com cada ilustração. “Meu trabalho é artístico e autoral. Sempre olhei para moda com desejo de criar uma marca com peças únicas, tecidos que fossem telas, e que refletissem muito mais que tendência. Como estilista, gosto de misturar várias possibilidades e texturas de tecidos”, explica a estilista. Seus desenhos são abstratos, com inspiração nas estampas indianas, sedas chinesas e nas tradições culturais de vários povos como incas e índios.

NOITES URBANAS

O lado sexy da mulher vem nos vestidos em preto com drapeados e recortes assimétricos Crédito: Divulgação Forum

Conectada com o estilo urbano das grandes cidades, a nova coleção da Forum tem como pilares: movimento, sensualidade, luz, brilho e neon. Pensada nas noites urbanas, as peças pretas e o “jeans gold” são as grandes apostas da marca. O lado sexy da mulher vem nos vestidos em preto com drapeados e recortes assimétricos. Além disso, aplicações de brilhos e franjas tornam as peças mais sofisticadas.